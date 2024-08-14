İsrail zulmüne bir şahit daha

Gazze’de yaşanan İsrail zulmüne bir kişi değil, bütün bir dünya şahit.

Hemen her gün bombalanan ve yerle bir olan Gazze’de yaşananları idrak etmek hayli zor. Maalesef, “Gazze’de okul bombalandı ve 120 kişi öldü” şeklindeki bir haber; “Rüzgar esti ve bir dal kırıldı” gibi bir haber kadar ilgi görmüyor.

Filistin ve Gazze’deki İsrail zulmüne şahitlik edenlerden biri de Gazze’de görev yaptıktan sonra ülkesine dönen Fransız acil servis doktoru Pascal Andre olmuş. Bölgede görev yapan tüm sağlıkçıların İsrail’in Gazze’ye soykırım niyetiyle saldırdığına şahit olduğunu belirten Dr. Andre, “(Meslektaşlarım) Sivillerin bu kadar hedef alındığı bir savaş alanı görmediler” demiş. (AA, 12 Ağustos 2024)

Konu ile ilgili haberin bir kısmı şöyle: “Fransız acil servis hekimi Pascal Andre, 8-22 Şubat tarihlerinde Gazze’nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi’nde görev yaptı. Andre, bu süreçte İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze’deki sivillerin yaşadıklarını anlatmış.

Bölgeye doktorların kurduğu Palmed Derneği aracılığıyla gittiğini belirten Andre, Avrupa Hastanesi’ne ulaşmakta zorluk çektiklerini ve bunun için 4 ay beklediklerini söyledi. Andre, birkaç kilometre ötede ihtiyacı olanlar bulunmasına rağmen Refah Sınır Kapısı’nda aylardır bekleyen insani yardımlar olduğunu belirtti. Avrupa Hastanesi’nin içinde 4-5 bin kişinin, çevresinde ise 25 bin kadar kişinin yaşadığını kaydeden Andre, sadece İsrailli veya çifte vatandaşlığı olan esirlerden bahsedilmesine üzüldüğünü dile getirdi. Andre, “İsrail hapishanelerinde veya İsrail ordusunun elinde olan sivil ve sağlıkçı esirlerden bahsetmeyi unutuyoruz.” diye konuştu. Gazze’de yorgun ve dehşete düşmüş bir halka tanık olduklarına dikkati çeken Andre, “Hatta gece gündüz uyumanızı engellemek ve kafanızda kalıcı bir ses bırakmak için bilerek orada sürekli bulunan droneların dehşetini bile yaşadık. İnsanlar bununla yaşıyor, neredeyse sürekli olan bombardımanlarla beraber yaşıyor. Orada kesinlikle inanılmaz cesarete sahip insanlar var. Bunların hepsi sivil.” ifadesini kullandı. Fransız doktor Andre, Gazzelilerin kendilerine neden böyle bir muamele yapıldığına ve öldürüldüğüne anlam veremediğini aktardı. Sahaya giden ve savaş bölgelerinde doktorluk yapmış 2 Fransız meslektaşının da daha önce böyle yaralara tanık olmadığının altını çizen Andre, “(Meslektaşlarım) Sivillerin bu kadar hedef alındığı, kaçışın olmadığı bir savaş alanı görmediler.” dedi. İsrail ordusunun camileri, üniversiteleri, okulları, sağlık personelini, kutsal ve tarihi yerleri hedef aldığına dikkati çeken Andre, bunun ardında “yok etme fikrinin” yattığını vurguladı.”

Filistin’i yok etmeye çalışan İsrail’e bunun mümkün olmadığını sadece Gazzeliler değil, bir bütün olarak “insanlık” göstermeli...