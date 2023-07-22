Karma eğitim tartışması

Ekonomiyi konuştuğumuzdan çok daha fazla eğitim sistemini konuşmamız icap ederken ne yazık ki bunu yapabilmiş değiliz.

Milyonlarca çocuk ve genç, ‘kötü eğitim çarkları’ arasında kaybolurken, idarecilerin ‘Her şey yolunda’ tavrı takınması elbette Türkiye’nin menfaatine değil.

“Karma eğitim olsun mu olmasın mı?” şeklinde bir tartışma ara sıra gündeme gelir. Tabii ki bu meseleyi gündeme getiren siyasetçilerin niyetlerini bilememiz. Siyasetçilerin niyet ve hedeflerinden bağımsız olarak bu meselenin enine boyuna tartışılmasında hiç bir mahzur yoktur. Elbette başka konularda olduğu gibi böyle bir teklife destek olan da olacak, itiraz eden de. Türkiye’nin ve milletin menfaatine olan yolu bulmak, bu meselenin masaya yatırılması ve tartışılması ile mümkündür. Yoksa en baştan, konuyu tartışma zeminine çekmeden hemen itiraz etmek akıllı insanların işi olmamalı.

Konu gündeme geldiği her defasında, öğrencilere ‘tercih hakkı’ tanınması gerektiği ifade edildi. Bir misal: “‘Karma eğitim’in devam etmesi de yanlıştır. Hiç değilse isteyene ve arzu edene ‘kızlar ayrı, erkekler ayrı’ sınıflar ya da okullar açılmalıdır. (...) “Karma okullar daha başarısız” başlıklı yazıda şöyle denilmiş: “İngiliz The Times’da yayınlanan habere göre, kız ve erkek okullarının başarı oranı, karma eğitim yapan okullara göre daha yüksek. (...) ABD’de 2008 yılında Stetson Üniversitesi’nin yürüttüğü dört yıllık pilot araştırmanın sonuçları çarpıcı: Karma okulda okuyan erkeklerin yüzde 55’i sınavı başarıyla verdi. Buna karşılık sadece erkeklerin okuduğu okulda, aynı sınavdaki başarı oranı yüzde 85’ti.” [Mehveş Evin, Milliyet, 16 Ocak 2010]” (Yeni Asya, 8 Ocak 2013 tarihli yazımız.)

Tabii ki ‘kız okulları’ ya da ‘erkek okulları’ mevcut eğitim sisteminde az da olsa zaten vardır. Sanki ilk defa gündeme geliyor gibi ‘elden gidiyor’ itirazları doğru değil. Konunun gündeme gelmesine itiraz edip tartışılmasına meydan vermemek ‘fikir hürriyeti’ne de uymaz.

Yeni Asya’da yer alan haber de önemli: “(Özetle) Yıllardır mevcut eğitim sistemi içinde var olan kız liselerinin hiç yokmuş, yeni açılacakmış gibi yapılan tartışmaların yanlışlığına da dikkat çekildi. Doç. Dr. Şükran Pakkan, T24’te yazdığı yazıda bu bilgi eksikliği ile ilgili yapılan tartışmalara, “Bakanın söylediklerinden daha fenası ‘Kız okulu da ne demek, olacak şey mi?’ diyenleri de kınıyorum. Hayır, bugüne kadar uzayda mı yaşıyordunuz da Kız Liselerinden haberiniz yok muydu?” diye tepki gösterdi. Pakkan, yazısında “Erenköy Kız Lisesi, Kandilli Kız Lisesi, İzmir Kız Lisesi gibi say bitmez bir sürü kız okulumuz var. Çoğu asırlık, ekol okullar” hatırlatmasını da yaptı. Prof. Dr. Erhan Erkut da imam hatip ortaokulları ve liselerinde sadece kız ve erkeklerin eğitim gördüğü bölümlerin bulunduğunu hatırlattı. Eğitim-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Talat Yavuz ise, “Her şeyden önce demokratik bir ülkede bu seçenek de sunulmalı. Bu okullar daha önce de vardı” dedi. (Yeni Asya, 19 Temmuz 2023)

Demek ki, “Karma eğitim” konusuna “Konuşulması ve tartışılması dahi yasak” muamelesi yapmak Türkiye’ye bir şey kazandırmaz vesselam...