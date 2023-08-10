Kitap sevenler bir adım öne!

Doğrusu “Kitap Sevenler Günü” olduğunu ve bu günün 9 Ağustos’da kutlandığını duymamıştık. Madem böyle güzel bir gün var, bugünün çok daha geniş kitlelerle kutlanması ve “kitap okuma”nın birinci gündem maddesi olması için gayret gerekir.

Habere göre, Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için kurulmuş olan “Herkese Kitap Vakfı” kurucu genel başkanı Bülent Şenver, “Kitap Sevenler Günü” için kitap sevenlere şu tavsiyelerde bulunmuş:

“Kitap Sevenler Gününde elinize cep telefonunuzu almayın. Dijital aletlerinizden uzak durun. Elinize bir kitap alıp tüm gün bu kitapla dolaşın. Okuyup bitirdiğiniz bir kitabı bir yakınınıza verin, okusun. Tanımadığınız bir çocuğa bir kitap hediye edin. Bir arkadaşınızı telefonla arayıp ona elinizdeki kitaptan bir cümle okuyun. Hatırını sorun. Bir kütüphane ziyareti organize edin. Bu özel günde akşam eve gittiğinizde iki saat kesintisiz kitap okuyun. Akşam evde aile içinde kitap sohbeti yapın. O yılın kitabını birlikte seçin. Kendiniz için yeni bir kitap satın alın.”

Bu teklif ve tavsiyeler uygulanabileceği gibi, başka programlar da düzenlenebilir. Kitap okumanın teşvik edildiği her türlü faaliyeti desteklemek icap eder. Elbette bu programların idareci ve siyasetçiler tarafından da gündeme getirilmesi isabetli olur. Fakat burada çok ince bir nokta var. Siyasetçiler bu işi gerçekten samimi bir niyetle yapmalı. Öyle yapmayıp da bu kampanyayı da ‘siyasete alet’ etme hatasına düşerlerse; insanlar kitap okumaktan daha da uzaklaşabilirler.

Yeni Asya’nın ‘kitap dostu’ bir gazete olduğunu zaten herkes teslim eder. Buna bir delil olarak, bir dönem Yeni Asya imzasıyla yayınlanan kitaplarda “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” diye yazıldığını hatırlatmak her halde yeterlidir. Yine, okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılacağı gerçeğinden hareketle sahasında ilklerden olan “Can Kardeş” çocuk dergisini de Yeni Asya yayınlamıştır. Dolayısı ile kitap dostluğu, okuma alışkanlığı ve benzeri konularda Yeni Asya’nın hem söyleyecek sözü hem de teklifleri vardır ve olur. Ayrıca son yıllarda maddi imkansızlıklar sebebiyle kitaba ulaşamayanlar için örnek kampanyalar açmış ve muhtaçlara kitap ulaştırmıştır. Aynı cümleden olarak, cezaevlerinde kalanlar için açılan kitap yardım kampanyaları da dikkate değerdir. Bu ve benzeri kampanyalar hem desteklenmeli hem de yeni kampanyalar açılmalı ki ‘kitap dostu’ olanların sayası her geçen gün çoğalsın.

Kitapların ‘suç unsuru’ olarak sergilendiği dönem sona ermeli ve ‘kitap dostu idareciler’ çoğalmalı. Ancak bu şekilde ‘kitap dostları’ öne çıkmış olur.