Kitap iyileştirir

Kitapçılar ve yayıncıların sıkıntı çektiği bir ülke olarak hepimiz ‘az kitap okuduğumuz’ tespitine katılırız.

Öğretmenler de, öğrenciler de, siyasetçiler de “Millet kitap okumuyor, mutlaka çok kitap okumalıyız” demek suretiyle ‘söz’lerimizi yarıştırırız. Sıra kitap okumaya geldiğinde ise ekseriyetle bu ‘iş’i başkasının yapmasını bekleriz.

Millet olarak az kitap okuduğumuz tespiti doğrudur. Ancak ne edip de ‘çok kitap okuyan toplum’ olacağımız noktasında fikir birliği sağlanmış değil. Neredeyse bugün bile ‘kitap’lar ‘suç aleti’ olarak teşhir edilmiyor mu? Peki, kitapların suç aleti muamelesi gördüğü bir ülkede, bir sistemde öğrencilerden ve velilerden kitap okumasını beklemek mümkün olur mu?

Bu mesele başlı başına ele alınmalı ve herkesin ‘kitap dostu’ olmasını temin etmeliyiz. Tabii ki en başka kendimiz kitap okuyarak bunu yapabiliriz.

Medyaya yansıyan haberlere göre Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatılmış. (AA, 11 Ocak 2023)

Ordu Adliyesinde kurulan standın açılışında konuşan ve her iki bakanlık arasında 2019’da imzalanan işbirliği protokolü olduğunu hatırlatan Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak şöyle demiş: “Bu protokol kapsamında halk kütüphanelerindeki 17 milyon esere hükümlü ve tutuklularımızın erişim imkânı sağlanmıştı. Yine 2021 yılında Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile ceza infaz kurumlarımızda müstakil kütüphanelerin kurulmasına karar verildi. Kurulan müstakil kütüphanelerdeki kitap sayısının artırılması, tutuklu ve hükümlülerimizin kitaba erişim noktasında sıkıntı yaşamamaları amacıyla 2021 yılında kitap bağış kampanyası düzenlenmişti. Bu kampanyada yaklaşık 250 bin kitap hükümlü ve tutuklularımızla buluşturuldu. İleriki yıllarda da kampanyanın devamı yönünde karar alındı. İnşallah geleneksel hale gelecek. 2021 yılında ‘Her Kitap Bir Umuttur’ diyerek kampanyamızı başlatmıştık. Bu yıl da ‘Kitap İyileştirir’ diyerek kampanyamızı başlatıyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz.”

Kitap okuyan herkesi içine alan kitap kampanyalarının açılması ‘güzel haber’dir. Hele hele cezaevlerindeki mahkumlara kitap ulaştırmak çok daha güzel haberdir. Nasıl ‘kitap okuyan öğrencilere ödül verilsin’ diyorsak; kitap okuyan mahkumlar da ayrıca ödüllendirilmeli. Cezaevlerindeki kitapların yetersiz olması diye bir meselenin tamamen ortadan kalması da icap eder.

Bütün bunlar olurken, gazetemizin de yıllardan beri cezaevlerine kitap ulaştırmak için sürekli kampanyalar yaptığını unutmayalım.

“Kitap iyileştirir”se yayınevleri ve yazarları desteklemek temel kültür politikası olmalı vesselam.

