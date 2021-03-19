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19 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Kaç yanlıştan bir doğru çıkar?

Faruk ÇAKIR
19 Mart 2021, Cuma
Yanlış üstüne yanlış yapıp, sonra da bu yanlışlardan ‘doğru’ çıkmasını beklemek akıllı işi olabilir mi?

Türkiye’yi idare edenler bu apaçık meseleyi bile görmezden geliyorlar. Daha önce yapılan ve yanlış olduğu yapanlarca da görülen işleri tekrarlıyorlar. Sorulsa, ‘doğru’ya ulaşmak istediklerini söyleyecekler. Ama çok yanlış bir doğru etmiyor ki!

17 Mart Çarşamba günü TBMM’de atılan bir adımla Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü. Bu adım yürürlükteki kanunlara uygun olabilir. Böyle bile olsa ‘âdil bir karar’ değilse buna itiraz etmek icap etmez mi? Elbette bu kararın öncesi ve sonrası en başta hukukçuların, uzmanların ve ehil olanların konuşması gereken bir meseledir. Görüldüğü kadarıyla hukukçular, Gergerlioğlu’nun mahkûm edildiği ve TBMM’de atılan karara dayanak olan mahkûmiyet kararının âdil olmadığı noktasında görüş bildiriyorlar. Yine kamuoyuna yansıyan açık bilgilere göre Gergerlioğlu, yayınlanan ve çoğu kişi tarafından paylaşılan bir haberi kendi twitter hesabından tekrar paylaştığı için mahkûm edilmiş. Yine yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere bir sitede yayınlanan ilgili haber için ‘yasak’ kararı yokmuş. Peki, serbestçe herkes tarafından okunan bir haberi paylaşmanın cezası vekilliği düşürmek midir?

Hukukçuların dikkat çektiği başka konular da var. Gergerlioğlu, mahkemenin verdiği karar üzerine Anayasa Mahkemesi’ne ‘bireysel başvuru’ yapmış durumda. Dolayısıyla AYM’nin vereceği kararın beklenmesi gerektiği hukukçular tarafından ifade ediliyor.

Gergerlioğlu, milletvekili olmadan önce de haksızlıklara itiraz eden bir kişi olarak kamuoyunda temayüz etmiş bir isim. Bilhassa 28 Şubat 1999 sürecinde başörtüsü yasaklarına karşı her zaman aktif çalışma yapmış ve nihayetinde haksızlıklara itiraz etmiş bir isim. Vekilliği esnasında da aynı çalışmaları devam ettirdi. Dolayısıyla paylaştığı bir haber sebebiyle vekilliğinin düşürülmesi itiraz görüyor.

Başka bir nokta da, bu meseleleri iyi bildikleri halde bazı ‘mütedeyyin’ insanların haksızlık ve yanlışlıklar karşısında susması. Hatta ve hatta daha fena olan, bazılarının yapılan yanlışlara destek olarak çıkması. Herkes bilir ki kişileri damgalamak kolay, ama hakikat çok farklı olabilir. Darbe dönemleri ya da ‘tek parti dönemi’ni düşünün. Kur’ân ya da Kur’ân tefsiri okudu diye insanların ‘mahkeme kararlarıyla’ suçlandığını ve mahkûm edildiğini hatırlayın. Kur’ân okuyan biri mahkeme kararıyla ‘suçlu’ ilân edildi diye doğru mu olur? Nihayetinde hakikat ortaya çıkar ve çıkmış; böyle yanlış kararlar veren mahkemelerin kararları başka, daha üst mahkemelerce bozulmuştur. Dolayısıyla bir mahkeme kararı bir insanı ‘suçlu’ ilân etti diye o karar kesinleşmiş olmaz. Başka, daha üst mahkemeler vardır ve daha da önemlisi ‘kamu vicdanı’ vardır. 20 yıl önce başörtüsü takanları ‘suçlu’ ilân eden kararlar yok muydu? Onlara itiraz edilmedi mi? Bu bakımdan işin kolayını tercih edip, “Mahkeme karar vermiş. O halde itiraz edilmez” demek hak perestlik olmaz. Yanlış kararı kim, kimler ve kime karşı vermiş olursa olsun ona itiraz etmek gerekir. Türkiye’nin böyle işlerle meşgul edilmesi büyük bir hatadır. 

Yaşananlara bakıp, “Dehşet aldığın zaman, İbrahim Hakkı gibi ‘Mevlâ görelim neyler / Neylerse güzel eyler’ de, pencerelerden seyret, içlerine girme” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 220) prensibini hatırlamak isabetli olur her halde, vesselâm.

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