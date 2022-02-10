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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Keyfîliğe gerek yok!

Faruk ÇAKIR
10 Şubat 2022, Perşembe
Hak, hukuk ve adalet tam olarak tecilli etsin dedikçe bundan rahatsızlık duyanlar oluyor.

Onlara sorulsa hukuk sahasında hiçbir problem yok. Hemen her ilde ‘adalet sarayları’ var ve hatta bunların bir kısmı büyüklükte rakiplerini geride bırakıyor. “Adalet tecelli etsin” dedikçe, “Yaptık işte en büyük adalet saraylarını... Daha ne istiyorsunuz?” diyen idareciler oluyor. Oysa herkes bilir ki adaleti ‘büyük binalar’ değil, ‘âdil hâkimler’ tecelli ettirir.

Türkiye’yi idare edenler Yeni Asya’nın maruz kaldığı keyfi uygulamalar karşısında ‘görmez ve duymaz’ tavırlarını devam ettiriyorlar. Ayrıntıları işin ehli olanlara bırakarak şu kadarını söylemek icap eder ki, Yeni Asya, kanun ve yönetmeliklerden dolayı yıllar önce hak ettiği ‘basın ilân payını’ keyfi bir surette alamıyor. Elbette bu keyfi kararı alanlara sorulsa çeşitli bahaneler ileri sürecekler, ama bunların “Suyumu bulandırdın” bahanesinden farkı yoktur. 

Gazetelerin basın ilân hakkı kazanmaları belli başlı kurallara, yönetmeliklerle bağlanmıştır. Yeni Asya da kuruluşundan kısa bir süre sonra bu hakkı kazanmış ve yakın zamana kadar da bu haktan faydalanmıştır. Darbe dönemlerinde bile kısa fasılalar hariç bu hak hiç kesilmemiş. Şimdi ise 2 yılı aşkın bir zamandır bu hak engellenmiş durumda. İleri sürülen gerekçeler ise çok temelsiz, haksız ve iyi niyetle izah edilemeyen gerekçelerdir. Bu keyfi işleri yapanlara kısaca şunu sormak gerekir: Yeni Asya’ya uyguladığınız ‘kriterler’i başka gazetelere de uyguluyor musunuz? Bu demek değildir ki başka gazetelerin hakkı da kısıtlansın. Tam aksine, hiçbir gazetenin hakkı keyfi olarak engellenmesin.

Türkiye gerçeklerinden habersiz olan bazı siyasetçiler ya da STK temsilcileri, “Haklı olduğunuzu düşünüyorsanız mahkemeye müracaat edin” diyebilirler. Elbette Yeni Asya haklıdır ve hakkını hukuk çerçevesinde arıyor. Ancak hukuk sahasındaki sıkıntılar inkâr edilebilir mi?

Yine bazıları diyebilir ki “Telâşa gerek yok. Haklı olan mahkemede kazanır.” Adaletin tecelli ettiği yerlerde elbette böyledir. Ancak bu noktada da ülkemizde ciddî sıkıntılar yaşanmıyor mu?

Tabiî ki Yeni Asya’ya karşı yapılan haksızlık ve keyfilik bununla da sınırlı değil. Yeni Asya’nın çalışanlarının yine kanun ve yönetmeliklere göre hak ettiği ‘basın kartları’ da verilmiyor. Bu da yetmiyor, Yeni Asya’da çalışarak uzun yıllar ‘basın kartı’ taşıyan ve sonrasında da yine yönetmeliklere uygun olarak “sürekli basın kartı” alanların bu hakları da ‘kartlar yenilenmemek suretiyle’ fiilen verilmiyor. ‘Sürekli basın kartı’nın yenilenmemesi elbette tek başına Yeni Asya’nın meselesi değil, ama ortada bütün Türkiye’nin gördüğü bir haksızlık var ve bu durum yıllardan beri devam ediyor. Hatta ve hatta, eski gazeteci, şimdi milletvekili olan Enis Berberoğlu bile ‘sürekli basın kartı’nın yenilenmediğini TBMM konuşmasında ilân etmişti. Bu apaçık haksızlıklar karşısında ‘görmedim, duymadım, bilmiyorum” diyenler hem hukuken hem de ahlâken yanlış yapmıyorlar mı?

Herkes hukuka uysun, hiç kimse keyfilik yapmasın!

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