Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Türkiye’de satılık ve kiralık konut fiyatlarına ilişkin Aralık ayı raporlarını yayımlamış.

Buna göre, Kasım 2022’de Türkiye genelindeki satılık konutlarda metrekare cari fiyatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 174,1 artış göstermiş. Türkiye genelindeki kiralık konutlarda metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Kasım’da ortalama yüzde 168 olarak kaydedilmiş.

Kasım ayında Antalya en yüksek kira artış oranının gözlemlendiği il olmuş. Antalya’da ortalama kira bir yılda 4 katından fazla yükselerek, yüzde 302,3 oranında artmış.

En yüksek fiyat artışı görülen diğer iller Trabzon (yüzde 208,2), Denizli (yüzde 207,7), Mersin (yüzde 185,7) ve Eskişehir (yüzde 175,3) olmuş. Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da kira fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 147,7, Ankara’da yüzde 150 ve İzmir’de yüzde 160 olarak tespit edilmiş. Kira artışının en düşük olduğu il ise yüzde 98,4 ile Kahramanmaraş olmuş. Bunu yüzde 100’lük artış ile Diyarbakır ve yüzde 120,6’lık artış ile Gaziantep takip etmiş. (dw, 26 Aralık 2022)

Gerek ev kiraları ve gerekse ev satışlarındaki bu yüksek fiyata değil dar gelirlinin, orta gelirlinin dahi dayanacak gücü var mı? Ev ve kira fiyatlarındaki aşırı artışın bir sebebinin de ‘yabancıya ev satışı’ olduğu söyleniyor. Hatırlanacağı üzere yabancıların ev almasını teşvik için ‘ev alana vatandaşlık’ verilmesi de kampanya olarak ilan edilmişti. Elbette belli ölçüler içinde yabancılara da ev satışı mümkün; ancak başka pek çok konuda olduğu gibi burada da ölçünün kaçırıldığı anlaşılıyor.

Pek çok ülkede de yabancılara ev satışı vardır, ama şartları ülkemiz gibi kolay mı? Hatta yeni bir habere göre Kanada hükümeti, 1 Ocak 2023’ten itibaren yabancılara 2 yıl boyunca konut satışını yasaklıyor. Bazı işçiler ve öğrenciler ise bu yasaktan muaf olacakmış. (Habertürk, 23 Aralık 2022)

Aynı habere göre yasağı delerek konut alanlar ve bunlara yardım eden kişilere 10 bin dolara kadar para cezası verilebilecek. Ayrıca bu konutlar mahkemeler tarafından satışa çıkarılabilecek. Söz konusu kanun (uygulama/yasak) artan fiyatlar sebebiyle ev almakta zorlanan Kanadalıları korumayı amaçlıyormuş.

“Yurt dışından para gelsin de nasıl gelirse gelsin” politikası, bir noktadan sonra vatandaşa zarar verir hale geldi. Bu bakımdan, yabancıya ev karşılığı vatandaşlık verilmesi gibi uygulamaların biraz daha ayrıntılı düşünülmesi ve hesaplanmasında fayda vardır. Ölçülü olması ve iç piyasada vatandaşın ev almasını zorlaştırmayacak şekildeki adımlar elbette faydalı olur. Mevcut durum vatandaşın değil ev almasını, kirada oturmasını dahi imkânsız hale getirmiş durumda. Kiraların en az artığı illerde bile yüzde yüz artış yaşandıktan sonra vatandaş bu kira yükünün altından nasıl kalkacak?

İdareciler bu konuyu iki defa daha düşünsün...