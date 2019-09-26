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26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kitap oku, cehalet kaçsın

Faruk ÇAKIR
26 Eylül 2019, Perşembe
Milletlerin ve memleketlerin en büyük düşmanlarından biri cehalet olduğuna göre, niçin bu düşmanı mağlûp etmek için çalışmak yerine hayalî düşmanlar üretip onlarla mücadele edilmeye çalışılır?

Cehaleti mağlûp edenlerin diğer düşmanları mağlûp etmesi de kolaydır. Cehaleti alt etmenin tek yolu da, Kur’ân’ın ilk emri olan “Oku!”ya riayet etmek olduğu açıktır. 

Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler, İstanbul Sancaktepe’de düzenlenen “8. Sancaktepe Kitap Fuarı”nda okuyucularıyla buluşmuş ve onlara kitap dostu olmayı tavsiye etmiş. Üniversite yıllarında Ankara’dan memleketi olan Sivas’a her gittiğinde yanında bir küçük bavul dolusu kitap götürdüğünü dile getiren Bakiler, bir hatırasını da şöyle özetlemiş: “Annem çok büyük üzüntüler duymaya başladı ve her gelişimde ‘Oğlum, bu kitaplara verdiğin parayı leblebiye üzüme verip yesen daha faydalı olmaz mı?’ dedi. Bir gün ablam evlenecek, ‘Anne bak ablama çeyiz hazırlıyorsun, ama neden ona hazırlıyorsunuz da bana çeyiz  hazırlamıyorsunuz?’ dedim. ‘Erkeğin çeyizi olur mu?’ diye sorunca, ‘Bak bu kitaplar da benim çeyizim. Ne  olursun, yalvarıyorum bu kitapların aleyhinde konuşma, üzülüyorum. Ben bir toplumun önünde konuşsam ve benim için -Bu Hayriye Hanımın oğlu hukuk fakültesinden mezun olmuş, daha 3 cümleyi yan yana getiremiyor, Türkiye’nin hiçbir meselesini bilmiyor.- deseler hoşuna gider mi?’ dedim. Benim bu  itirazlarımdan sonra annem benim kitaplarıma söz söylemedi, ama biliyorum ki katiyyen memnun da olmadı.” (AA, 23 Eylül 2019)

Şair Yavuz Bülent Bakiler, Batı ülkelerindeki okul kitaplarıyla Türkiye’deki okul kitaplarının arasında kelime sayısı bakımından uçurum olduğuna da dikkat çekip Türkiye’de en mühim meselelerin başında okumamanın geldiğine ve cahiliyetin ancak okumakla aşılabileceğini de hatırlatmış. Bakiler, sözlerini şöyle tamamlamış: “Bir milletin meydana gelmesinde dilin ve dinin çok büyük önemi vardır. Bu iki kaynaktan bana göre önce dili dikkate almalıyız. (Peygamberimize O’na (asm) bir gün ‘Din nedir?’ diye sorduklarında ‘Din nasihattir’ buyurmuş. Doğru, din nasihattir, ama biz bu nasihati ne ile yapacağız? Elbette ki rahat, zengin bir dille. O bakımdan dil birinci planda tutulmalıdır. Dili olmayan milletlerin yaşaması mümkün değildir.”

İnsanların ekseriyetle kitap dostu olmaması, kitaplara verilen paraları israf gibi görmesi çok büyük bir çelişki değil mi? Bazı ailelerin kitap okuyan çocuklarını teşvik etmeleri gerekirken en hafifinden ‘Oğlum,  gözün bozulacak. Fazla kitap okuma’ demesi nasıl izah edilebilir? Kitap dostu olunması gereken bir cemiyetin, tam aksi bir havaya bürünmüş olması başlı başına inceleme konusu değil mi? Nasıl oldu, ne oldu da kitapları dost olarak görmeyi başaramadık?

Bu noktada okul okuyanların bir dönem inançlara uzak kişiler olmasının her halde payı vardır. Geçmiş yıllarda okutulan okul kitaplarının çocukları aileleriyle dinî meseleler konusunda çatışır hale getirdiği olmuştur. Bu sebeple aileler, kitap okuyan çocuklarının inançlarını kaybedeceği korkusuna kapılmış olabilirler. Elbette fena kitaplar okuyarak inançlarını kaybedenler olmuştur. Fakat sağlam inanç için de yine Kur’ân başta olmak üzere onun tefsirleri olan kitapların okunması icap eder.

Hem dile, hem de dine sahip çıkmak için mutlak surette kitap dostu nesiller yetiştirmek lâzım. İyi ve faydalı kitaplar okuyan çocuklarımıza mümkün olan her türlü desteği vermek vazifemiz olmalı. Kitap dostu aile, kitap dostu okul, kitap dostu eğitim sistemi şarttır vesselâm.

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