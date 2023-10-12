İsrail ve destekçileri

Tahmin edildiği üzere İsrail, cinayet işlemek için aradığı fırsatı bulmuş gibi ‘savaş suçu’ işlemeye devam ediyor.

Şunu en başında ifade etmek gerekir ki İsrail, Filistinlilerin topraklarını işgal eden ‘işgalci bir devlet’tir. Ortadoğu’ya barış gelmemesinin sorumlusu da yine İsrail’dir. Çünkü uluslar arası kural ve kaidelere uymayıp tamamen keyfince hareket ediyor.

Elbette ‘keyfince hareket’ etmesinin sorumlusu, onu destekleyen ya yaptıkları yanlışa ‘yanlış’ demeyen dünya ülkeleridir. Başta Amerika olmak üzere ‘zengin ülkeler’ İsrail’in zulmüne itiraz etmiş olsa hadeseler bu şeyliyle cereyan eder miydi?

ABD’de bazı sivil toplum kuruluşları ile İsrail-Filistin uzmanları ana akım medyanın söylemlerine aykırı olarak son yaşanan olaylarda İsrail’in, Filistinlilere yönelik baskıcı politikalarının “kışkırtıcı rolünü” tartışmaya başlamış. İsrail’in aparteid rejimine karşı çıkan ilerici Amerikalı Yahudi grubu İfNotNow, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, Hamas’ın İsrail’e saldırısının onlarca yıldır süren baskıların bir sonucu olduğuna dikkat çekilmiş. Habere göre, açıklamada, “İsrail’in aparteid sistemi altında her gün bir provokasyondur. Gazze’deki boğucu kuşatma bir provokasyondur. Yerleşimciler tüm Filistin köylerini terörize ediyor, askerler Filistinlilerin evlerine baskın yapıp yıkıyor, Filistinlileri sokaklarda öldürüyor, İsrailli bakanlar soykırım ve sınır dışı etme çağrısında bulunuyor” değerlendirmesi yapılmış.

Açıklamada, akan masum kanı kınanarak, “Onların kanı, İsrail hükümetinin, onların pervasızlığını finanse eden ve mazeret gösteren ABD hükümetinin ve hem Filistinlileri hem de İsraillileri tehlikeye atarak onlarca yıldır süren Filistinlilere zulmü görmezden gelmeye devam eden her uluslararası liderin elindedir” denilmiş. (AA, 9 Ekim 2023)

Esasında meselenin özü bu noktada düğümleniyor. Mesela, Filistinlilerin evi keyfi şekilde İsrail dozerlerince yıkıldığı ilk gün ‘hür dünya’ buna itiraz etmiş olsaydı işler bu noktaya gelir miydi? Ya da aynı ülkeler, Filistinlilere destek için bölgeye giden Amerikalı bir barış aktivisti Rachel Aliene Corrie’nin dozerle katledildiği gün bu cinayetin hesabını İsrail’den sorsaydı bu ülke bu kadar kanun tanımaz keyfilikler sergileyebilir miydi?

Çuvaldızı Amerika ve diğer ülkelere batırırken ‘iğne’yi de “İslam ülkeleri’ne batırmamız icap eder. İslam ülkeleri şuurlu adımlar atıp, akıllı diplomasi uygulamış olsalar, zalim İsrail’in zulmü sona ermez miydi? Hiç değilse bundan sonra hislerle değil de akılla hareket edilsin ve İsrail zulmüne fırsat verilmesin...