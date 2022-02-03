Kimin torunu İHL’yi bırakmış?

Eğitimin bütün kademeleri dahil olmak üzere bilhassa imam hatip liselerinde verilen eğitimin arzu edilen seviyede olmadığı, sıkıntılar yaşandığı hep konuşuluyor, ama çok da gündem olduğu söylenemez.

Bazıları bu meseleye iyi niyetle yanaşmayıp, “sıkıntılar var, tesbit edilip giderilsin” diyenleri “İHL muarızı” gibi isimlendirmekle susturmak istiyorlar.

Geçen günlerde Karar TV’de yayınlanan bir programda, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, torunlarını misal vererek imam hatiplerdeki eğitimin arzu edilen seviyede olmadığını hatırlattı. TV’deki programda bilmana şöyle konuşulmuştu:

Taha Akyol ve Elif Çakır sordu: “Bir dinleyicimiz soruyor: Dindar kesim çok büyük özeleştiri yapması lâzım değil mi? En çok din zarar gördü, bu son 19 yılda yaşananlardan. Katılır mısınız?”

Karamollaoğlu’nun cevabı: “Üzülerek katılırım. Burda, dünyanın her tarafından gelen arkadaşlara da benzer şöyleri söylüyorum. Bugün İslâm âleminde bir kişinin başı sıkışsa, soluğu Batı ülkelerinde alıyor. Bir Müslüman ülkeye gitmiyor. ‘Orda demokrasi var, orada hukuk var’ diye gidiyor. Maalesef bizim ülkelerimizde hukuk üstün değil. Hukukun üstün olmadığı ülkelerde İslâmî bir idare var demek sadece lâftan ibarettir. Adalet olmadan bir yerde siz inandığım gibi bir yönetim kuruyorum diyebilir misiniz? Müslümanlar kendi kendini aldatıyor, biz kendimizi aldatıyoruz. Geçmişte böyle değilmiş. Ama yanlış üstüne yanlış yapılmış ve bu hale gelmiş. Toplumda barışın olabilmesi için temel ilkeler var. Adalet bunun temelidir. Komşusunun derdiyle dertlenmek var. Liyakat var, bu da bizim inancımızın temeli. ‘Dinde zorlama yok.’ Bu o kadar önemli ki, Batı ülkelerinin hiçbirinde yok. Müslümanlar, gayr-i müslimlere kendi ülkelerinde inançlarını yaşama hakkı vermiş. (Soru: Türkiye’de son zamanlarda yanlış bir dindarlık anlayışı yükselmiş görünüyor? Deizmin yaygınlaşması, ahlâktan soyutlanmış dindarlık...)

“Bu çok önemli bir husus. (...) Müslüman yalan söyleyemez, hak yiyemez... Müslüman adaletsizlik yapamaz. Kul hakkı yiyemez. Benim orada söylemek istediğim de bu. Bugün maalesef, ben torunlarım imam hatipte okudular, okuyorlar. Bir kısmı bıraktı... (Niye bıraktılar?) Çünkü gördükleri ile söylenenler birbiriyle uyuşmuyor da ondan. Yani çocuklar, -Allah muhafaza etsin, bunu yaygınmış gibi söylemek doğru değil- ama bir yerde uygulama farklı, söylem farklı ise, siz adaletten bahseder zulmederseniz insanlara, o insanlar ‘Bu İslamın gereği mi? -Allah muhafaza- O zaman ben Müslüman değilim’ der. Sıkıntı burda. Bunun farkında değiller. Esas sıkıntı burada.” (Karar TV, 12 Kasım 2021)

Peki, SP Genel Başkanının torunlarına okul terk ettiren anlayış ve eğitim uygulamasının başkalarını ne hale getirebileceği hesaba katılıyor mu? Hataları, eksikleri, yanlışları görmeyerek nereye gidilebilir ki?