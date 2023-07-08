"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kandırmakla iş görenleri…

Faruk ÇAKIR
08 Temmuz 2023, Cumartesi
Yaz başında bazı sebzelerin fiyatlarının yüksek olması şikâyet konusu olunca ‘tarafgir’ olanlar ekseriyetle şöyle demeyi tercih ediyordu:

“Her sebze ya da meyve, mevsiminde yenilmeli. Kış aylarında yaz sebze ve meyvesini yemek isteyenler elbette pahalılıktan şikayet edemez. Sebze için yaz aylarını bekleyin...” 

Esasında bu, doğru bir tespit. Elbette her şey yerinde ve zamanında olursa bir anlam ifade eder. Kış ortasında taze fasulye ya da domates almak isteyen, pahalı demeyecek ve istenen parayı verecek. Peki, Temmuz (2023) ayında taze fasulye, domates, salatalık ve her türlü yaz meyvesi de ‘ataş pahası’na satılıyorsa bunu nasıl izah edeceğiz? Bir kaç yıl önce semt pazarlarında 1 ya da 2 liraya satılan sebze ve meyveler bugün en az 20 TL değil mi? Eee, hani yaz gelince sebze ve meyveler ucuzlayacaktı? Bir kaç ay önce İstanbul Yenibosna’daki semt pazarında soğan 20 TL’ye satılıyor diye sosyal medyada bir fotoğraf paylaşınca o gün pek çok ‘dost’umuz bizi ‘Algı yapmakla’ suçlamıştı. Hani o fiyatlar geçiciydi? Hani yeni ürünler çıkınca fiyatlar ucuzlayacaktı? Hani o fiyatlar ‘dış güçler’in oyunuydu? Hani fiyatlar artsın diye bazı zenginler soğanları, patatesleri çöpe döküyordu? Yaz geldi ama yaz meyve ve sebzelerinde umulan ve beklenen ucuzluk gelmedi.

Meselenin yaz, kış, ithal ve yerlilikle alakalı olmadığı biliniyor; ama tarafgirliğin gözü kör olsun! Doğru bir idare olmadıktan sonra yerli ürün de ucuz olmaz. Bunu bilmek için Amerika ve Avrupa’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bir yerde hak, hukuk, adalet, şeffaflık yoksa ve bunun yerine ‘devlette israf’ varsa; orada ucuzluk olmaz ve olamaz. Bir yerde milleti yanıltmak, aldatmak ve kandırmak politika haline gelmişse orada ucuzluk olmaz. Velev ki her şey yerli olsun, fark etmez... 

Türkiye’yi idare edenler milleti yanıltmak için bir ara ‘dış güçler’e, bir ara ‘virüs salgınına’ bir ara başka bir bahaneye sığınıyor. İyi de virüs salgını sadece ülkemizi mi etkiledi? Salgın sona erdi ve Avrupa ülkelerinde fiyatlar nispeten ucuzlamaya başladı. Mesela, salgın döneminde 120 dolara çıkan bir varil petrol, bu günlerde 80 doların altında. Dolar kazanıp dolar harcayan için akaryakıt ucuzlamış olmadı mı? Peki, ülkemizde niçin katlanarak artmaya devam ediyor? Haydi, petrol ithal... Domates fiyatları niçin artıyor? Bu tablo ‘yerli’ ya da ‘yabancı’ ayırımının yeterli olmadığını göstermez mi? Demek ki Türkiye doğru idare edilmedikten sonra petrol ülkesi de olsa, petrol de ihraç etsek netice değişmeyecek. Nitekim dünyada en fazla fındığı biz üretiyoruz, ama ‘yerli’ olan fındık bizim için lüks ürün olmuş durumda.

İdarecilerden ricamız, milleti yanıltmayı, kandırmayı ve oyalamayı bırakmalarıdır. En başta da ‘devletteki israf’ı kesin bir kararlılıkla sona erdirmelidirler. Öyle bir israf batağına saplanmışlar ki, laf olsun diye ‘İsrafı sona erdireceğiz’ bile diyemiyorlar. 

“Kandırmakla iş görenler”i Allah’a havale etmekten başka elden ne gelir?

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vatandaşa zam var, devlette tasarruf yok

    Pakistan'da 2 haftada 50 kişi muson yağmurları sebebiyle öldü

    Sıcak hava dalgaları afete dönüşmesin

    Myanmar’daki kriz tahammül edilemez hale geldi

    Zelenskiy: 200 bin çocuğumuz nerede?

    Banknot basımında tarihi artış

    F-16 satışına İsveç tehdidi

    Milyonların sofrasından ekmeği çalınıyor! - Daha iyi günlerimiz...

    MÜSİAD Başkanı: Enflasyon ve cari açık kronikleşti

    Memurlar da zamdan memnun değil

    Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin Rusya'dan açıklama

    Müteahhit Mahmut ve Murat Alpşar hakkında 90'ar yıla kadar hapis talebi

    Meteoroloji'den 12 ile şiddetli yağış uyarısı

    Sarıyer Kaymakamlığı: Bu hafta sonu denize girmek yasak

    Emekliler sözün tutulmasını bekliyor

    Emekliler: Parklar mekânımız oldu

    Kaşıkla verip kepçeyle almaya devam

    Zam, zam, zam...

    Barajlarda Ankara'ya 12 ay yetecek su bulunuyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müteyakkız dindarlık lâhikalarla mümkün
    Ali FERŞADOĞLU

    “Niye tek bir İslam ülkesi gelişmiş değil?”
    Genel

    Vatandaşa zam var, devlette tasarruf yok
    Ahmet BATTAL

    İmam hatipliler ve devlet ve vesayet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Kadının hukuk-u hürmeti
    Risale-i Nur'dan

    Haccın ve ondaki hikmetin ihmali
    Mehmet ÇETİN

    Azrail’i sevmek!
    Sebahattin YAŞAR

    Hac ''İslam Kongresi'' gibiydi
    Faruk ÇAKIR

    Kandırmakla iş görenleri…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.