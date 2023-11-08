Kaç kişi daha ölsün?

Filistin’de devam eden İsrail zulmü çoktan barajı aşmış olsa da, savaşı durdurması muhtemel olan devletler ölü sayısını yeterli bulmuyor olacak ki katliamı seyretmeye devam ediyor.

Gazze’de devam eden katliamın durdurulması gerektiği daha ilk gününden dile getirilmişti. Ancak ‘büyük devletler’ daha fazla Filistinlinin ölmesine zımnen izin vermiş oldu. İsrail’e ‘dur’ demek yerine, dolaylı desteklerle ‘Katliama devam et’ demiş oldular. Ancak ‘insanlık’ bu zulme ortak olmak istemedi ve ilk günlerdeki “İsrail’e destek’ mesajları nispeten azaldı. Muhtemelen İsrail’e karşı tepkiler artarak devam edecek ve bir noktadan sonra “büyük devletler” de zalim İsrail’e “dur” demek mecburiyetinde kalacak.

Mesele, bu noktaya kaç kişi ölünce gelineceğidir. Nitekim Filistin Sağlık Bakanı Miya Keyle, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin uluslararası topluma seslenerek “İnsanların 30 gündür katledilmesi yetmedi mi?” diye sormuş. (AA, 6 Kasım 2023)

Filistin Sağlık Bakanı Keyle açıklamasında; İsrail güçlerinin, uluslararası tüm yasalara çarpa çarpa, medeniyeti inkâr ederek Gazze Şeridi’nde hastaneler, ibadethaneler ve okullardaki barınma merkezleri dahil her şeyi hedef almaya devam ettiğine dikkat çekmiş.

Hastanelere yardım, ilaç ve yakıt akışının güvenli geçişini sağlamanın, hastanelerdeki yaralılar için bir ölüm kalım meselesi haline geldiğine dikkati çeken Keyle, “30 gün boyunca devam eden katliamlarda 4 bin 800’ü çocuk olmak üzere 9 bin 700’den fazla kişi şehit oldu. Katliamlar, sağlık personellerini de ayırmadı; 150’den fazla personel şehit oldu” ifadelerini kullanmış.

“Bugün dünya, şiddeti reddeden, çocukları ve kadınların korunması, şefkat çağrısı yapan sloganlarının samimiyeti konusunda gerçek bir sınavla karşı karşıya” ifadesini de kullanan Keyle, dünyadaki tüm sağlık bakanlıklarını, tıp ve sağlık federasyonları ile sendikalarını “harekete geçmeye ve Gazze Şeridi’ne ve sağlık sistemine yönelik günlük katliamları reddetme” çağrısında da bulunmuş.

Filistin Sağlık Bakanı Keyle’nın dikkat çektiği üzere; “İsrail güçlerinin, uluslararası tüm yasalara çarpa çarpa, medeniyeti inkâr ederek Gazze Şeridi’nde hastaneler, ibadethaneler ve okullardaki barınma merkezleri dahil her şeyi hedef almaya devam et(mesi)”ne dünya nasıl olur da itiraz etmez?

“Hastaneler, ibadethaneler ve okullardaki barınma merkezleri dahil her şeyi hedef alma”k savaştan daha öte bir zulüm ve aynı zamanda ‘dünyaya meydan okuma’ değil mi?

Eğer dünya bu zulme seyirci kalmaya devam ederse Gazze’den önce ‘insanlık’ ölmüş olacak vesselam.

