Kanada’dan güzel haber

Bugünkü dünyada iyilikleri de, fenalıkları da yaymak geçmiş yıllara nisbetle daha kolaydır. İyilik de kötülük de ‘bir tık’ ötede duruyor. Tabiî ki mesele, insanları ikna edebilmek için güzel örnekleri ortaya koyabilmektedir.

Gayrı müslim diyarlarda İslâmı anlatmak ve tanıtmak daha da önem kazanıyor. Bunu temin için hemen her yıl pek çok ülkede ‘açık cami programları düzenleniyor. Bunlardan biri de Kanada’da düzenlenmiş ve “Camide neler oluyor?” diye merak eden ‘yabancı’lara İslâm, Kur’ân ve diğer konularda bilgiler verilmiş.

İlgili haberde şöyle denilmiş: “Kanada’da her yıl Ekim ayında düzenlenen İslâm Mirası Ayı faaliyetleri kapsamında açık cami organizasyonları gerçekleştirildi. Ülkedeki Müslümanların, komşu, iş ve okul arkadaşlarını davet ettikleri etkinliklerde, Müslüman olmayan katılımcıların soruları imamlar tarafından cevaplandırıldı. Kanada’nın Hamilton kentindeki Müslümanlar Derneği tarafından organize edilen açık cami etkinliğine de gayrimüslimler ilgi gösterdi. Hamilton Müslümanlar Derneği Başkanı Javid Mirza, yaptığı açıklamada, ‘Hamilton’da 40’ın üzerinde farklı kültürden Müslümanlar yaşıyor. Bizler burada, Peygamberimizin elçileri gibi, kültürümüzü, inancımızı, dinimizi bu tür etkinliklerle anlatmaya çalışıyoruz. İşimiz, onları Müslüman yapmak değil. Bu ancak Allah’ın elinde olan bir şey, ama biz de dinimizin güzelliklerini aktarmak için çabalıyoruz.” (aa, 31 Ekim 2021)

Hamilton Mountain Mescidi İmamı Seyid Tora da “Bu etkinliği önümüzdeki günlerde yenilemek düşüncesindeyiz. Gelenler çok önemli ve güzel sorular sordular. Gayrimüslimlerin, Kanada’daki Müslüman toplumunu tanımak istemeleri çok önemli’’ diye konuşmuş.

Katılımcılardan Louise Gough, uzun süredir Müslüman toplumu ile temas kurmayı istediğini, bu etkinliği duyunca da düşünmeden katıldığını söyledi. Kanada’da çok sayıda Müslüman’ın yaşadığını aktaran Gough, “Ben onların inanç ve kültürlerini bilmiyorum. Bugün burada çok sıcak karşılandım. Kafamdaki sorularıma doyurucu cevaplar aldım. Bundan sonra rahatlıkla Müslüman arkadaş edinebilirim” demiş.

Bu güzel haberde dikkat çeken pek çok nokta olmakla birlikte, Hamilton Müslümanlar Derneği Başkanı Javid Mirza’nın sözleri çok daha önemli: “İşimiz, onları Müslüman yapmak değil. Bu ancak Allah’ın elinde olan bir şey, ama biz de dinimizin güzelliklerini aktarmak için çabalıyoruz.”

İlk bakışta bazıları bu tesbiti garip bulabilir, ama Müslümanlar bu sırrı anladığında pek çok şeyin daha iyi olacağını görmek durumundadırlar. Bilindiği üzere hidayet, Allah’ın nasibi ve ikramıdır. Müslümanlara düşen, İslâmı güzel bir şekilde aktarmak. Daha doğrusu İslâma güzel bir ayine olmak... Bu yapılabilirse binlerce ya da milyonlarca insanın İslâma kalben teslim olması mümkündür.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin, “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-ı imaniyenin kemalâtını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyet’e girecekler, belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyet’e dehalet edecekler” (Hutbe-i Şamiye, s. 328) dememiş miydi? İşte gelişmeler buna bir delil. İnşallah çok daha fazla ‘güzel haber’lerle karşılaşmaya devam ederiz...