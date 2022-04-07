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7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İstanbul’da Ramazan

Faruk ÇAKIR
07 Nisan 2022, Perşembe
Büyükşehirlerin pek çok derdi olmakla beraber, Ramazan ayını bu şehirlerde daha verimli geçirme imkânı da vardır.

Büyük camiler, kalabalık cemaat, iftar ve sahur buluşmaları, güzel sesli hafızlardan Kur’an ziyafetleri dinlemek bu şehirlerde daha fazla mümkündür.

Devam eden virüs salgını sebebiyle son iki yıldır Ramazan programları da çok sınırlı tutulmuştu. Hatta bir ara camilerde teravih kılmak dahi mümkün olmadı. Şükür ki salgın nispeten hafiflemiş görünüyor ve bu sebeple camiler cemaatle buluştu ve şenlendi.

Ramazan ayındaki faaliyetlerden bahis açılınca kitap fuarlarını unutmak mümkün değil. Yıllar önce başlayan bu gelenek bazı aksamalarla birlikte günümüze kadar devam etti. Her ne kadar Sultanahmet Camisi avlusunda açılan ‘dini yayınlar fuarı’nın heyecanı sonraki fuarlarda aransa da, kitap fuarlarının Ramazan vesilesiyle devam etmesi isabetli olmuştur. Bu sene yıl ilk kez Arap dünyasından yayıncıların ağırlanacağı fuara Avrupa ülkelerinden de yayıncılar katılacakmış. Kitap fuar 9-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da Fatih ve Çamlıca Cami avlularında, Ankara’da ise Ahmet Hamdi Akseki Cami avlusunda olacak şekilde planlanmış. İnşallah Ramazan ayı daha çok kitap okumaya vesile olur.

Bu sene Ramazan ayının ilk teravih namazını Beyazıt Camiinde kılmak nasip oldu. Beyazıt camiinin çevresi ekseriyetle işyerleri ile dolu olduğu için bu durum teravih namazı cemaatine de yansıyor. Allah kabul etsin, üç safı dolduran cemaatle teravih kılındı. Cemaat içerisinde turistlerin varlığı da dikkat çekiciydi. 

Beyazıt camisindeki teravih namaz sonrası önce Nuruosmaniye Camiine uğradık. Fakat bu zaman zarfında oradaki namaz da bitmiş ve cemaat dağılmıştı. Dolayısı ile camiye girme imkânı olmadı. Sonrasında Sultanahmet’e doğru yürüdük ve tramvay duraklarının tıka basa dolu olduğuna şahit olduk. Bu vesile ile bilhassa ‘selatin camileri’ne ulaşım noktasında ciddi bir çalışmaya ihtiyaç olduğu akla geldi.

Bilindiği gibi İstanbul büyük bir şehir ve yoğun bir trafik var. Peki, çevre iller değil, İstanbul’un ilçelerinden bu büyük camilere gelmek isteyenler için yapılan bir hazırlık var mı? Bu gözle İETT sitesini inceledim. Bazı hatlarda ek seferler var, ancak bu seferler Sultanahmet ve Ayasofya Camilerine gitmek isteyenlerin pek de işine yarayacak şekilde değil. Daha çok “Ramazan etkinlik alanları” düşünülerek yapılan planlama dikkat çekiyor. Sultanahmet, Ayasofya, Beyazıt, Süleymaniye ve Eyüp Sultan camileri düşünülerek daha isabetli planlamalar yapılabilir ve yapılmalıdır. Binlerce kişi bu camileri ziyaret etmek istediğine göre, eve dönüşlerin çileye olmaması gerekir. 

Sultanahmet’den tramvay geçiyor ama buradaki seferler de ihtiyacı karşılayabilecek durumda değil. Tabii ki biz ilk teravihten bahsediyoruz. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla birlikte bu bölgede çok daha yoğun bir Ramazan geceleri yaşanacağına göre seferlerin buna göre gözden geçirilmesinde fayda var. 

Tavsiyemiz ve teklifimiz, bu planlamayı yapanların gece saat 24’e kadar orada bulunup durumu yerinde görmesidir. Yoksa masa basında yapılacak planlamalarla yolcu ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değil.

Bu vesile ile Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

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