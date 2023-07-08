Kandırmakla iş görenleri…

Yaz başında bazı sebzelerin fiyatlarının yüksek olması şikâyet konusu olunca ‘tarafgir’ olanlar ekseriyetle şöyle demeyi tercih ediyordu:

“Her sebze ya da meyve, mevsiminde yenilmeli. Kış aylarında yaz sebze ve meyvesini yemek isteyenler elbette pahalılıktan şikayet edemez. Sebze için yaz aylarını bekleyin...”

Esasında bu, doğru bir tespit. Elbette her şey yerinde ve zamanında olursa bir anlam ifade eder. Kış ortasında taze fasulye ya da domates almak isteyen, pahalı demeyecek ve istenen parayı verecek. Peki, Temmuz (2023) ayında taze fasulye, domates, salatalık ve her türlü yaz meyvesi de ‘ataş pahası’na satılıyorsa bunu nasıl izah edeceğiz? Bir kaç yıl önce semt pazarlarında 1 ya da 2 liraya satılan sebze ve meyveler bugün en az 20 TL değil mi? Eee, hani yaz gelince sebze ve meyveler ucuzlayacaktı? Bir kaç ay önce İstanbul Yenibosna’daki semt pazarında soğan 20 TL’ye satılıyor diye sosyal medyada bir fotoğraf paylaşınca o gün pek çok ‘dost’umuz bizi ‘Algı yapmakla’ suçlamıştı. Hani o fiyatlar geçiciydi? Hani yeni ürünler çıkınca fiyatlar ucuzlayacaktı? Hani o fiyatlar ‘dış güçler’in oyunuydu? Hani fiyatlar artsın diye bazı zenginler soğanları, patatesleri çöpe döküyordu? Yaz geldi ama yaz meyve ve sebzelerinde umulan ve beklenen ucuzluk gelmedi.

Meselenin yaz, kış, ithal ve yerlilikle alakalı olmadığı biliniyor; ama tarafgirliğin gözü kör olsun! Doğru bir idare olmadıktan sonra yerli ürün de ucuz olmaz. Bunu bilmek için Amerika ve Avrupa’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bir yerde hak, hukuk, adalet, şeffaflık yoksa ve bunun yerine ‘devlette israf’ varsa; orada ucuzluk olmaz ve olamaz. Bir yerde milleti yanıltmak, aldatmak ve kandırmak politika haline gelmişse orada ucuzluk olmaz. Velev ki her şey yerli olsun, fark etmez...

Türkiye’yi idare edenler milleti yanıltmak için bir ara ‘dış güçler’e, bir ara ‘virüs salgınına’ bir ara başka bir bahaneye sığınıyor. İyi de virüs salgını sadece ülkemizi mi etkiledi? Salgın sona erdi ve Avrupa ülkelerinde fiyatlar nispeten ucuzlamaya başladı. Mesela, salgın döneminde 120 dolara çıkan bir varil petrol, bu günlerde 80 doların altında. Dolar kazanıp dolar harcayan için akaryakıt ucuzlamış olmadı mı? Peki, ülkemizde niçin katlanarak artmaya devam ediyor? Haydi, petrol ithal... Domates fiyatları niçin artıyor? Bu tablo ‘yerli’ ya da ‘yabancı’ ayırımının yeterli olmadığını göstermez mi? Demek ki Türkiye doğru idare edilmedikten sonra petrol ülkesi de olsa, petrol de ihraç etsek netice değişmeyecek. Nitekim dünyada en fazla fındığı biz üretiyoruz, ama ‘yerli’ olan fındık bizim için lüks ürün olmuş durumda.

İdarecilerden ricamız, milleti yanıltmayı, kandırmayı ve oyalamayı bırakmalarıdır. En başta da ‘devletteki israf’ı kesin bir kararlılıkla sona erdirmelidirler. Öyle bir israf batağına saplanmışlar ki, laf olsun diye ‘İsrafı sona erdireceğiz’ bile diyemiyorlar.

“Kandırmakla iş görenler”i Allah’a havale etmekten başka elden ne gelir?