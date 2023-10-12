"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İsrail ve destekçileri

Faruk ÇAKIR
12 Ekim 2023, Perşembe
Tahmin edildiği üzere İsrail, cinayet işlemek için aradığı fırsatı bulmuş gibi ‘savaş suçu’ işlemeye devam ediyor.

Şunu en başında ifade etmek gerekir ki İsrail, Filistinlilerin topraklarını işgal eden ‘işgalci bir devlet’tir. Ortadoğu’ya barış gelmemesinin sorumlusu da yine İsrail’dir. Çünkü uluslar arası kural ve kaidelere uymayıp tamamen keyfince hareket ediyor.

Elbette ‘keyfince hareket’ etmesinin sorumlusu, onu destekleyen ya yaptıkları yanlışa ‘yanlış’ demeyen dünya ülkeleridir. Başta Amerika olmak üzere ‘zengin ülkeler’ İsrail’in zulmüne itiraz etmiş olsa hadeseler bu şeyliyle cereyan eder miydi?

ABD’de bazı sivil toplum kuruluşları ile İsrail-Filistin uzmanları ana akım medyanın söylemlerine aykırı olarak son yaşanan olaylarda İsrail’in, Filistinlilere yönelik baskıcı politikalarının “kışkırtıcı rolünü” tartışmaya başlamış. İsrail’in aparteid rejimine karşı çıkan ilerici Amerikalı Yahudi grubu İfNotNow, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, Hamas’ın İsrail’e saldırısının onlarca yıldır süren baskıların bir sonucu olduğuna dikkat çekilmiş. Habere göre, açıklamada, “İsrail’in aparteid sistemi altında her gün bir provokasyondur. Gazze’deki boğucu kuşatma bir provokasyondur. Yerleşimciler tüm Filistin köylerini terörize ediyor, askerler Filistinlilerin evlerine baskın yapıp yıkıyor, Filistinlileri sokaklarda öldürüyor, İsrailli bakanlar soykırım ve sınır dışı etme çağrısında bulunuyor” değerlendirmesi yapılmış.

Açıklamada, akan masum kanı kınanarak, “Onların kanı, İsrail hükümetinin, onların pervasızlığını finanse eden ve mazeret gösteren ABD hükümetinin ve hem Filistinlileri hem de İsraillileri tehlikeye atarak onlarca yıldır süren Filistinlilere zulmü görmezden gelmeye devam eden her uluslararası liderin elindedir” denilmiş. (AA, 9 Ekim 2023)

Esasında meselenin özü bu noktada düğümleniyor. Mesela, Filistinlilerin evi keyfi şekilde İsrail dozerlerince yıkıldığı ilk gün ‘hür dünya’ buna itiraz etmiş olsaydı işler bu noktaya gelir miydi? Ya da aynı ülkeler, Filistinlilere destek için bölgeye giden Amerikalı bir barış aktivisti Rachel Aliene Corrie’nin dozerle katledildiği gün bu cinayetin hesabını İsrail’den sorsaydı bu ülke bu kadar kanun tanımaz keyfilikler sergileyebilir miydi?

Çuvaldızı Amerika ve diğer ülkelere batırırken ‘iğne’yi de “İslam ülkeleri’ne batırmamız icap eder. İslam ülkeleri şuurlu adımlar atıp, akıllı diplomasi uygulamış olsalar, zalim İsrail’in zulmü sona ermez miydi? Hiç değilse bundan sonra hislerle değil de akılla hareket edilsin ve İsrail zulmüne fırsat verilmesin...

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşgalci ile işgal edileni eşitlemeyin

    Mülâkat bir an evvel kaldırılmalı

    Bu savaşı durdurun

    ‘Kur’an yakmayı ifade özgürlüğü olarak görmüyoruz’

    AB barış için devreye girsin

    ‘İsrail’e saldıran benim çocuğum muydu?’

    Filistin’e desteği arttırmalıyız

    Sosyal medyada paylaşılanlar silinmiyor

    Ankara’da 10 bin ilkokul öğrencisine kantin desteği

    Hedefi Filistinlileri Gazze’den kaçırmak

    Bizim suçumuz ne?

    Hiçbir konuya kalıcı çözümleri yok

    BM’den acil yardım operasyonu

    İşgalci ile işgal edileni eşitlemeyin

    İsrail fosfor bombası da kullandı

    Şanlıurfa Valisine ziyaret

    Maduro: İsrail "soykırım" yapıyor; zulüm, abluka ve haksızlık yıllardır devam ediyor!

    Kanada, Filistinlilere insani yardımlarını sürdürecek

    Son parçaları da karaya çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin’in de üç düşmanı
    Mikail YAPRAK

    Adaletin tecellisi
    Genel

    ‘İsrail’e saldıran benim çocuğum muydu?’
    Ahmet BATTAL

    Dindar hâkimin adaletteki vazifesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ‘Kur’an yakmayı ifade özgürlüğü olarak görmüyoruz’
    Genel

    AB barış için devreye girsin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölçü, tartı, mîzân…
    Süleyman KÖSMENE

    Eddâî: Garip bir imza
    Zeynep ÇAKIR

    Bel ağrısı mı, imaj kaygısı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.