Korku atmosferi dağılmalı

Ülkemizdeki gelişmeler, ‘Siyasette bir gün uzundur’ tesbitini imza ediyor. Bazı eski dostluklar bozulurken yeni ittifaklar da kuruluyor. Bu gelişmeler aynı zamanda menfaat üzerine dönen siyasetin ‘canavar’ olduğunu da dünya âleme ilân etmiş oluyor.

Ekim ayı (2019) sonunda partisinden istifa eden İstanbul bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hem eski partisine hem de genel anlamda siyasetin işleyişine eleştiriler getirmiş. Yeneroğlu, başka bazı siyasetçiler gibi Türkiye’nin bir ‘korku iklimine’ sürüklendiğini de ifade etmiş. Gazeteci Ruşen Çakır’ın sorularını (medyascope.tv, 14 Aralık 2019) cevaplandıran Yeneroğlu’nun tesbitlerinin bir kısmını aktarmakta fayda var.

“Biz ciddî bir toplumsal krizle karşı karşıyayız” diyen Yeneroğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle: “Sonuçta, biz, (...) bir olgu oluşturduk. (Önümüzdeki dönemde) Şu anda bu korku ortamının müsebbibi olan birçok insan çıkacak ve ‘Haberimiz yoktu, duymadık, görmedik’ aptallığına yatacaklar. Bunu görüyorum. Ama bu noktada ben, çıkıp ‘Evet, ben bu kâbusa ortağım’ derim. Sonuçta bu kâbusu biz yarattık.

“Biz dünyayı ne kadar biliyorduk? 90’lı yılları ne kadar doğru okuyabildik? CHP’nin otoriter geçmişini kendileri de sağlıklı bir biçimde ele alamadıkları gibi, biz ne kadar ele alabildik? (...) Sonuç itibariyle, biz, demokratik olmayan o sistemin inşa edemediği demokratik kültürü sorgulamadık. (...) Şu anda bir ‘Korku Cumhuriyeti’ oluştu.

“‘İslâmî hareket nereden nereye evrildi?’ sorusunu uzunca konuşmak lâzım. Çünkü daha öncesinde, Batı’yı hep bir ‘Hıristiyan Kulübü’ olarak okuyan bir anlayış biçimi vardı ki bu çok yanlış bir anlayış biçimiydi. (...) Biz bunu hiçbir zaman aşamadık.

“Çünkü ahlâkın içini boşalttık. Ahlâk, erdem ve içi boşaltılmamış bir kavram kalmadı. Bu ülkede en fazla üzüldüğüm nokta şu: Gençler siyasetçileri gördüğü zaman ‘Bunlar gibi olmak gerekiyormuş’ diyor mu acaba? (...) Diyemiyorlar. Tam tersi, şu anda öyle bir iflâsla karşı karşıyayız ki… Aslında bunu tam olarak idrak edebilmiş de değiliz. Toplum bunu 2-3 yıl sonra idrak edecek. AK Parti içerisinde de, benim gibi düşünen, inanan birçok insanın bana yönelik itirazları, 2-3 yıl sonra, ‘Madem böyle büyük bir tahribat söz konusuydu, niye daha fazla bağırmadın?’ noktasına geleceğine adım gibi eminim. Müslümanca siyasetin temel sorunları var bu noktada. Bunlar aşılmamış ki. Bunlar lâfla aşılmıyor. Bu samimî bir özeleştiriyle aşılır ancak. Bu da ciddî bir zaman alacak.

“Bugün Türkiye’de gençlerin büyük bir çoğunluğunun korktuğu, ‘Arkadaşlarımız arasında fısıldıyoruz, kendimizi ifade etmekten çekiniyoruz’ dediği, geleceğini Türkiye’de değil yurtdışında gördüğü bir ortamda, mevcut siyasetin, bütün partilerin, gençlere vaat edebilecekleri çok fazla bir şey yok maalesef. “Bu ülkede işkence var. Bu ülkede insanlar kaçırılıyor. İnsan hakları konusunda Türkiye’nin uluslar arası sıralamasına bakıyorum. (...) Bu noktada maalesef –kendi adıma söylüyorum– suç ortağıyız. Bunu da ahlâken söylüyorum. Çünkü sesimizi yeterince çıkarmadık.”

Türkiye’yi idare edenlerin, Yeneroğlu’nun tesbitlerinin itirazı var mı?

Varsa söylesinler, millet duysun.

