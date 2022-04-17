İzinsiz oturmak yasaktır!

Giderek artan enflasyon, Türkiye’nin önemli dertleri arasındaki yerini muhafaza ediyor. İdareciler, yüksek enflasyonu tek haneli ramaklara düşürmekle övünüyorlardı. Çoktan rakamlar yeniden çift hane oldu. Bu gidişle üç haneli enflasyon rakamlarından bahsetmek pek de uzak bir ihtimal olarak görülmüyor.

Esasında ülkemizde iki farklı enflasyon ramakları var. Biri vatandaşın cebine ve mutfağına yansıyan enflasyon ki bu rakamlar çoktan yüzde 100’ü aşmış durumda. Bir de devletin açıkladığı, fakat büyük çoğunluğun itibar edip güvenmediği resmi rakamlar var. Burada da enflasyon nispeti yüzde 60’ı aşmış durumda. Ayrıca, üreticiler yönünden hadiseye bakılınca resmi rakamlar dahi yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşiyor.

Böyle yakıcı bir tabla var olduğu halde, idareciler ‘resmi görevlilerin dışında’ enflasyon rakamlarının açıklanmasına mani olmak istiyorlarmış. İddiaya göre bu hususta kanun hazırlığı varmış ve izin almadan enflasyon rakamları açıklayanlara 3 yıla yakın ceza istenecekmiş.

Böyle bir düzenleme yapılır mı? Yapılmaması icap eder, ama maalesef ülkemizde çoğu ‘olmaz’ denilen işler oluyor ve bu hal git gide normalleşmiş durumda. Düşünün ki Türkiye’yi idare edenler yürürlükteki bazı kanunları ve yönetmelikleri dahi dikkate almıyor. Dolaysı ile akla uzak görünen böyle bir düzenleme yapılması ihtimal dışı değildir. Acaba böyle ‘yanlış’ işleri gündeme taşıyarak milleti oyalamak ve bu arada gündem değiştirilmek mi isteniyor? Elbette bu ihtimal da akla yakın duruyor.

Peki, her hangi bir özel kişi kuruluş kendi yaptığı tespitlere göre bir enflasyon rakamı açıklaması idarecileri niçin rahatsız eder? Ya da milletin ‘resmi açıklama’lara değil de, ‘üç beş uzman’ı dikkate alması nasıl yorumlanabilir? Eğer idarecilerin açıkladığı rakamlar pazara, mutfağa ve cebe uygun olsa, başka açıklama ve rakamlara göz atan olur muydu?

Veyahut tersini düşünelim: Böyle bir düzenleme yapılsa ve izin almadan enflasyon rakamı açıklanması yasaklansa, hatta herkes buna uysa; milleti canından bezdiren yüksek enflasyon ve pahalılık kontrol altına alınmış mı olur?

Acaba Türkiye’yi idare edenler niçin böyle gerçeklerden uzak gündemlerle meşgul olur? Vatandaşın ‘resmi açıklamalar’ yerine özel kuruluşların açıklamasına güvenmesi acaba idarecileri büyük bir mesaj değil mi?

Elbette bu mesele sadece enflasyon rakamlarıyla sınırlı bir durum değil. Şimdiki idarecileri imkân verilse, başka pek çok ‘hak’ı da millete çok göreceklerdir.

Bunun yerine milleti yanıltmayan, Türkiye ve dünya gerçeklerine uygun doğru rakamlar açıklansa çok daha iyi olmaz mı? Güvenin bu kadar zedelendiği pek olmamıştı. Düşünün ki ‘kontrol altındaki medya’ya rağmen millet resmi enflasyon ramaklarına değil, özel kuruluşların rakamlarına itibar ediyor. Anlayan için bunda büyük mesajlar ama acaba anlayan çıkacak mı?

“İzinsiz oturmak yasaktır” devrinden, “İzinsiz rakam açıklamak yasaktır” devrine...