"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İşte güzel örnek

Faruk ÇAKIR
24 Ağustos 2023, Perşembe
Her kademedeki israfın devletleri ve milletleri fukara ettiğine tarih şahittir. Bazı ülkelerde yapılan israfı önleme noktasında yapılan bazı güzel çalışmaların ülkemize de örnek olmasını arzu ediyoruz.

Mesela, İsviçre’de yapılan bir uygulama ile sokaklara yerleştirilen buzdolaplarının, gıda israfını azalttığı ortaya çıkmış. 

Konu ile ilgili ‘güzel haber’ özetle şöyle: “İsviçre’nin Cenevre kentinde hayata geçirilen Free-Go isimli proje kapsamında şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilen 4 buzdolabı sayesinde yılda 3 tondan fazla gıda israfının önüne geçildi. Proje kapsamında restoranlarda ve evlerde kalan fazla gıdalar şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilen 4 buzdolabı aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturulurken, dolaplardan sadece biriyle yılda 3 tondan fazla gıda israfının önüne geçildi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 2021’de yayımladığı Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre dünyada her yıl ortalama 981 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu rakam dünyadaki tüm tüketicilerin erişebildiği toplam gıdanın yüzde 17’sine denk geliyor.

Girişim kapsamında bireyler ve restoranlar ellerinde bulundurdukları ihtiyaç fazlası gıdaları, şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilen buzdolaplarına koyuyor. İhtiyacı olan kişiler de herhangi bir ücret ödemeden dolaplara yerleştirilen ürünleri alabiliyor.

Free-Go Proje Direktörü Marine Delevaux, Eco-Citoyen isimli kar amacı gütmeyen organizasyon tarafından yürütülen girişimin detaylarını anlatarak, İsviçre’de resmi rakamlara göre her yıl 2,8 milyon ton gıdanın israf edildiğini söyledi. Delevaux “İsviçre’deki gıda atıklarının yüzde 40’ı evlerden geliyor. Öte yandan bu atıkların yüzde 80’nin önüne geçilebileceğini biliyoruz. Projenin ana mesajı Free-Go buzdolaplarını kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu göstermek ve kişinin sosyal statüsü ne olursa olsun gıda israfından kaçınması gerektiğini anlatmak. (...) Ayrıca alkol içeren ürünleri de kabul etmiyoruz” dedi. (AA, 20 Ağustos 2023)

İsrafın haram olduğunu bilenlerin ekseriyetle yaşadığı ülkemizde bu ve benzeri projelerin geliştirilmesi ve uygulanması icap etmez mi? Madem İsviçre’de böyle güzel bir örnek ortaya konulmuş ve israfın önlenmesine katkı yaptığı ortaya çıkmış, benzer uygulamayı ülkemizde yapamaz mıyız?

Eğer, “Bu uygulama bize uymaz” diyenler varsa; “bize uyan” yeni ve güzel örnekleri ortaya koymalı ve israfa karşı büyük bir kampanya başlatmalıyız. Avrupa’nın, İsviçre’nin yaptığını biz niye yapamayalım?

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya - Tver'de uçak düştü: Uçukta bulunan Wagner'in kurucusu Prigojin de öldü

    Ağrı - Doğubayazıt'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

    Yoksulluk sınırının altında ücretler dayatılıyor

    Ektiğimize bin pişman olduk

    Açlıktan mı ölelim?

    Demokraside fikir suçu olmaz

    Mobilde KKM hesabına son

    Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek istiyor

    Türkiye’de yanan ormanlar 4’e katlandı

    Tüketici güveni bir ayda yüzde 15 düştü

    Yunanistan'da Meriç Bölgesi'ndeki ormanda 18 kişinin cesedi bulundu
    📷

    Uhuvvet buluşması - Yeni Asya Okuyucuları Kocaeli pikniğinde buluşup, hasret giderdi

    Çanakkale'deki orman yangını devam ediyor

    Mısır, yeni bir petrol sahası keşfetti

    Nijer'in üyeliği Afrika Birliği tarafından askıya alındı

    Eğitim sisteminin iki eksiği: Eğitim ve Sistem

    İsrail askerleri silahsız Filistinliyi başından vurdu

    Kamu-Sen masadan çekildi

    'Dolar 32 lira olur'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstibdat demokrasi kılığına girerse...
    Risale-i Nur'dan

    Çok zâhirî musibetler var ki İlâhî birer ihtardır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düstûrlardan bir demet
    Ahmet BATTAL

    Kavgayı miras bırakma hatası
    Ali FERŞADOĞLU

    “Avrupa’yı kurtaracaksınız!”
    Faruk ÇAKIR

    İşte güzel örnek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Beşerî kriterler ve nuranî prensipler
    Cevher İLHAN

    “Mülteci meselesi”nin çözümü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.