İşte güzel örnek

Her kademedeki israfın devletleri ve milletleri fukara ettiğine tarih şahittir. Bazı ülkelerde yapılan israfı önleme noktasında yapılan bazı güzel çalışmaların ülkemize de örnek olmasını arzu ediyoruz.

Mesela, İsviçre’de yapılan bir uygulama ile sokaklara yerleştirilen buzdolaplarının, gıda israfını azalttığı ortaya çıkmış.

Konu ile ilgili ‘güzel haber’ özetle şöyle: “İsviçre’nin Cenevre kentinde hayata geçirilen Free-Go isimli proje kapsamında şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilen 4 buzdolabı sayesinde yılda 3 tondan fazla gıda israfının önüne geçildi. Proje kapsamında restoranlarda ve evlerde kalan fazla gıdalar şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilen 4 buzdolabı aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturulurken, dolaplardan sadece biriyle yılda 3 tondan fazla gıda israfının önüne geçildi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) 2021’de yayımladığı Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre dünyada her yıl ortalama 981 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu rakam dünyadaki tüm tüketicilerin erişebildiği toplam gıdanın yüzde 17’sine denk geliyor.

Girişim kapsamında bireyler ve restoranlar ellerinde bulundurdukları ihtiyaç fazlası gıdaları, şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilen buzdolaplarına koyuyor. İhtiyacı olan kişiler de herhangi bir ücret ödemeden dolaplara yerleştirilen ürünleri alabiliyor.

Free-Go Proje Direktörü Marine Delevaux, Eco-Citoyen isimli kar amacı gütmeyen organizasyon tarafından yürütülen girişimin detaylarını anlatarak, İsviçre’de resmi rakamlara göre her yıl 2,8 milyon ton gıdanın israf edildiğini söyledi. Delevaux “İsviçre’deki gıda atıklarının yüzde 40’ı evlerden geliyor. Öte yandan bu atıkların yüzde 80’nin önüne geçilebileceğini biliyoruz. Projenin ana mesajı Free-Go buzdolaplarını kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu göstermek ve kişinin sosyal statüsü ne olursa olsun gıda israfından kaçınması gerektiğini anlatmak. (...) Ayrıca alkol içeren ürünleri de kabul etmiyoruz” dedi. (AA, 20 Ağustos 2023)

İsrafın haram olduğunu bilenlerin ekseriyetle yaşadığı ülkemizde bu ve benzeri projelerin geliştirilmesi ve uygulanması icap etmez mi? Madem İsviçre’de böyle güzel bir örnek ortaya konulmuş ve israfın önlenmesine katkı yaptığı ortaya çıkmış, benzer uygulamayı ülkemizde yapamaz mıyız?

Eğer, “Bu uygulama bize uymaz” diyenler varsa; “bize uyan” yeni ve güzel örnekleri ortaya koymalı ve israfa karşı büyük bir kampanya başlatmalıyız. Avrupa’nın, İsviçre’nin yaptığını biz niye yapamayalım?

