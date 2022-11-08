İsviçre’den güzel haber

Güzel haberlerin gelmesi yönündeki dualar karşılık buluyor olmalı ki, bu defa da İsviçre’den sevindiren bir haber geldi.

Buna göre İsviçre’nin Zürih ve Schaffhausen şehrinde Türk topluluğunun çalışmaları sonucu yapılan kütüphane ile caminin açılışı yapılmış.

Açılışta konuşan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Wadenswil’deki Türk topluluğunun 1976’dan bu yana buradaki cami derneğini yaşatmak ve geliştirmek için çaba sarf ettiğine değinerek, “İsviçre’de 140 bine yakın insanımız ve vatandaşımız yaşamakta. Bu dernek de cefakârlıkları ve iyi ahlaklarıyla bu ülkelere katkı sağlamış insanımızın emeğidir. Sizler Avrupa’da kalıcı bir Müslüman Türk varlığının oluşmasında öncü oldunuz. Bugün Avrupa’nın tamamında 5 milyon Türk’ün olduğunu görüyoruz. Bunun, Türkiye açısından kazanımlarını önümüzdeki yıllarda çok daha iyi göreceğiz” demiş. (AA, 5 Kasım 2022)

Daha sonra Schaffhausen’de inşaatı 2019’da başlanan ve bu yıl biten Yeni Aksa Camisi’nin açılış programı düzenlenmiş. Açılışta konuşan Türkiye’nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbay Acarsoy, Yeni Aksa Camisi’nin Schaffhausen için büyük bir zenginlik olacağını belirterek, Avrupa’daki camilerin, buralarda yaşayan Türk topluluğunun milli ve manevi kimliğini koruması açısından önem taşıdığını hatırlatmış.

Aynı habere göre Schaffhausen Dinler Arası Diyalog Derneği, camiye katkı sağlamak için 20 bin İsviçre Frangı (372 bin 518 TL) bağışta bulunmuş. YTB Başkanı Eren, “Buradaki Türk topluluğunun yerel makamlarla yakın işbirliği sonucunda 3 yıl gibi kısa bir zamanda caminin inşası gerçekleşti. İsviçre’de böyle bir caminin var olması hem İsviçre hem de Avrupa’daki Türk topluluğu için büyük bir başarıdır. Avrupa’da kalıcı olan Müslüman Türk varlığının, bu camilerle daha kalıcı hale gelmesi çok önemlidir” şeklinde konuşmuş.

Acaba bu ve benzeri haberler, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olması halinde dinden ve İslamdan uzaklaşacağı iddiasını nasıl ileri sürebilir? Son 50 yıldır, gurbetçilerimiz sayesinde İslam dini bu ülkeler, bu şehirlere ve bu beldelere gitmiş olmuyor mu? AB üyesi olmamız halinde bu tanıtma ve tebliğ çok daha kolay olmaz mı?

Konuşmacıların dikkat çektiği bir husus da, oradaki gurbetçilerimizin “iyi ahlaklarıyla o ülkelere katkı sağlamış” olmaları gerçeğidir. Evet, ‘iyi ahlak’ ve inançlarımızı yaşayıp güzel örnek olmakla en büyük hizmet yapılmış olur. Aynı şekilde, “(Bu tablonun) Türkiye açısından kazanımlarını önümüzdeki yıllarda çok daha iyi göreceğiz” tespiti de çok önemli. Doğru temsil, İslamın emir ve yasaklarına uymak; mutlak surette Avrupa insanının İslama ilgisini ve sevgisini arttıran bir tesir meydana getirir. Çünkü İslam, fıtrat dinidir ve fıtrata hitap eder.

Başka dinlere mensup olanların da bu caminin yapılmasına maddi katkı sağlaması da ayrıca dikkat çekici değil mi?

O halde İslamı doğru temsil etme noktasında çok daha hassas olmak ve böyle güzel haberlerin çoğalması için dua etmekten başka çare var mı?