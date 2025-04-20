İşte yine hukuk!

Sadece Türkiye değil, dünya ülkeleri de gördü ki hukuk ve adalet olmadan ‘iyi şeyler’in olması mümkün değil.

Hak, hukuk ve adalet hatırlatmasını ekseriyetle ‘aydın’lar yapardı ve iş dünyası bu yöndeki açıklamaları biraz da mesafeli olarak izlerdi. Hak, hukuk ve adalet talepleri bir bakıma ‘çevre duyarlığı’ gibi ‘hayalî talepler’ olarak da görülürdü.

Şartlar değişti ve artık ‘hak, hukuk ve adalet’ hatırlatmasını iş dünyasının temsilcileri de yapıyor. Bu gelişme çok önemlidir ve mutlak surette önem atfedilmelidir. Keşke bu hatırlatmalar bugün değil de meselâ 20 yıl önceden yapılabilmiş olsa ve tabiî ki bu noktada ısrarcı da olunsaydı. Yanlış anlaşılmasın; bunu ifade etmekle, “Bu hatırlatmanın şimdi sırası mı?” demiş olmuyoruz. Aksine, şimdiki hatırlatmanın önemli olduğunu ve eskiden beri bu hatırlatmalar yapılmış olsaydı Türkiye’nin çok daha iyi noktalara geleceğini ifade etmek istedik.

İş dünyasından gelen ‘hukuk’ hatırlatması ile ilgili haberde şu bilgiler var: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, “Hukuk sistemimizi daha sağlıklı hale getirme noktasında ne kadar başarılı olursak ülkemiz ve ekonomimiz de o kadar güçlenecektir. Dolayısıyla reel sektör olarak yargı sistemini güçlendirecek, kapasitesini ve etkinliğini arttıracak her düzenlemeyi destekledik, destekliyoruz” demiş. (AA, 18 Nisan 2025)

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut da geciken adaletin hem iş süreçlerini hem de yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini belirtmiş. Bulut ayrıca, yargı mensuplarıyla aynı masada buluşmanın ve birlikte çözüm aramanın büyük fırsat olduğunu anlatarak, bu sayede iş dünyasının hukuka, hukukun da reel ekonomiye daha yakından temas edeceğini ifade etmiş.

Bu açıklamalar, Kocaeli Kongre Merkezi’nde Adalet Bakanlığı ile TOBB tarafından düzenlenen “Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu”nda yapılmış. Dikkat çeken bir nokta da bu beyanlar; aynı toplantıya katılan ‘bakan’ların “Türkiye’de hukuk tam olarak işliyor” mealine gelen konuşmalar yaptığı bir zeminde yapılmış olmasıdır. İş dünyasının temsilcileri bir anlamda diyorlar ki, “Hukuka uyuyoruz demekle bu iş olmaz. Sözler icraatlarla desteklenmeli.”

İş dünyasının hukuk hatırlatmasını diğer meslek grupları da izlemeli ki Türkiye “hak, hukuk ve adalet” yoluna girebilsin.