İstibdat, başka kapıya!

Müslümanların karşı karşıya olduğu ağır imtihanlardan biri de idareciliktir.

Ekseriyet idareci olmak ister, ama idareciliğinin icap ettirdiği ‘âdil olma’yı kaç kişi hayata geçirebilir? Namaz kılana imamlık etmek bile bir ‘idarecilik’ sayılır ve bunun da ağır mesuliyetleri vardır.

Bilhassa Müslüman idarecilerin düştüğü en büyük hata, güya İslâma hizmet için ‘zorlama’ya meyletmeleridir. Bu durum o kadar yaygınlaşmıştır ki, istibdata en fazla itiraz etmesi icap eden Müslümanlar, hele hele istibdat uygulayan Müslüman idareci ise ona ses çıkarmamayı marifet bilmişler. Elbette genelleme yapmak hatalıdır, ama hali alem İslâm dünyasına baktığımızda bulaşıcı hastalık gibi ‘istibdat uygulamaları’nın her yere yayılması başka nasıl izah edilebilir?

Uluslararası Kudüs Müessesesi Mütevelli Heyeti Üyesi Moeen Muhammed Al Rıfai, istibdat ve kaos ilişkisine dikkat çektiği bir açıklamasında şöyle demiş: “Sorun şu ki bazı düşünürler, sultanlara dair yazılan bazı eserlerdeki ifadelerden zorlayıcı otorite olmadığı taktirde toplumda kaos çıkacağı anlamını çıkarmışlardır. Bu, karşılıklı tavsiye ve nasihatleşme ilkesine aykırıdır. Kahredici bir otorite olmaması, zorunlu olarak kaosa yol açmaz. Bunun delili, modern dönemde de antik dönemde de tarihte çok farklı yönetim biçimleri varken bu hiçbir zaman karışıklıklara yol açmamıştır. Tarih boyunca devletler, şehirler olageldi. Halen İsveç ve birçok ABD eyaletinde uygulanmakta olan doğrudan demokrasi dediğimiz yöntem de bilinmektedir. Kimse buralarda bir kaostan bahsetmiyor. Gerçekte kaosu meydana getiren şey, bir otoritenin bulunmasını gerektiren istibdattır. Bu noktada baskıcı bir otoriteyle demokratik bir otoriteden bahsetmenin anlamı yok. Şiddet ve zorlama, biçimi ne olursa olsun otoritenin bileşenlerinden biridir.” (Konuşan: İslam Özkan, gazeteduvar.com, 6 Haziran 2020)

“Zorlayıcı otorite olmadığı taktirde toplumda kaos çıkacağı” kanaati maalesef çok yaygın durumdadır. Köy odalarından gazete sütunlarına, TV tartışma programlarından eğitim toplantılarına kadar bu kanaati dile getirenlere rastlamak mümkün. “Bize eli kuvvetli, otoriter, dediğini yaptıran idareciler lâzım” benzeri tahlil ve teşhisler yapanlar ‘istibdat’a dâvetiye çıkarmış olmuyor mu? Aklı başında insana bir iş yaptırmak için niçin illa ‘eli sopalı, vurduğunu kıran, sert, otoriter’ idareci hayranlığı pompalanır?

“Yok arkadaş, bizim millete iyilik yaramaz. Yoksa kaos, anarşi, kargaşa çıkar” diyenleri hemen her gün duymuyor muyuz?

Moeen Muhammed Al Rıfai, İslâm dünyasının ve Müslümanların ‘zulüm’ karşısında alması icap eden tavrı da şöyle özetlemiş:

“İslâm, zulmü, baskıyı veya bir haksızlığı savunmayı yasaklar, ama asla gayrimüslimlerin sosyal yapılarını dağıtmaya çalışmaz ve bu modern devletin anlayamadığı bir şeydir, çünkü –daha önce de söylediğimiz gibi– çoğunluk kuralına, yani tağallüb/üstün gelme mantığına dayanıyor. Özetle, İslâm toplumlarındaki gayrimüslimlerle ilişki karşılıklılık temelinde gerçekleşmekte olup İslâm, Müslüman olmayanların sadece bireysel haklarını korumakla kalmayıp, aynı zamanda onların sosyal ve kültürel yapılarının korunmasına da dayanmaktadır.”

Şu tesbit önemli: “İslâm, zulmü, baskıyı veya bir haksızlığı savunmayı yasaklar.”

Değil zulmetmeyi, zulmü ve tabiî ki zalimi savunmayı dahi yasaklayan İslâma ‘otoriterlik’ izafe eden ve İslâmı baskıcı anlayışlara müsaade eden bir din olarak yorumlayanların ıslahı için duâ edelim. Böyle düşünen ve böyle iş yapanlar bilerek ya da bilmeyerek İslâma perde olduklarının farkına varmalı.

“İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrûtiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vuracağım” diyen Üstad Bediüzzaman’ın ne kadar haklı olduğuna hali âlem bir defa daha şahitlik etmiş oldu.

İstibdat, başka kapıya!