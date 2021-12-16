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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kanada’da başörtüsü tartışması

Faruk ÇAKIR
16 Aralık 2021, Perşembe
Ülkemizde olduğu gibi dünyada da ‘iyi’ ve ‘kötü’ mücadelesi hep var oldu ve var olmaya devam edecek.

Dolayısıyla dünyadaki hadiselere “Avrupa ikidir. Birinci Avrupa ‘iyi’likleri temsil ederken ‘ikinci Avrupa ‘kötü’lükleri temsil eder” penceresinden bakmakta fayda var.

Bu yapılmadığı zaman mutlaka hataya düşülür. Meselâ, geçen gün duyulan bir habere göre Kanada’nın Quebec eyaletindeki Chelsea İlköğretim Okulu’nda 3. sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatemeh Anvari, okulda başörtüsü taktığı için 9 Aralık günü işten çıkarılmıştı. Aynı habere göre, Kanada’nın Quebec eyaletinde hükümet, 21 Haziran 2019’da yürürlüğe koyduğu Bill-21 sayılı yasa ile kamu sektörü çalışanlarının işteyken başörtüsü, haç, kipa veya türban gibi dinî içerikli semboller takmasını yasaklamış durumda. Ülke genelinde büyük tartışmalara neden olan Bill-21, kipa taktığı için Yahudileri, türban kullandıkları için Sihleri ve başörtülü Müslüman kadınları mağdur ediyor. (aa, 11 Aralık 2021)

Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın başörtüsü taktığı için mağdur edilmesine itiraz edilir ve ediliyor. Ancak hadiseye sadece bu pencereden bakıp “Kanada başörtüsüne karşı” demek doğru olmaz. Çünkü bu haberin duyulmasından hemen sonra en başta Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde hiç kimsenin dini inancı sebebiyle işini kaybetmemesi gerektiğini söylemiş ve karara itiraz etmiş. 

Kanada’daki uygulamalara göre federal hükümetin, eyalet hükümetlerinin uygulamaya koyduğu yasalara karşı yasa çıkarma veya üst mahkemelere başvurma hakkı bulunuyor. Şimdiye kadar bu yola başvurulmamış, ama muhtemelen bu tartışmadan sonra bu yola başvurulabilir ve başörtüsünü yasaklayan haksız kanun değişebilir. 

Elbette başörtüsü yasağını savunanlar da var, ama ekseriyet yasağın yanlış olduğu yönünde görüş bildirmiş. 

Son gelişmelere kadar Quebec’in Laik Yasasına, daha doğrusu ‘dini kisveleri yasaklayan’ kanuna karşı tavır almaktan kaçınan birçok Liberal ve Muhafazakâr Partili federal politikacı, bu duruma artık sessiz kalamayacaklarını açıklamışlar.    

Muhafazakâr Parti Toronto Milletvekili Kyle Seeback, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu konuda artık vicdanım rahat değil. Artık sessiz kalamam. Bu mutlak bir rezalet. Politikacıların doğru olanı savunma zamanı geldi. Mahkemede, parlamentoda ve sokaklarda Bill 21’e karşı çıkılmalıdır” demiş. Alberta Muhafazakâr Parti Milletvekili Chris Warkentin de sosyal medya paylaşımında, “Hükümet dini hürriyeti sınırlamakta hürse, diğer hürriyetleri de alacaktır” görüşlerini dile getirmiş. 

Yerli İlişkileri Bakanı ve Liberal Parti Montreal Milletvekili Marc Miller de, öğretmene yapılan muameleyi kınamış ve hareketin “korkakça” olduğunu söylemiş Miller, “Bence bu tür bir ayrımcılık, içinde yaşamak istediğim Quebec toplumunu yansıtmıyor’ şeklinde konuşmuş.

Musîbet gibi görünen bu tartışmaların nihayetinde başörtüsüne hürriyet ve serbestiyetle neticelenmesini temenni ediyoruz. Hem ülkemizde hem Kanada ve tabiî dünyada iyilerin sözünün geçmesi en büyük duâmız.      

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