Kim memnun?

Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından yayımlanan “Türkiye’de Gazetecilik: Algı ve Profil Araştırması”na göre gazetecilerin çoğu çalışma şartlarından ve maaşlarından memnun değilmiş.

Gazeteciliğin itibarlı dönemleri vardı, ancak son yıllardaki gelişmeler ‘itibar sıralaması’nın iyice değiştirdi ve artık gençler nezdinde gazetecilik tercih edilen bir meslek olmaktan iyice uzaklaştı.

Tabii ki gazeteciliğin itibar kaybetmesinin çok çeşitli sebepleri vardır. Bir sebebi de gazetecilerin, itibarlı dönemlerinde umumiyetle itibarlarını istismar etmeleridir. Nasıl ki her çıkışın bir inişi oluyorsa, gazeteciler için de itibar kaybının olduğu dönemleri yaşıyoruz.

TGS tarafından yayımlanan araştırma için Kasım 2022-Ocak 2023 arasında 285 gazeteci ile görüşülmüş. Araştırma sonucunda gazetecilerin çoğunun haftada 45 saat ve üzeri çalıştığı görülürken, “Çoğunluğu yıllık izin haklarını tam olarak kullanamamaktadır. Haftada 45 saatten fazla çalışanların ve yıllık izin hakkını tam kullanamayanların oranı, ulusal medya çalışanları ve metropol illerde çalışan gazeteciler arasında daha yüksek olarak belirlenmiştir” denilmiş. Gazetecilerin çoğunun düşük maaş aldığı ve maaşlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığı tespitinin de yapıldığı araştırmada bunun yanı sıra, gazetecilerin yarısından fazlasının sosyal haklarından memnun olmadığı belirtilmiş.

Araştırmada şu tespitler de yapılmış: Gazetecilerin yarısından çoğu Türkiye’de gazetecilik mesleğini yapmanın önündeki en büyük engel olarak siyasi baskıları görüyor. (yüzde 54,8) Diğer nedenler arasında örgütlenme önündeki engeller (yüzde 20,3) ile mesleğin toplumsal itibarı var. (yüzde 17,6) Sansür, çoğunlukla politik nedenlerle veya işveren ilişkilerinden kaynaklanıyor. Her 4 gazeteciden 1’i mesleğini değiştirmeyi düşünüyor. Medya mensupları haber yapma sürecinde kendilerine dava açılması gibi birçok zorlukla karşılaştıklarını kaydediyorlar.

Gazeteciler, mesleklerini yaparken sosyal hayata zaman ayıramama, iş hayatı ile sosyal hayatı birbirinden ayıramama ve meslekî gelişime zaman ayıramama gibi zorluklarla karşılaşıyor. Araştırma kapsamında görüşülen gazetecilerin yüzde 59,1’i “Kişisel gelişimim için maddi kaynak ayıramıyorum” derken, bu oran kadın gazeteciler arasında yüzde 70,6 olarak ölçülüyor. 3 gazeteciden sadece 1’inin (yüzde 34,1) Cumhurbaşkanlığı’nın basın kartına sahip olduğu da görülüyor. (t24.com.tr, 14 Temmuz 2023)

Gazetecilik gibi önemli bir mesleği tercih edenlerin, yaptıkları işten memnun olmaması dikkat çekici. Elbette ‘memnun olmayan’lar sadece gazetecilerle sınırlı değil. Günümüzde yaptıkları işten memnun olanların sayısı, memnun olmayanların sayısından çok azdır. Bunun bir sebebi de tercih edilen mesleklerin kabiliyetlere göre değil de, ‘iş bulabilme ihtimaline göre’ şekillenmesidir.

Şu anda binlerce genç gazetecilik eğitimi alıyor. Acaba bu gençlerden kaçı medyada kendilerine yer bulabilecek? İş imkânı sunmayan mesleğin itibarını koruması ve geliştirmesi mümkün olur mu?