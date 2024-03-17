"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Jack Ma’dan tavsiyeler

Faruk ÇAKIR
17 Mart 2024, Pazar
Teknoloji devi, Çin merkezli Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın eski tarihli bir konuşması son günlerde yeniden ‘yeni’ bir konuşma gibi sosyal medyada çokça paylaşılmış ve ilgi görmüş.

Tabii ki doğru her zaman doğrudur ve doğrulardan da istifade etmek gerekir. 

Bir zamanlar Çin’in en zengin insanı olan Ma, 2020 yılında Çin hükümetini kızdıran sözlerinin ardından eski mesleği olan öğretmenliğe dönmüş. Sanal alemdeki haberlere göre Jack Ma, Japonya’nın başkentindeki bir üniversitede öğretmenlik yapıyor. Haberlere göre Ma, Tokyo Üniversitesi’ne bağlı kolejdeki derslerde, “girişimcilik, kurumsal yönetim ve yenilikçilik konusundaki zengin deneyimini ve öncü bilgilerini” paylaşacakmış. Ma’nın Eylül 2019’da Alibaba’dan emekli olmuş. (ntv.com.tr, 1 Mayıs 2023)

Peki, Jack Ma’nın ilgi çeken ve yeni gibi paylaşılan konuşmasında neler var? Konu hakkındaki haber özetle şöyle: “Jack Ma’ya göre eğitimin değişmesi şart. Dünyanın en zengin Alibaba’nın kurucusu, çocuklara öğretilen şeylerin 200 yıllık olduğunu belirterek, ‘Makinelerle rekabet için çocuklarımıza bağımsız düşünme, ekip çalışması, değerler gibi şeyler öğretmeliyiz’ diyor. Dünyanın e-ticaret devi Çinli Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, eğer öğretme şeklini değiştirmezsek 30 yıl sonra başımızın büyük belada olacağı görüşünde. Öğretmenlerin çocuklara bilgi öğretmeyi bırakmaları gerektiğini vurgulayan Ma, şunları söylüyor:

“Özgün şeyler öğretmeliyiz: Değerler, inanmak, bağımsız düşünme, ekip çalışması, başkalarına değer vermek. Bunlar insani beceriler. Bilgi bunları öğretmez. Bu yüzden çocuklarımıza spor, müzik, resim öğretmeliyiz. İnsanların makinelerden farklı olduklarını sağlamak için sanat öğretmeliyiz. Öğrettiğimiz her şey, makinelerin öğrenebileceğinden farklı olmalı. Eğer makineler daha iyisini yapabiliyorsa, bunu düşünmemiz lazım.

“Başarılı olmak için yüksek EQ’ya (emotional quotient) sahip olmalısınız. Başarınızı sürekli hale getirmek, kaybolmamak için de yüksek IQ’nuz (intelligent quotient/entelektüel zekâ) bulunmalı. Fakat saygı duyulan biri olmak için yüksek LQ’ya (love quotient/sevgi zekâsı) sahip olmalısınız. Hatalarınızdan ders alın, onlardan bir şeyler öğrenin. Hatalarınızı başkalarıyla paylaşın. Başarılı olmak, diğer insanların hatalarından da ders çıkarmaya, diğer insanların başarı hikâyelerinden bir şeyler öğrenmeye dayanır.” (sozcu.com.tr, 24 Haziran 20218)

Şu notlar da Jack Ma’nın hayatından: Üniversite sınavlarında 2 defa başarısız olduktan sonra 3. denemede İngilizce öğretmenliği bölümüne girdi. 30 kez iş başvurusundan ret yanıtı aldı. KFC’ye başvuran 25 kişiden biriydi; 24 kişi işe alındı, o yine reddedildi. 10 kez Harvard Üniversitesi’ne başvurdu, hep reddedildi. Hayatını değiştiren şey, 1972’de ABD Başkanı Richard Nixon’ın Çin’e ziyareti oldu. Onun şehre gelmesiyle Hangzou’ya turist akını oldu. O da İngilizce öğrenmeye karar verdi ama ne bir kurs vardı ne de başka ülkeye gidecek parası. O da 9 yıl boyunca Hangzhou Hotel’e her gün gidip turistlere ücretsiz rehberlik yaptı, karşılığında İngilizce öğrendi.

Jack Ma’nın ‘para’dan çok ‘ahlak ve insaniyet’e dikkat çeken tespitleri önümüzdeki yılların esas gündemine işaret etmiş sayılamaz mı?

Okunma Sayısı: 304
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam karşıtlığına sessiz kalamayız

    Gazze bu haldeyken nerdesin Türkiye Cumhurbaşkanı?

    İsrail ordusu yardım bekleyenleri de katlediyor

    İsrail, yardımları kasten engelliyor

    Bütçe açığına devam

    Günlük korunma maliyeti 8 milyon 380 bin lira

    Enflasyon, tüketiciyi tüketiyor

    Böbrek yetmezliği vakaları artıyor

    Filistinli yaşlı bir kadın torunlarını otlarla doyurmaya çalışıyor

    Eceabat açıklarında batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışması sürüyor

    Hamas'ın yeni ateşkes önerisini "ihtiyatlı iyimserlikle" karşıladı

    Japonya Dışişleri Bakanı: Gazze'ye "insani deniz koridoru girişimine" katılacağız

    40 yıllık vahşeti görmeden çözüm bulamazsınız

    Netanyahu’nun kara saldırısı inadı

    Her şeye rağmen Ramazanı yaşıyorlar

    İsrail, Aksa’nın kapılarına demir bariyerler kurdu

    Akaryakıta yine büyük zam yapıldı

    Sandığa ilk kez gidecek seçmen sayısı belli oldu

    Millî iradeye saygısızlık

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Başyazı: 31 Mart’a doğru
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Birliğe giden yol demokrasiden geçer
    Genel

    Gazze bu haldeyken nerdesin Türkiye Cumhurbaşkanı?
    Misbah ERATİLLA

    “Yüzyıl yaşayacaksın”
    Mehmet KARA

    Hani bakanlar “partisiz” olacaktı?
    Genel

    Günlük korunma maliyeti 8 milyon 380 bin lira
    Osman ZENGİN

    Ramazan sevinci
    Sebahattin YAŞAR

    Bir programın dip dalgaları
    Faruk ÇAKIR

    Jack Ma’dan tavsiyeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.