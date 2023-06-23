Kendin için değil, millet için!

Hemen her ülkede farklı siyasi görüşlere mensup insanlar arasında ‘kutuplaşma’ olur, ama bizdeki kadar keskinliğe pek rastlanmaz.

Yakın zamanda yine bir seçim süreci yaşandı ve kutuplaşma adeta tavan yaptı. Bazı siyasi taraftarlar, en sonda söylenmesi bile kötü olan sözleri, konuşma ve tartışmaların en başında söylemeyi tercih etti. Değil aynı mahallede, aynı ailede dahi ciddi ‘kutuplaşma’lar yaşandı.

Tabii ki kutuplaşmayı teşvik eden siyasetçiler de var. Onlar milleti kutuplaştırdıkça oylarını arttırmış oluyor. Fakat bu durum cemiyeti derinden sarsıyor ve bir bakıma ‘çürütüyor.’ Ne hikmetse siyasetçiler bu durumun vehametinin farkında değiller gibi bir tavır sergiliyorlar.

Ülkemizdeki seçimlerle ilgili değerlendirme yapan ABD’deki Georgia Eyalet Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Jennifer Mccoy, kutuplaşmanın aşılmasında en önemli rolün kendisinin değil toplumun iyiliğini ön plana alabilen siyasetçilere düştüğünü belirtmiş.

Bir daha tekrarlayalım: Kutuplaşmanın aşılmasında en önemli rol, kendisinin değil toplumun iyiliğini ön plana alabilen siyasetçilere düşer.

Peki, buyük sonu şu: “Kendisinin değil toplumun iyiliğini ön plana alabilen siyasetçiler” var mı?

Elbette toptancılık yaparak “Böyle düşünen hiçbir siyasetçi yok” diyemeyiz. Mutlaka vardır ve olması da icap eder. Daha da önemlisi, asıl meselenin bu olduğunu görüp, siyasetçilerin de kendilerinden önce milleti düşünmesi icap ettiğini ilan etmek gerekir.

“Kutuplaşmanın aşılmasında en önemli rolün kendisinin değil toplumun iyiliğini ön plana alabilen siyasetçilere düştüğünü” belirten Siyaset Bilimi Profesörü Mccoy, Avrupa ve Latin Amerika dahil farklı ülkelerdeki seçimleri ve siyasi süreçleri takip eden, kutuplaşma hakkında çok sayıda kitap ve yayın çıkarmış, aynı zamanda eski ABD Başkanı Jimmy Carter’a danışmanlık yapmış bir isimmiş. Dolayısı ile bu tesbit ‘uzman görüşü’ olarak kabul görmeli.

Prof. Dr. Mccoy, “Kutuplaşmanın bir ülke için muhtemel sonuçları neler olabilir?” şeklindeki bir soru üzerine de şöyle demiş: “Demokrasiler için en tehlikeli kutuplaşma türü, toplumdaki bu iki farklı kutbun birbirini karşılıklı olarak varoluşsal bir tehdit olarak görmeleridir. Ötekine güvenmezler, aradaki irtibat kaybolur ve aslında ötekilerle birçok çıkarı paylaştıklarını gözden kaçırırlar. (...) Ne yazık ki kutuplaştırıcı politikacılar, seçmenleri bölmenin, (...) öteki tarafa yaşam tarzını veya ulusun güvenliğini tehdit eden düşmanlar olarak muamele etmenin kazandıran bir seçim stratejisi olduğunu bilir.” (dw.com, 19 Haziran 2023)

Kutuplaşmayı sona erdirmek için başta siyasetçiler olmak üzere herkese vazife düşüyor vessalam.