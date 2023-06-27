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27 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

İttihad-ı İslam Bayramı...

Faruk ÇAKIR
27 Haziran 2023, Salı
Maddi ve manevi sıkıntılara rağmen bizleri bir bayrama daha kavuşturan Rabbizime şükürler olsun.

İslam alemi nasip olura yarın Kurban Bayramını idrak edecek. Her günümüzün bayram huzuruyla geçmesini temenni ve dua ediyoruz.

Siyasi ve ekonomik tartışmalar sebebiyle bir müddettir idrak edilen bayramlar hüzünlü geçiyor. Daha doğrusu tartışmalar, bayram sevinçlerine gölge düşürüyor. Oysa bayramlar; birliğin, beraberliğin ve kaynaşmanın vesilesi olmalı.

Kurban Bayramının bir başka dikkat çeken özelliği de; İslam dünyasına mensup milyonlarca kişinin, Mekke, Medine ve Arafat’ta buluşup bir bakıma “İslam kongresi”ne iştirak etmesidir. Haccın manevi bir “kongre” olması ve bu manayı ifade etmesi icap eder. Belki İslam alemini saran ‘cehalet’ sebebiyle bu mana şimdilik ön plana çıkmıyorsa da, olması gereken budur. Hac ibadeti olmamış olsa, İslam dünyasında yaşanan milyonlarca Müslüman birbiriyle tanışıp aralarında muhabbet kurabilir miydi? İslam dünyasına mensup herkes, haccın ‘kongre’ manasını ifade edebilmesi için üzerine düşenleri yapmak mecburiyetindedir. Keşke, idareciler ve siyasetçiler hadiseye bir de bu pencereden bakabilse... 

Geçmiş yıllara nispetle, haccın bu yönünü anlamak çok daha kolay olduğu halde, medya mesele bu yönüyle bakamıyor. İki milyar Müslümanın, neredeyse bir ay boyunca bir arada bulunması, çeşitli idabetleri yapması, kaynaşması ve tanışması; acaba “İslam dünyasının medya”sında ne kadar yer alıyor? Kaç uzman, kaç sosyoloğ, kaç eğitimci haccı bu yönüyle değerlendirip Müslümanların gündemine taşıyor? 

İslam dünyasına mensup ülkeler ve idareciler arasında siyasi tartışmalar olsa da, bu durum haccın kongre olma özelliğini gölgelememelidir. Kardeşliği, birliğe ve beraberliği pekiştirmeye vesile olan hac, ülkemizde de medya vasıtaları tarafından yeteri kadar gündeme taşınmış değil. Her ülkeden hacca gelen Müslümanlarla röportajlar yapılsa bunlar paylaşılsa “hac kongresi” kardeşliği netice vermiş olmaz mı?

Bu noktada sivil toplum kuruluşlarına da çok iş düşüyor. Ekonomik ve siyasi konularda çağrılar yapan, açıklama ve basın bültenleri hazırlayan “İslami vakıflar” acaba hac mevsiminde üzerine düşün vazifeleri yapıyor mu?

Yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramının “İttihad-ı İslam”a vesile olmasını temenni ve dua edelim...

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