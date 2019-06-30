İyi, faydalı ve vicdanlı

Tecrübelerden istifade etmek herkesin öncelikli tercihi olması gerekir. Aksi halde her defasında yeniden Amerika’yı keşfe çıkmak gerekir ki bu da zaman ve imkânların israf edilmesi anlamına gelir.

Tarih göstermiştir ki bir devlet ne kadar hakka, hukuka ve adalete sahip çıkarsa o nisbette güçlü, kuvvetli olur ve aynı zamanda o ülkede yaşayanlar da huzura kavuşur. Tecrübe ile sabit olan bu meseleyi yeniden test etmeye gerek var mı?

İş dünyasından isimler de ara sıra gençlere tavsiyelerde bulunur. Onların tavsiyeleri de netice itibarıyla bir tecrübeye dayanır. İnsanlar değişik hadiseler yaşadıkça tecrübe kazanır ve bu tecrübelerin gelecek nesillere, gençlere aktarılması önemli bir vazifedir. Hatta tecrübeyle alâkalı menfi ve müsbet pek çok sayıda ‘özlü söz’ var, ama burada tekrarlamaya gerek yok.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da kendi üniversitelerinden mezun olan öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunmuş. Sabancı Üniversitesi’nin mezunlar töreninde (22 Haziran 2019) konuşan Sabancı, 20 yıl önce dünya üniversitesi olmak hedefiyle yola çıktıklarını ve geldikleri noktada, bilimsel başarılara öncülük ettiklerini söylemiş.

Gençlere seslenen Güler Sabancı şöyle demiş: “Mezun olduğunuz bu dönemde, özellikle teknolojinin itici gücüyle yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Ama bir taraftan da maalesef tüm dünyada pek çok zorluklar yaşanmaya devam ediyor. Herkes kendisi gibi düşünen insanları okuyor, dinliyor, izliyor. Ne yazık ki, farklılıklara tahammül azalıyor. Yüzeysel ayrımlar, etiketler, cinsiyet ve her türlü farklı düşünce kamplaşmalara sebep olabiliyor. Bundan çıkmanın yolu ise; tüm kimliklerin ötesine geçip, insanı görmekten, anlamaktan ve farklılıklara saygı göstermekten geçiyor. Eğer daha güzel bir dünyada yaşayacaksak, bunu gerçekleştirecek olan sizlersiniz. Unutmayın ki, siz özgeçmişinizden ibaret değilsiniz. Sizi siz yapan, sizi tanımlayan ne sahip olduğunuz diploma, ne instagramdaki takipçi sayınızdır. Sizi siz yapan, ‘kişiliğiniz’, yani insanî özelliklerinizdir. Ne kadar cesur, ne kadar alçakgönüllü, ne kadar sağduyulu ve vicdanlı olduğunuzdur.”

“Size tavsiyem, özgeçmişinizin ötesinde, ‘iyi, faydalı ve vicdanlı insan’ olarak anılan bir karakter inşa etmek için çaba göstermenizdir” şeklinde konuşan Güler Sabancı, “Akıl almaktan, sormaktan, danışmaktan çekinmeyin, ama her zaman kendinize olan güveninizle karar verin. Zorluklarla karşılaştığınızda, ki karşılaşacaksınız, insan hakları, eşitlik, hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerler yolunuzu aydınlatan ışık olsun” tesbitini de ilâve etmiş.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici de mezunlara seslenirken, “Merakınızı ve kendinize olan güveninizi hiçbir zaman kaybetmeyin, vicdanınızın sesini hiçbir zaman susturmayın ve bu toprakların mirası olan alçakgönüllülüğü hiçbir zaman elden bırakmayın” demiş. (Konu ile ilgili basın bülteni, 23 Haziran 2019)

Güler Sabancı’nın “iyi, faydalı ve vicdanlı insan” olma tavsiyesi önemlidir. Aynı şekilde üniversite rektörünün “vicdanınızın sesini hiçbir zaman susturmayın” talebi de aynı öneme sahip tavsiyeler arasındadır. Akıl amaktan, sormaktan bir anlamda ‘meşveret etmek’ten geri durmayın anlamına gelen tavsiyeler de ömür boyu ihtiyaç duyulan tavsiyelerdir.

Temennimiz bütün gençlerin ‘iyi, faydalı ve vicdanlı’ olarak hayata atılmalarıdır.