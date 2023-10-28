Kaldırımda israf var

Çok şey değişiyor, ama ülkemizdeki gösteriş ve israf anlayışı bir türlü değişmiyor.

Hatırlanacağı üzere virüs salgını sonrası ortaya çıkan krizle birlikte Avrupa’nın pek çok şehrinde tasarruf tedbirleri uygulanmıştı. Bazı yollardaki ışıklar söndürülmüş, müze ve meydanlar karartılmıştı. Gelin görün ki ne o zaman ne de şimdi, Türkiye’de israfı önleyecek etkili bir adım atılmadı.

İsraf kalemlerini saymakla bitiremeyiz. Herkesin gözü önünde cereyan eden ‘kaldırım yenileme israfı’ ise en çarpıcı olanı. Vatandaşın böyle bir talebi olmadığı halde ısrarla ve devamlı surette kaldırımların yenilenmesi acaba neye işaret eder?

“Türkiye’yi idare edenler”in bu işlerden haberi yok mu? Vatandaşın talep ettiği işleri yapmak yerine ‘kaldırım taşları’nı değiştirmek için yarışmak akıllıca bir iş mi? Türkiye’nin böyle bir israfa seyirci kalması kabul edilebilir mi?

“Yaz dönemi çalışmaları” için bulunduğumuz (Çayeli) Senoz Vadisi’nden İstanbul’a geldiğimiz ilk gün Beylikdüzü ve Şirinevler’de gördüğümüz bu manzara can sıkıcıydı ve ‘büyük şehir’de değişen bir şey olmadığını akla getirdi. Şirinevler merkezde araçlara kapalı olan ‘yaya yolu’nun taşları yenileniyor. Görünüşe bakılarsa, sökülen taşlar da eski değil. Beylikdüzü’ndeki Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki yaya yolunun taşları da ‘kepçe’lerle sökülüp yenileniyordu. Kim bilir sadece İstanbul’un kaç ilçesinde benzer ‘israf çalışması’ yapılıyor? Bu durumu görüp de itiraz etmeyen, “Burada neler oluyor?” diye sormayan; apaçık israfa seyirci kalan herkes ve hepimiz sorumlu değil miyiz? Muhtemelen önümüzdeki mahalli seçimler için kaldırım yenileme çalışmaları hız kazanmış olabilir. Peki Türkiye ‘daha güzel görünsün’ diye ihtiyaç olmadığı halde kaldırım yenilemesi yapacak kadar zengin mi?

Elimizde bir araştırmaya dayalı rakam yok ancak bu israfın ülkemize ağır bir bedeli olduğunu söyleyebiliriz. Bütün il ve ilçelerde yapılan çalışmalar bu gözle ele alınsa ve var olan israf kalemleri silinse ülke olarak belimizi çok daha erken doğrultmaz mıyız?

Türkiye israfı önlemeyi birinci gündem maddesi haline getirmek mecburiyetindedir. Bunun bir yolu da, yeni bir israf kapısı olmamak şartıyla “İsrafı Önleme Bakanlığı” ya da bir bakanlığa bağlı olarak “İsrafı Önleme Genel Müdürlüğü” kurulmalıdır. Çünkü “Şurada israf var” diye bir işe itiraz edilecek olsa ortada muhatap bulmak mümkün değil. Herkes kabahati başkasına atma yarışında. Mesela, ‘kaldırım israfı’nı önlemek için müracaat edilecek bir yer olsa ilk ‘israfı önleme itiraz dilekçesi’ni yazmaya talibiz. Fakat muhatap bulma imkânı yok. Memurlar ve idareciler, “Böyle gelmiş böyle gider” anlayışında. Bu anlayışla da ciddi olarak mücadele etmek gerekir. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gerekse T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu meselelere el atmalı ki israf önlenebilsin. Tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da İstanbul’daki ‘kaldırım israfı’na engel olmak için elini taşın altına koymalı vesselam.