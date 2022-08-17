Kitabın ‘lüks’ olduğu ülke

Netice vermese dahi onlarca ‘ekonomik paket’ açıklayan siyasi iktidarın, yayıncıları destekleyen paketler açıklamaması normal midir?

Gazete ve dergiler başta olmak üzere her türlü yayıncılık faaliyeti ekonomik krizden en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Cehalet en büyük düşmanlardan biri olduğuna göre bu düşmanla mücadele gerekmez mi? Gazete, dergi ve kitap yayıncıığı cehaletle mücadelenin önemli bir vasıtası ise bunlar desteği hak eder. Elbette insanları ifsat eden yayın vasıtaları da vardır. Fakat bunlar var diye yayıncılık sektörünü gözden çıkaran politikalar isabetli değildir.

Ekonomik krizin etkisiylen insanlar en önce kitap ya da gazete almaktan vazgeçiyor. Kâğıda gelen zamlar sebebiyle kitap fiyatları bir yılda yüzde yüzün üzerinde arttığına göre yayıncıların ayakta kalması kolay olur mu?

Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği’nin (YAYBİR) paylaştığı son verilere göre; 2022 yılı temmuz ayında basılan kitap miktarı, 2021 yılı temmuz ayına oranla yüzde 39 azalmış. 2022 yılının temmuz ayında basılan 29 milyon 216 bin 732 adet kitap, son sekiz yılın en düşük temmuz ayı rakamı olarak kayıtlara geçmiş.

İlgili haberlere göre yayıncılar, maliyetlerden dolayı yeni kitap basamayacak duruma geldiklerini söylüyormuş. Kitap dostları ise kitabın artık ‘lüks tüketim’ haline geldiğini, buna bağlı olarak kitaba ulaşmakta zorlandıklarını düşünüyormuş.

Bazı kitap dostları ‘hal ve gidiş’i şöyle yorumlamış:

*Şu dönemde ara sıra kitapçılara gidip dolaşsam da çoğu zaman fiyatlardan dolayı kitap al(a)madan çıkıyorum. Kitaplardaki bu fiyat artışı maalesef benim kitap alışverişimde çok sevdiğim bir alışkanlığımı yavaş yavaş yitirmeme sebep oluyor.

*Önceden kitap almak için ilk tercihim kitabevleri olurdu. Sadece aradığım kitabı değil gözüme çarpan bir kitabı da alırdım. Şimdi indirim vs gibi nedenlerle internetten satın alıyorum.

*Kitap fiyatlarındaki kaçınılmaz artış, zaten yeterince güçlü olmayan yayıncılık sektörünü iyice zayıflattı. Yayınevleri yeni kitaplar basmakta, okurlar kitap almakta gitgide daha fazla zorlanıyor. Basımı ertelenen hatta iptal edilen birçok kitap var, bu da başta serbest çalışan çevirmenler ve editörler olmak üzere yayıncılık sektöründe çalışan herkesin iş ve gelir kaybına uğraması demek.

*Ülke ekonomisinin genelinde bir iyileşme olmadan yayıncılıkta olması pek mümkün değil. Okurlara destek çağrısı yapılabilir ama insanların barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı böyle bir ortamda ne kadar gerçekçi ve adil bir çağrı olur, emin değilim.

*Artan maliyetler yayıncıların kitap üretme ve özellikle de yayın programına sadık kalmasını ne yazık ki engelledi. Ayda altı kitap yayınlayan yayınevleri vardı. Şimdi elimizde ilk defa basılacak olan birçok dosya var bekletiyoruz. (diken. com.tr, 13 Ağustos 2022)

Her şey bir yana, kitabın ‘lüks tüketim’ haline geldiği bir ülkenin cehaleti yenmesi kolay değil.