"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Jimmy Carter’ın bakışı

Faruk ÇAKIR
07 Ocak 2025, Salı
Amerika Birleşik Devletleri’nin 39. başkanı Jimmy Carter 100 yaşında ölünce, hayattayken Filistin meselesi hakkındaki beyanları yeniden gündeme geldi.

Carter’in başka pek çok kabahati olmakla birlikte Filistin konusundaki beyanları, hele o günler için çok dikkat çekici. Bu beyandan anlaşılan şu ki, Jimmy Carter bu günlerde ABD başkanı olarak görev yapıyor olsaydı muhtemelen İsrail bu kadar pervasız hareket edemezdi.

29 Aralık 2024 tarihinde ABD’nin Georgia eyaletinde ölen Carter, yazdığı “Filistin: Apartheid Değil Barış” adlı kitapta ne mesaj vermek istediği sorulduğunda şöyle cevap vermiş: “Mesaj gayet açık. Kitabın adında Filistin ifadesi geçiyor, çünkü konuştuğumuz yer aslında Filistin. Yani İsrail’e ait olan değil, İsrail’in işgali altında olan bir yerden bahsediyoruz. Kitabın adında geçen ‘barış’ ifadesi de bugüne kadar barışa yönelik çabaları ima ediyor. Kitapta hem İsrail’e, hem de İsrail’in komşularına barış getirecek ve çok makul bulduğum formülümü anlatıyorum. İki tarafın da masum insanlara yönelik terör eylemini kınadığımı sürekli tekrarlıyorum. Apartheid ifadesi de çok yerinde bir ifade. Biliyorsunuz bu bölge iki güç tarafından işgal edilmiş durumda. Birbirlerinden tamamen izole olmuş durumda olmasalar da Filistinliler, İsraillilerin yaptıkları yollarda dahi yürüyemezler. İsrailliler günlük hayatlarında Filistinlileri görmezler. Filistinliler de aynı şekilde. Ancak İsrailli askerleri görürler. Yani gündelik hayatta çok keskin bir şekilde ayrılmış durumdalar. Burada Güney Afrika’daki apartheid rejiminden bile daha beter bir durumla karşı karşıyayız. Zira apartheid rejiminde bir tarafın diğer taraf üzerinde mutlak bir hâkimiyeti söz konusudur. İsrailliler Filistinliler üzerinde böyle bir hâkimiyet kurmuş durumda. Onları sürekli baskı altında tutuyorlar.”

Jimmy Carter’ın “Konuştuğumuz yer aslında Filistin. Yani İsrail’e ait olan değil, İsrail’in işgali altında olan bir yerden bahsediyoruz” sözü çok önemli değil mi? Şimdiki ABD idarecileri de bu görüşte olsa Filistin’deki İsrail işgali sona erip ‘çözüm’e ulaşılmaz mıydı?

Filistin konusundaki en büyük hata, orada sadece ‘savaş’ olduğunu düşünmektir. Oysa yaşanan, sırtını dünya zenginlerine ve muktedirlerine dayayan bir işgalci gücün, Filistin’i işgal etmesi meselesidir. Yani iki ‘taraf’ın savaşından ziyade İsrail’in Filistin’i işgal edip onlara hayat kakkı tanımamasıdır. 

O günkü şartlarda bu tesbitleri yapan Carter, İsrail’in bugün yaptığı tarifsiz zulmü görmüş olsaydı, daha doğrusu bu dönemde yetkili bir başkan olmuş olsaydı İsrail’i durdurmaz mıydı?

Carter’in “Sizin bu gördüklerinizi Amerikalılar neden görmüyor?” sorusuna verdiği cevap da çok mühim. Şöyle demiş: “Görmek istemiyorlar da ondan. Birçok İsrailli de Filistin’de olup bitenlerle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyor. Hayal edebileceğinizin çok çok ötesinde insan hakkı ihlâlleri söz konusu Filistin’de. Ve Amerika’da kutsal topraklardaki bu sorunun objektif bir şekilde analiz edilmesini engelleyen önemli siyasi güçler var.”

Evet, görmek istemeyene hiç bir şeyi göstermek mümkün değil. Nerde kaldı kı ‘zulmü’ görebilsinler. Umalım ve dua edelim ki her ülkede ‘adil idareciler’ iş başına gelsin...

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor

    ABD'deki 13 eyalette ''kar ve şiddetli soğuk'' alarmı: En 3 kişi öldü

    Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme

    Trudeau istifa edeceğini duyurdu

    Madencilik ve yangınlar ormanları tahrip ediyor

    Sağlık çalışanları da iş bırakacak

    Yanlış politikaların bedelini halk ödüyor

    Yeter! Söz milletin! - Demokrat Parti’nin 78 yıldönümü kutlanıyor

    DEM el yükseltti: “Görüşme yetmez İmralı’nın kapıları açılmalı”

    Filistin Sağlık Bakanlığı: İlâç ve tıbbî malzemeyle ilgili büyük bir yoklukla karşı karşıyayız

    İsrail, 2024'te Gazze'de 966 camiyi yıktı

    Çay-simit hesabı yapanlar, bizi aç bıraktı

    Milyonlar Hazret-i Mevlânâ'yı ziyaret etti

    Gazze'deki İsrail bombardımanı yoğunlaşarak devam ediyor

    Suriye'de bir toplu mezar daha bulundu
    📷

    Risale-i Nur'dan alıntı yapan Kanadalı Profesör: Vesveselere çözüm Bediüzzaman’da

    Dünyanın en yaşlı insanı da öldü...

    Gazze’nin kuzeyinde hastane kalmadı

    İsrailli milletvekillerinin soykırım çağrısına tepki

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Üstad’a dil uzatmıştı, iflâh olmadı
    Ahmet BATTAL

    İkinci çözüm süreci mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Ekonomide iflasın ikrarı...
    Ali FERŞADOĞLU

    Güneş hararetini Cehennemden alıyor
    Faruk ÇAKIR

    Jimmy Carter’ın bakışı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiye “Demokratlar” ile geçildi
    Süleyman KÖSMENE

    Çorum’da hizmet konuşuldu
    Genel

    Sağlık çalışanları da iş bırakacak
    M. Ali KAYA

    DP-CHP mücadelesi ve DP'nin zaferi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.