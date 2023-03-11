Günümüzde uygulanan eğitim sistemi ve diğer sosyal şartlar sebebiyle insanların ekseriyeti maalesef; ‘önce ekmek’ diyor.

“Önce ekmek değil, önce hürriyet” diyenlerin azınlıkta kalması sebebiyle insanların ekseriyeti ekmeğe de muhtaç hale gelmiş durumda. “Önce hürriyet” diyenler çoğunluk olsa, ekmek de olacak ama dünya bir imtihan yeri olduğu için durum şimdilik böyle.

Ekonomik sıkıntıların had safhada olduğu bir dönemde “Kolay geçinme formülü” bilinse herkes bu formüle müracaat etmez mi? Esasında böyle bir formül vardır: İsraf etmemek ve tasarrufu hayatın her anında uygulamak.

Ekonomik şartların iyiyi gittiğini söyleyenler elbette vardır. Hatta öyle olduğunu gösteren ‘pencereler’ de bulunabilir. Fakat, “Halep oradaysa ‘arşın/metre’ burada” sözünde olduğu gibi gerçek durumu gösteren tablo önümüzde.

Ramazan ayına girmek üzereyiz. Bu ay, fakir fukaraya hediye edilen ‘Ramazan kolileri’ ile de hatırlanıyor. Ekonomik hayattaki değişimi en net şekilde gösteren bu ‘hediye paketleri’ndeki fiyat artışları olsa gerek. Haberlere göre, ‘ramazan kolisi’ fiyatları geçtiğimiz yılın ramazan ayına göre yüzde 131 artarak rekor kırmış.

Haber kısaca şöyle: “Ramazan ayının yaklaşmasıyla kumanya ve erzak kolileri de piyasaya çıkmaya başladı. Zincir marketler, farklı büyüklükte ve farklı sayıda ürün içeren kolileri satışa sundu. Gıda fiyatlarında yaşanan yükseliş, ramazan kolilerine de yansıdı. Bu yıl en küçük Ramazan kolisindeki fiyata artışı, yıllık yüzde 131 oldu. Geçen yıl en küçük ‘klasik’ Ramazan kolisinin fiyatı 99.90 liradan satılırken, bu yıl 229.90 liradan satışa sunuldu. Yine geçen yıl en büyük ‘lüks’ Ramazan kolisinin fiyatı 289.90 lira iken, bu yıl yüzde 89.6 artış ile 549.90 liradan satışa sunuldu. Diğer yandan bu yıl bazı zincir marketler Ramazan kolisini düzenlerken, içine koydukları ürünleri sayısını da azalttılar. Kolilerde geçen yıl ortalama 33 ürün yer alırken, bu yıl ürün sayısı ortalama 30’a indi. Kolilerdeki ürün sayısının azaltılması, fiyata da yansıyor. Kolinin içinde bulunan temel gıda ürünleri salça, tuz, ayçiçeği yağı, un, kuru fasulye, çay, reçel, hazır çorba, küp şeker, makarna ve gazlı içecek olarak sıralanıyor.”

Üstad Bediüzzaman’ın şu mesajına bilhassa kulak vermek lazım: “Evet, iktisat etmeyen, zillete ve mânen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir. Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazan haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazan mukaddesât-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor. Demek, mânevî yüz lira zararla maddî yüz paralık bir mal alınır.” (Lem’alar, 19. Lem’a, s. 357)

Bir damla suyu, bir parça ekmeği, bir pirinç tanesini dahi israf etmeye hakkımız yoktur. Reklamlara göre değil, zaruri ihitiyaçlara göre alış veriş yapanlar israf tuzağına düşmez ve inşallah bereketle yaşar. Kolay geçinme formülünü başka yerde arayan kaybeder...