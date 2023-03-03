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3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Karadeniz rahat mı?

Faruk ÇAKIR
03 Mart 2023, Cuma
Türkiye gündemi haklı olarak depreme kilitlenmiş durumda. Resmi rakamlara göre deprem sebebiyle vefat edenlerin sayısı 50 bine yaklaştı.

Ülkemizi baştan sora etkileyen bu büyük yara, tedavi edilene kadar gündemde kalmaya devam eder ve etmeli.

Haliyle “Deprem bakımından hangi şehir daha güvenli?” sorusu da tartışılıyor. Şimdiye kadar ifade edilenlere göre, Karadeniz bölgesi deprem bakımından daha şanslı addedilmişti. Ancak son değerlendirmelerde, bu bölgede de fay hatlarının olduğu ve tedbir alınması icap ettiği ifade ediliyor. 

Karadeniz Bölgesi’nin deprem konusunda risk taşımadığı kanaatinin yanlış olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Bölgenin 3 tarafı faylarla çevrili. Kıyı kesimi dolgu olduğu için depreme dayanıksız” diye konuşmuş. 

20 yıl boyunca yaptığı çalışmalarda Karadeniz’deki deprem tehlikesine dikkat çektiğini kaydeden Prof. Dr. Bektaş, “(Bölgede bulunan) Bu 3 fay bölge için tehdit oluşturuyor. (...) Bu sonuç Trabzon’un deprem tehlikesini 2 kat, Rize’nin ise 3 kat artırdı. Bu 100 tonluk bir eve eskiden 10 tonluk yatay yük geleceği düşünülürken şimdi 20 ton, 30 ton yatay yük gelebileceği düşünülüyor demek. (...) Karayolu, statlar, hastaneler hep dolgu alanlarında. Buralarda deprem büyütmesi olur. Ayrıca Karadeniz’in kuzeye bakan yamaçları hep heyelan sahalarıdır. Bu sahalar deprem titreşimi ile tetiklenebilir. Bu da ayrı bir tehlikedir” ifadelerini kullanmış. (Gazete Duvar, 25 Şubat 2023)

Prof. Dr. Bektaş’ın yaptığı şu tespit ise çok daha önemli: “Dolgu alanlarında, zayıf zeminlerde yeniden mikrobölgelendirme yapılıp ivme değerinin ona göre alınması gerektiği ortaya konulmaktadır. Yapı stokunun kontrol edilmesi gereklidir. Yönetmelik yapıyoruz, yasa yapıyoruz fakat uygulamıyoruz. İstediğin kadar yasa çıkar, bakanlık kur, bunların gerekliliğini uygulamıyorsan bir anlamı yok. En son İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırladı. Ama hiçbir uygulama yapılmadı. Bunu sadece formalite yaptılar. Ne zaman deprem oluyor bir şeyler yapıyoruz, sonra unutulup gidiyor.”

Geçen zaman gösterdi ki, biz unutsak da ‘fıtrat’ unutmuyor. Madem Türkiye baştan sonra deprem tehlikesi ile karşı karşıya, gerekli tedbirleri almamak ne ile izah edilebilir? Hem “İstediğin kadar yasa çıkar, bakanlık kur, bunların gerekliliğini uygulamıyorsan bir anlamı yok” tespitine kim itiraz edebilir? 

Kamuoyuna yansıyan haber yorumlara göre deprem çalışmaları yapmak için bakanlık kurulması ihtimali varmış. Eğer alınan doğru kararlar uygulanmayacaksa bunun bir faydası olur mu?

Bize düşen bahane üretmek değil, tedbir almak. Tedbiri almadan ‘suçlu’ aramayalım vesselam.

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