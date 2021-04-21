Kayahan’ın eskimeyen mesajı

Ünlü yorumcu ve besteci Kayahan’ın (Kayahan Açar [29 Mart 1949 - 3 Nisan 2015) vefat yıl dönümü vesilesiyle eski bir konuşması sanal âlemde yeniden paylaşılmış.

Kayahan bu röportajında ibretlik sözler sarf etmiş ve insanları ciddî manana uyarmış. Tabiî ki sanatçıların ‘doğru sözler’ini yeterince gündeme taşımayan ‘büyük medya’nın bu noktada ağır bir sorumluğu vardır.

3 Nisan 2015 tarihinde İstanbul vefat eden Kayahan’ın sözleri şöyle: “‘Allah’ın dediği olur’ demiştim bundan 15 sene önce bana ‘6 ay ömrün kaldı’ dendiğinde. Şu anda nefes alıyorum. Demek ki yaşayacak günüm varmış. Tabiî ki doktorları asla küçümsemiyorum. Onlar da ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama gerçekten de (doktorlara) ilk görünende 6 aylık bir ömür biçilmişti. Bu da yalnız bana mahsus bir şey değildir, kimi çıkar ‘bu hastalığı yendim’ der, bence günah işliyorlar. Hiç kimse bir şeyi yenmez. Allah yardım ederse olur. Ölüm ceza değil, bana göre mezuniyettir. Yani Cenab-ı Allah’ın katına çıkacaksınız, orada hesap vereceksiniz. Buradaki dünyanın yalan olduğunu eğer bir düşünürseniz zaten huzur kendiliğinden gelir. Cenab-ı Allah’ın gönderdiği Kur’ân-ı Kerîm kitabını okusanız o kitapta size ticareti nasıl yapacağınız bile anlatılıyor. En kolayını da söyleyeyim: Helâl ve haram. Bunu bilen bir dünyada hiçbir problem çıkmaz. Helâli haramı bilen, Cenab-ı Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka kimse alamazı bilen... Bunları öğretelim insanlara... Elbette ki özlenen toplumun şartı bu. Cenab-ı Allah’dan başka yaratan yoktur. Yaratan tektir. Biz dünyada var olanları bir araya getiririz. Biz O’nun kullarıyız. İşte bunu şaşırmasalar, bu Türkiye’nin pek çok sanatçısı bugün bu halde olmazdı.” (Kanal 7 Haber, 3 Şubat 2005)

Kayahan, 2013’de yayınlanan bir röportajında müzik-toplum ilişkisine dair şöyle mesajlar vermişti: “Değişim müziğe mi yansıdı, müzik bunun için kullanıldı mı meselesi benim kafamı hep kurcalıyor. Sanki insanlar aşkları, güzel duyguları unutsun diye öyle şarkılar yazıldı ki... Çünkü şarkı cebimizde taşıdığımız her an kafamızda dönen bir şey. Hayat biçimimizi kontrol ediyor. Bence bu dünyada şarkılar hayatı bozuyor, kirletiyor. Şarkılar, hayattan dolayı kirlenmediler, onlar bence şu anda hayatı kirletmek için kullanılıyorlar.” (Türkiye’de İktidar dergisi, sayı: 5, Mayıs 2013)

Kayahan, aynı sohbetinde şunu da söylemişti: “Adam olmak isteyen Kur’ân-ı Kerîm’i okusun.”

Kayahan’ın 2005 ya da 2013’de dikkat çektiği noktalar bugün de geçerli değil mi? Bir insan, bir aile, bir toplum ‘helâl ve haram’ı bilse bunca kötülük meydana gelir miydi? Aynı zamanda “Cenab-ı Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka kimse alamazı bilen”lerin olduğu bir dünyada; keyfilikler, haksızlıklar, zulümler, adaletsizlikler bu kadar ayyuka çıkabilir miydi?

Kayahan ve onun gibi inançlara saygılı sanatçıların sayısının artması duâsıyla.

Bu vesileyle Kayahan’a ve bütün iman ehline Allah’tan rahmet diliyoruz. Amin.