Kitap israfına kim göz yumuyor?

Ülkemizin belini doğrultamamasın en büyük sebeplerinden birinin her kademede ve her yerde israf olduğu her halde bilmeyen yoktur.

İsraf denilince akla ‘ekmek israfı’ gelse de, esas büyük israf kalemlerinin akla gelmeyen, ekseriyetin bilmediği iş ve sahalarda olduğunu hatırlamak lazım. Öğrencilere verilen ‘bedava kitap’ uygulamasının da git gide “büyük bir israf kalemi”ne dönmüş olması dikkat çekicidir. Sosyal medyada bu konuda yapılan değişik yorum ve tartışmalar var. Gazeteci Mehmet Çek şöyle yazmış: “Biraz önce Sn. Milli Eğitim Bakanının “Bizim ders kitaplarımız baskı kalitesi itibarıyla piyasadaki kitapların büyük çoğunluğundan kaliteli” açıklamasını okurken aklıma düştü. Hemen gelişkin bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi dünyanın ‘en zengin’ diye bilinen ülkesi İsviçre’de de ders kitapları sene başından çocuğa zimmetleniyor. İki çocuk okuttuğum için tecrübem var. İmzanız alınarak zimmetinize geçiriliyor kitaplar. “Dönem sonunda o kitaplar toplanıyor. Hala kullanılabilir halde olanlar bir sonraki dönem öğrencilere dağıtılmak üzere elden geçirilerek okula bırakılıyor. Kötü kullanılarak kullanılamayacak hale gelmiş ders kitapları için ise ailelerden makul bir bedel alınıyor ve kitaplar geri dönüşüme veriliyor. Bununla birlikte baskı ve kagıt açısından da ortalama bir kaliteye sahipler. Bilmem, ne dersiniz sanki böylesi daha iyi. Herkes ama ille de ulusal ekonomi ve çevre için. Aşagıdaki fotoğraf İsviçre’de çocukların ders kitabının arkasına yapıştırılmış zimmet etiketidir. Bi bakın kaç dönem kullanılmış.” (@mehmetcek06, 5 Eylül 2023) Şimdi gel de hayıflanma. Yahu aklı başında her ülkenin, her devletin, her idarecinin yapması gereken bir uygulamayı ülkemiz niçin yıllardan beri yapmaz ve ders kitaplarını israf eder? Türkiye, Avrupa ülkelerinden daha mı zengin? Hem zengin bile olsa, bu zenginlik kitap ya da başka konularda israf etme hakkı ve yetkisi verir mi? Niçin bizim okul kitaplarımız sadece bir yıl kullanılır ve sonra da ‘çöp’e atılır? Bunu izah edebilecek, savunabilecek bir Allah kulu var mı? Yoksa Türkiye’yi idare edenler dünyada böyle bir uygulama olduğundan haberdar değiller mi? Acaba bu idareciler ‘yurt dışı inceleme gezileri’nde nerelere gidiyorlar? Dünya bu işi nasıl yapıyor diye hiç düşünmüyor, merak etmiyorlar mı? Bu kadar basit ve bu dara önemli bir meselede adım atamayan idarecilere ne denilebilir ki! Bugünden tezi yok, okul kitaplarının israf edilmesine mani olunsun ve sadece bir yıl değil, kitaplar eskiyinceye kadar kullanılsın. ‘Tüyü bitmedik yetimler’in de hakkı olan ‘devlet hazinesi’nde israf edecek bir liramız yoktur, bunu iyi bilelim!

Okunma Sayısı: 120

