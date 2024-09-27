Konuşma çok güzel, ancak...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada çok çok önemli konulara dikkat çekmiş.

Tebriki hak eden bu konuşmayı aktarmadan önce Kırgızistan ile ilgili bazı ansiklopedik bilgiler aktarmakta fayda var.

Sanal alemdeki bilgiler şöyle: “Kırgızistan; Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği, (...) Şanghay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, (...) Türk Devletleri Teşkilatı, TÜRKSOY üyesidir. İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde 118. sırada yer alan gelişmekte olan bir ülkedir ve Orta Asya’nın en fakir ikinci ülkesidir. Kırgızistan, Demokrasi Endeksi’nde 2020 için 167 ülke arasında 107. sırada yer alan “melez rejim” olarak sınıflandırılmaktadır. Kırgızistan ayrıca 28/100 puanla 2021 Dünyada Özgürlük raporunda “özgür değil” olarak sıralanmıştır. 2020 yılında 39/100 puanla “kısmen özgür” olarak derecelendirildi.”

Şimdi gelelim bu ülkenin yöneticisinin BM’de yaptığı güzel konuşmaya. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un konuşmasının anlatıldığı haber özetle şöyle: “Dünyada silah harcamaları her yıl artarken, yoksul ve savunmasız devletler kalkınmaları ve hayatta kalmaları için gereken kaynak eksikliğinden sıkıntı çekmeye devam ediyor. Sosyal ihtiyaçlar için kullanılabilecek fonlar ise silah alımında ve askeri operasyonlarda kullanılıyor. Caparov, güçlü devletlerin silahlı kuvvetler oluşturmak ve geliştirmek, cephaneliklerini artırmak ve daha yıkıcı yeni silah türleri geliştirmek için büyük miktarlarda para harcadığını kaydederken, pek çok devletin ve halkının su, tıbbi bakım, eğitim gibi temel hizmetlere halen erişemediğini ifade etti. Askeri harcamalar ve silahlı çatışmaların birçok ülke üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu, yoksulluğu ve eşitsizliği artırdığını belirten Caparov, savaşa, yıkıma ve ölüme giden paranın, tüm insanlık için küresel zorluklar yaratmak veya çözmek, iklim değişikliğine karşı mücadelelerinde ülkelere yardım etmek ve küresel göçü önlemek için kullanılması gerektiğini vurguladı.

“Küresel toplumların, kaynakların adil dağılımını sağlamak için güçlerini birleştirmesi halinde herkes için daha güvenli ve daha müreffeh bir dünya yaratabileceklerini söyleyen Caparov, “Savaşa değil insana yatırım yapmaya başlarsak, silah yerine eğitime, tıbba ve sürdürülebilir kalkınmaya yatırım yaparsak müreffeh bir dünya inşa edebiliriz. Güvenlik sadece güçlü ordulara ve kitle imha silahlarına sahip olmaktan ibaret değildir. Gerçek güvenlik, tüm halklar için güven, eşitlik ve refah yoluyla sağlanır. Yoksul ülkelerin geleceğine yatırım yaparak, yoksullukla mücadele etmelerine yardımcı olarak ve sürdürülebilir büyüme fırsatları sağlayarak daha istikrarlı ve güvenli bir dünya kurabiliriz” dedi. (AA, 25 Eylül 2024)

Keşke bu ‘çok güzel konuşma ve tespitler’ dile getirenlerin icraatlarıyla desteklenebilmiş olsa. İcraatlarla desteklenmeyen “güzel konuşmalar”ın tesirsiz kaldığına bin tane misal yok mudur?

Söyleyeni bir yana bıraksak bile bu güzel konuşmadaki talepler yerine getirilse ‘dünya barışı’na katkı sağlanmış olmaz mı?