"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İşte çare

Faruk ÇAKIR
25 Aralık 2024, Çarşamba
Ülkelerini terk ederek başka ülkelere gidenlerin ortaya çıkardığı problemler sadece ülkemizin değil, başta Avrupa olmak üzere bütün dünyanın derdi.

Doğudan batıya devam eden bu göçler, son yıllarda Türkiye’nin de birinci gündem maddesi haline geldi. 

Eskiden Avrupa ülkeleri için duyduğumuz haberlerin benzerlerini artık ülkemiz için duyuyoruz. Bu hadiselerin en büyük yansıması ırkçı anlayışların tavan yapmasıdır. Göç edenlere karşı meydana gelen memnuniyetsizlik sebebiyle ‘aşırı sağ’ anlayışlar taraftar bulabiliyor.

Elbette bu göçlerin sona ermesi mümkündür ve bunu ‘dünyayı idare edenler’ de biliyor. Doğduğu ülkede insanca yaşayanlar başka ülkelere göç etmek ister mi? O halde dünyadaki her ülkeyi ‘yaşanabilir yer’ haline getirmek lazım. Bunun yolu da “hak, hukuk ve adalet”i bütün ülkeler ve bütün insanlar için istemekten geçer. Başta Amerika olmak üzere büyük devletler, ‘iyilik’leri sadece kendi ülke ve kendi vatandaşları için istedikleri için sıkıntılar bir türlü sona ermiyor. Büyük devletler ‘demokrat lider’leri desteklemek yerine; ‘zalim ve diktatör idareciler’i desteklemeseler bu göçler yaşanır mıydı?

Nitekim Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, büyük ölçekli göç akınlarını önlemek için menşe ülkelerde istikrar ve barışın teşvik edilmesi gerektiğini söylemiş. (AA, 22 Aralık 2024)

İlgili haberin bir kısmı şöyle: “Kallas, Avrupa’nın güvenliği, savunması ve göç konularını görüşmek üzere Finlandiya’da düzenlenen gayriresmi toplantı sonrası Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısında konuştu. Siber saldırılar, sabotaj ve “göçün silahlandırılması” gibi artan risklere dikkati çeken Kallas, suç örgütleri dahil “kötü niyetli aktörlerin” göç krizini şiddetlendirdiğini savundu. Kallas, “İnsanlara AB’nin nesini sevdikleri sorulduğunda ilk söyledikleri şeyin insanların Avrupa’da serbest dolaşımı olduğudur ancak aynı anda hem içeride hem de dışarıda sınırsız olamayız. Bu da dış sınırlarımızı korumamız gerektiği anlamına geliyor.” dedi. AB’nin büyük ölçekli göç akınlarını önlemek için Suriye gibi menşe ülkelerde istikrar ve barışın teşvik edilmesindeki rolüne değinerek, “Suriye buna iyi bir örnektir çünkü bölgede istikrar ve barışın olması, böylece büyük bir göçmen akınının yaşanmaması herkesin çıkarınadır.” diye konuştu. Kallas, AB’nin bölgesel ortaklarıyla işbirliği içerisinde kaçakçılık şebekeleriyle mücadeleye odaklanması ve insanların daha iyi fırsat arayışıyla yurtlarını terk etmek zorunda kalmamaları için ülkelere destek sağlaması gerektiğini belirterek, “Eğer ülkede refah ve iş imkânları varsa insanlar evlerini terk etmek istemez. Mecbur kalırlarsa giderler, ya savaş vardır ya da yaşamak mümkün değildir. Bu nedenle insanların evlerini terk etmek istememeleri ya da terk etmek zorunda kalmamaları için bu ülkelere yardım etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.”

İşte dert, işte çözüm. Avrupa Birliği yöneticileri bunu ifade ettiklerine göre; politikalarını buna göre düzenlemek durumundadırlar. Zalim idareciler değil, demokrat idareciler desteklensin ki ‘menşe ülke’lerden Avrupa’ya devam eden göçler sona ersin.

Acaba çareyi bildikleri halde niçin zalim idarecilere destek olurlar?

Okunma Sayısı: 268
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    22 bin 104 liralık yeni asgari ücretin detayları belli oldu

    Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama oldu: Lavlar 650 dönümlük alanı kapladı

    İranlı milletvekili: "Elektrik kesintileri tarımı yok edecek"

    BM: Esed'in de yargılanacağı en uygun yer UCM'dir

    6 ile aşırı yağışlar için "turuncu uyarı"

    Devrilen rejimin işkence merkezi 'Sednaya' ile ilgili 4 bin aile başvuru yaptı

    Güney Kore'de Başbakan için de azil süreci başlatılacak

    Balıkesir'de 12 kişinin vefat ettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin son durum? - "Herhangi bir sabotaj ihtimali yok"

    Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı: ABD askerleri Suriye'de olmamalı

    IPC: Gazzeli çocuklar ve kadınlar çöp dağlarının altında yiyecek artıkları arıyor

    Brezilya'da uçak düştü: 10 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    İnsan fıtratında ebedî saadet arzusu var

    Akıllı telefonlar uyku sağlığını bozuyor

    İşitme kaybı yaşayanlara müjde

    “Okuldaki başarısızlığın nedeni DEHB olabilir”

    TMSF’den 22 milyarlık satış

    Trump: Kalemimin tek bir hareketiyle transseksüellik deliliğine son vereceğim

    Emekli yılı sefalet yılı oldu - Yılların ihmali bu duruma düşürdü

    Dünya böyle vahşet görmedi - Bir hastanede katliam korkusu!

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Suriye’de neler oluyor?
    Ahmet DURSUN

    Mekânın Sahibi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk-Kürt Kuva-yı Milliyesi Ankara’da toplandı (1)
    Süleyman KÖSMENE

    Ders yapma usulleri
    Faruk ÇAKIR

    İşte çare
    Zeynep ÇAKIR

    Edep sen ne güzel şeysin!
    Risale-i Nur'dan

    Siyaset propagandası yalana ziyade revaç verdi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Tenkitlerimiz neden kaynaklanıyor?
    Büşra Nur Özdemir

    Mükemmel eczane

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.