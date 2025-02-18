"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 55

‘Konuşan Türkiye’ geride mi kaldı?

Faruk ÇAKIR
18 Şubat 2025, Salı
Hak, hukuk ve adalet mücadelesi belki de kıyamete kadar devam edecek bir mücadeledir. Çünkü her dönemin kendine göre ‘müstebit’leri ve yine kendine göre ‘hakkı tutup ayağa kaldıranlar’ı vardır.

Merhum Mehmed Akif Ersoy’a “Zülmü alkışlayamam” dedirten bir sır vardı her halde. Hatırlanacağı üzere “İstiklal Marşı Şairi” Mehmed Akif şöyle der: “Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;/ Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem./ (...) Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,/ Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!/ Adam aldırmada geç git!, diyemem aldırırım./ Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım! (...)”

“Konuşan Türkiye” hedefi, ideali ve tartışması her zaman için geçerli olmuştur. Fakat konunun ‘manşet’lere taşınması 1980 darbesine ve darbecilerine karşı başlatılan siyasî itirazla kabul görmüş. Her darbe döneminde olduğu gibi o günlerde de ‘konuşmak’, daha doğrusu ‘idarecilere muhalif görüş beyan etmek’ fiilen suç olarak görüldü. Buna karşılık “Konuşan Türkiye” diyenler konuştu ve uzun dönemde böyle diyenler haklı çıktı. 

Aradan yıllar geçti, az gittik uz gittik; iktidarlar değişti ve Türkiye yine benzer tartışmalara gelip dayandı. Son zamanlarda fikir beyan etmek, iktidarın hoşuna gitmeyen yayınlar yapmak tehlike olarak görülmeye başlandı. 

Tabiî ki Türkiye’yi idare edenlere sorulsa “Bu günkü kadar serbestlik hiç olmadı” derler ve diyorlar. Bir yönüyle doğrudur; çünkü iktidara destek olanlar ‘muhalif’ gördüklerine karşı her türlü söz söyleme imkânı buluyorlar. Hatta ve hatta, muhalif milletvekillerine ‘hakaret’ edenler bile icabında el üstünde tutuluyor. Daha da ileri gidip, fiilî müdahale edenlerin bile hak ettikleri adil cezaları almadıklarına kamuoyu şahit. Bu bakımdan iktidar yanlıları için hürriyetlerde bir sınır yok.

Peki, iktidarı eleştirenler için bu anlamda bir ‘fikir ve ifade hürriyeti’ var mı? Keşke olsa... İktidarı destekleyenlerin ‘muhalif siyasetçiler’ hakkında yazdıkları ve çizdikleri sebebiyle haklarında soruşturma ya da dâvâ açıldığına pek rastlanmıyor. Elbette açılmasın, fakat aynı ‘hürriyet’ iktidarın icraatlarını tenkit edenler için de icap etmez mi?

İş dünyası temsilcilerinin yaptığı bir konuşma için anında soruşturma açılması “Konuşan Türkiye”ye hizmet eder mi? Elbette hiç kimse hiç kimseye hakaret etmesin. Fakat “Ekonomi iyi değil. Sıkıntılar var. Bu sıkıntılar çözülsün” mealindeki eleştirilerin ‘hakaret’ gibi yorumlanması uygun mudur?

Ne olursa olsun, hakaret olmamak şartıyla herkes konuşabilmeli ve bundan dolayı da mahkeme kapılarına sürüklenmemeli. Ayrıca siyasetçi ve idarecilerin ‘ağır eleştiriler’e de tahammüllü olması icap ettiği, uluslararası hukukun da dikkat çektiği bir konu olduğu unutulmalı.

Türkiye’nin sıkıntılarda çıkış yolu, “Konuşan Türkiye”yi temin edebilmekten geçer vesselâm.

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hamas, Gazze’nin kontrolünü devretmeye hazır

    14 milyon vatandaş, sosyal yardıma muhtaç

    Ülkenin gerçek gündemi ekonomi

    Netanyahu: Trump’la tarihî bir fırsat yakaladık

    ABD-Kentucky'deki selde ölü sayısı 10'a yükseldi

    Malatya'daki 4,4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da da hissedildi

    Ankara'ya kar uyarısı - Soğuk hava 1 hafta etkili olacak

    Yolsuzluk davasında 10. kez hakim karşısına çıktı

    Çin'den Kanada'ya Tayvan tepkisi

    ABD, Ukrayna'dan "geri ödeme'' talep ediyor

    "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz"

    ABD'den bir skandal açıklama daha: "Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli olurdu"

    Trump: Çok yakında Putin'le görüşebiliriz

    İran-Endimeşk'te 5,4 büyüklüğünde deprem

    Suriye'nin istikrarı dünyanının menfaatine

    Kimse konuşmazsa doğruyu nasıl bulacağız?

    Gazze’den elinizi çekin - Gazze’yi İslam dünyası imar etmelidir

    Abbas: Hayal görüyorlar

    Ortadoğu’da barış “iki devletli çözüm” ile başlar

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Dahilî çatışmanın yüzüncü yılı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiye toplum sahip çıkacak ki...
    Cevher İLHAN

    Hesap vermeme pişkinliği
    Risale-i Nur'dan

    Bu kahraman milletin torunlarına kılıç çekilmez
    Ahmet BATTAL

    Ombudsman da takke düşürdü!
    Erol Sarı

    Adliyede vakit, nakit değil mi?
    Durmuş Ali İnci

    Yağmur damlalarındaki mu’cize
    Ali FERŞADOĞLU

    Emeklinin hakkı için çalışmak nedir?
    Faruk ÇAKIR

    ‘Konuşan Türkiye’ geride mi kaldı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.