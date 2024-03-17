Jack Ma’dan tavsiyeler

Teknoloji devi, Çin merkezli Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın eski tarihli bir konuşması son günlerde yeniden ‘yeni’ bir konuşma gibi sosyal medyada çokça paylaşılmış ve ilgi görmüş.

Tabii ki doğru her zaman doğrudur ve doğrulardan da istifade etmek gerekir.

Bir zamanlar Çin’in en zengin insanı olan Ma, 2020 yılında Çin hükümetini kızdıran sözlerinin ardından eski mesleği olan öğretmenliğe dönmüş. Sanal alemdeki haberlere göre Jack Ma, Japonya’nın başkentindeki bir üniversitede öğretmenlik yapıyor. Haberlere göre Ma, Tokyo Üniversitesi’ne bağlı kolejdeki derslerde, “girişimcilik, kurumsal yönetim ve yenilikçilik konusundaki zengin deneyimini ve öncü bilgilerini” paylaşacakmış. Ma’nın Eylül 2019’da Alibaba’dan emekli olmuş. (ntv.com.tr, 1 Mayıs 2023)

Peki, Jack Ma’nın ilgi çeken ve yeni gibi paylaşılan konuşmasında neler var? Konu hakkındaki haber özetle şöyle: “Jack Ma’ya göre eğitimin değişmesi şart. Dünyanın en zengin Alibaba’nın kurucusu, çocuklara öğretilen şeylerin 200 yıllık olduğunu belirterek, ‘Makinelerle rekabet için çocuklarımıza bağımsız düşünme, ekip çalışması, değerler gibi şeyler öğretmeliyiz’ diyor. Dünyanın e-ticaret devi Çinli Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, eğer öğretme şeklini değiştirmezsek 30 yıl sonra başımızın büyük belada olacağı görüşünde. Öğretmenlerin çocuklara bilgi öğretmeyi bırakmaları gerektiğini vurgulayan Ma, şunları söylüyor:

“Özgün şeyler öğretmeliyiz: Değerler, inanmak, bağımsız düşünme, ekip çalışması, başkalarına değer vermek. Bunlar insani beceriler. Bilgi bunları öğretmez. Bu yüzden çocuklarımıza spor, müzik, resim öğretmeliyiz. İnsanların makinelerden farklı olduklarını sağlamak için sanat öğretmeliyiz. Öğrettiğimiz her şey, makinelerin öğrenebileceğinden farklı olmalı. Eğer makineler daha iyisini yapabiliyorsa, bunu düşünmemiz lazım.

“Başarılı olmak için yüksek EQ’ya (emotional quotient) sahip olmalısınız. Başarınızı sürekli hale getirmek, kaybolmamak için de yüksek IQ’nuz (intelligent quotient/entelektüel zekâ) bulunmalı. Fakat saygı duyulan biri olmak için yüksek LQ’ya (love quotient/sevgi zekâsı) sahip olmalısınız. Hatalarınızdan ders alın, onlardan bir şeyler öğrenin. Hatalarınızı başkalarıyla paylaşın. Başarılı olmak, diğer insanların hatalarından da ders çıkarmaya, diğer insanların başarı hikâyelerinden bir şeyler öğrenmeye dayanır.” (sozcu.com.tr, 24 Haziran 20218)

Şu notlar da Jack Ma’nın hayatından: Üniversite sınavlarında 2 defa başarısız olduktan sonra 3. denemede İngilizce öğretmenliği bölümüne girdi. 30 kez iş başvurusundan ret yanıtı aldı. KFC’ye başvuran 25 kişiden biriydi; 24 kişi işe alındı, o yine reddedildi. 10 kez Harvard Üniversitesi’ne başvurdu, hep reddedildi. Hayatını değiştiren şey, 1972’de ABD Başkanı Richard Nixon’ın Çin’e ziyareti oldu. Onun şehre gelmesiyle Hangzou’ya turist akını oldu. O da İngilizce öğrenmeye karar verdi ama ne bir kurs vardı ne de başka ülkeye gidecek parası. O da 9 yıl boyunca Hangzhou Hotel’e her gün gidip turistlere ücretsiz rehberlik yaptı, karşılığında İngilizce öğrendi.

Jack Ma’nın ‘para’dan çok ‘ahlak ve insaniyet’e dikkat çeken tespitleri önümüzdeki yılların esas gündemine işaret etmiş sayılamaz mı?