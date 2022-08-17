"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kitabın ‘lüks’ olduğu ülke

Faruk ÇAKIR
17 Ağustos 2022, Çarşamba
Netice vermese dahi onlarca ‘ekonomik paket’ açıklayan siyasi iktidarın, yayıncıları destekleyen paketler açıklamaması normal midir?

Gazete ve dergiler başta olmak üzere her türlü yayıncılık faaliyeti ekonomik krizden en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Cehalet en büyük düşmanlardan biri olduğuna göre bu düşmanla mücadele gerekmez mi? Gazete, dergi ve kitap yayıncıığı cehaletle mücadelenin önemli bir vasıtası ise bunlar desteği hak eder. Elbette insanları ifsat eden yayın vasıtaları da vardır. Fakat bunlar var diye yayıncılık sektörünü gözden çıkaran politikalar isabetli değildir. 

Ekonomik krizin etkisiylen insanlar en önce kitap ya da gazete almaktan vazgeçiyor. Kâğıda gelen zamlar sebebiyle kitap fiyatları bir yılda yüzde yüzün üzerinde arttığına göre yayıncıların ayakta kalması kolay olur mu?

Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği’nin (YAYBİR) paylaştığı son verilere göre; 2022 yılı temmuz ayında basılan kitap miktarı, 2021 yılı temmuz ayına oranla yüzde 39 azalmış. 2022 yılının temmuz ayında basılan 29 milyon 216 bin 732 adet kitap, son sekiz yılın en düşük temmuz ayı rakamı olarak kayıtlara geçmiş. 

İlgili haberlere göre yayıncılar, maliyetlerden dolayı yeni kitap basamayacak duruma geldiklerini söylüyormuş. Kitap dostları ise kitabın artık ‘lüks tüketim’ haline geldiğini, buna bağlı olarak kitaba ulaşmakta zorlandıklarını düşünüyormuş.

Bazı kitap dostları ‘hal ve gidiş’i şöyle yorumlamış: 

*Şu dönemde ara sıra kitapçılara gidip dolaşsam da çoğu zaman fiyatlardan dolayı kitap al(a)madan çıkıyorum. Kitaplardaki bu fiyat artışı maalesef benim kitap alışverişimde çok sevdiğim bir alışkanlığımı yavaş yavaş yitirmeme sebep oluyor.

*Önceden kitap almak için ilk tercihim kitabevleri olurdu. Sadece aradığım kitabı değil gözüme çarpan bir kitabı da alırdım. Şimdi indirim vs gibi nedenlerle internetten satın alıyorum. 

*Kitap fiyatlarındaki kaçınılmaz artış, zaten yeterince güçlü olmayan yayıncılık sektörünü iyice zayıflattı. Yayınevleri yeni kitaplar basmakta, okurlar kitap almakta gitgide daha fazla zorlanıyor. Basımı ertelenen hatta iptal edilen birçok kitap var, bu da başta serbest çalışan çevirmenler ve editörler olmak üzere yayıncılık sektöründe çalışan herkesin iş ve gelir kaybına uğraması demek. 

*Ülke ekonomisinin genelinde bir iyileşme olmadan yayıncılıkta olması pek mümkün değil. Okurlara destek çağrısı yapılabilir ama insanların barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı böyle bir ortamda ne kadar gerçekçi ve adil bir çağrı olur, emin değilim.

*Artan maliyetler yayıncıların kitap üretme ve özellikle de yayın programına sadık kalmasını ne yazık ki engelledi. Ayda altı kitap yayınlayan yayınevleri vardı. Şimdi elimizde ilk defa basılacak olan birçok dosya var bekletiyoruz. (diken. com.tr, 13 Ağustos 2022)

Her şey bir yana, kitabın ‘lüks tüketim’ haline geldiği bir ülkenin cehaleti yenmesi kolay değil. 

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tedbir alan yok - 6.7 milyon konut risk altında

    Portekiz'de 10 günde 17 bin hektarlık alan kül oldu

    İlk 6 ayda 856 bin kişi yasal takibe düştü

    Trabzonspor, play-off turu ilk maçında 2-1 yenildi

    KKM için her birimizden 829 lira alındı

    Marmara için zaman azaldı

    Siyasetin yanlışları dine fatura edilir

    Gıda fiyatları dünyada yüzde 13; Türkiye’de yüzde 94 arttı

    İsrail ordusu: 5 çocuğu biz öldürdük

    Besiciler dertli: Aç durumdayız

    ‘İndirim’ sözde kaldı

    Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'da Zelenskiy ve Erdoğan ile görüşecek

    Savunma Sanayii Başkanlığı: S400 tedarikinde yeni bir gelişme söz konusu değil

    Şanlıurfa Valisi Ayhan: Maalesef 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı

    Konut satışları azaldı

    Haftalık vaka sayısı 232 bin

    AB'nin Rusya'dan gaz ithalatı büyük ölçüde azaldı

    17 Ağustos'un yıl dönümünde "denetim" uyarısı

    'Haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef "RADAR"a takıldı'

    Türkiye'de 7 ayda 10 bin 705 deprem gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KKM için her birimizden 829 lira alındı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İkinci tek adamlar
    Genel

    İlk 6 ayda 856 bin kişi yasal takibe düştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Medya da hürriyetsiz yaşayamıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gündem, deprem…
    Genel

    Tedbir alan yok - 6.7 milyon konut risk altında
    Ali FERŞADOĞLU

    Bal şifadır, ama zehirli bal ölüm getirir!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Dijital dünyada salgın var!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.