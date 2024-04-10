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10 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İstanbul bayramları

Faruk ÇAKIR
10 Nisan 2024, Çarşamba
Kur'an, oruç ve bereket ayı Ramazan'ı hayırlısı ile uğurladık.

Bu seneki Ramazan ayı hem içeride hem de dışarıda çok farklı hadiselere zemin oldu. Dışarıda zalim İsrail mübarek ayda da Gazze'yi bombalamaya devam etti. İçeride ise mahalli seçim atmosferi Ramazan ayının huzuruna kısmen de olsa gölge düşürdü denilebilir.

İstanbul'da yaşamak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. En başta trafik yoğunluğu ve geçim sıkıntısı Türkiye'nin en cazip şehrini yaşanmaz hale getirmiş durumda. Bununla birlikte İstanbul'un kendisine has bir manevi havası var ve bu hava; mevcut sıkıntılara sabretmeye gerektiriyor.

İstanbul'un Ramazanları ve tabii ki bayramları da kendisine has manevi havaya sahip. Tarihi camilerle dolu İstanbul hem Ramazan ayında hem de bayram günlerinde bir başka güzelliğe de sahip oluyor. 

Mübarek Ramazan ayının son teravihini (8 Nisan 2024 akşamı) Şehzade(başı) Camiinde (Saraçhane, Fatih) kılmak nasip oldu. Bu camide teravihler hatimle kılındığı halde yoğun bir ilgi olması gerçekten sevindirici. Hatırlamak gerekir ki bazı camilerde 'hızlı teravih kıldıran' imam hatipler var ve bazıları o camileri tercih ediyor. Öte yandan her aksak bir cüz okunan teravih namazlarının kılındığı böyle tarihi camilerin ilgi görmesi dikkat çekici değil mi? Tarihi camilerdeki manevi hava ve huşu, ihlaslı cemaati kendisini çekebiliyor. Nitekim Şehzade Camii imam hatibi son teravih sonrasında yaptığı dua ve konuşmada buna dikkat çekti ve "Biz bu ilgi ve kalabalığı Cuma namazlarında ancak görüyorduk. Allah razı olsun, camilerimizi şenlendirdiniz" diyerek cemaate teşekkür etti.

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'daki bu tarihi camilerde ayrıca her milletten cemaat aynı safta kaynaşmış oluyor. Hatırlamak lazım ki ülkemizde uzun zamandan beri bir "yabancı düşmanlığı" körüklenmek isteniyor. Peki, aynı safta duran, namaz kılan ve dua eden müminler birbirine hor bakabilir mi? İstanbul Ramazanlarının böyle de bir faydası oluyor. 

Ecdadımızdan yadigâr kalan tarihi camilere dört elle sahip çıkmalı ve onların kıymetini bilmeliyiz. Ayrıca bu camilerde vazife yapacak imam hatip ve müezzinlerin çok dikkatli seçilmesi ve mutlaka 'işinin ehli' olması sağlanmalı. Gerek ses düzenleri ve gerekse diğer ihtiyaçları her zaman kontrol edilmeli ve mümkün olan en iyisi olmalı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü bu hususlara biraz daha fazla dikkat etse iyi olacak.

Mübarek Ramazan Bayramının hem ülkemize hem İslam alemine ve hem de dünyaya/insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bayramımız mübarek olsun inşallah.

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