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19 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 53

Korku depremi

Faruk ÇAKIR
19 Şubat 2023, Pazar
Kahramanmaraş merkezli büyük depremin açtığı yaranın büyüklüğü her geçen gün biraz daha iyi anlaşılıyor.

6 Şubat 2023 Pazartesi sabaha karşı meydana gelen ilk deprem sonrası ‘canlı yayın’a geçen televizyonların çizdiği tablo ile bugünkü tablo çok farklı. Allah (cc) beterinden saklasın inşallah.

İlk saatlerdeki bilgilerden yola çıkarak “Ölü sayısı 10 bini aşar” diyenlere o saatlerde inanan çıkmayabilirdi. Fakat ilerleyen saatler, yıkımın çok geniş bir sahada ve tahminlerden daha fazla olduğu gösterdi. Şu ana kadar açıklanan resmi rakamlar 50 bine yaklaşmak üzere.

Depremi yaşayanların ifadesine göre yaşanan ancak ‘küçük kıyamet’ olarak isimlendirilebilir. Evleri yıkılmayıp sağ kalanlar her fırsatta depremde yaşadıkları şoku anlatıyorlar. Şiddeti ve tahribatı 1999’daki Marmara Depreminden daha fazla olan bu hadisenin uzun süre insanların zihnini meşgul edeceği anlaşılıyor.

Depremden sonra mikrofon uzatılan ‘uzmanlar’ da her fırsatta bu depremin büyüklüğünden bahsediyor. Peki, insanlar zaten bu yıkıma şahit olduklarına göre; bu beyanlar onları teselli edebilir mi? Hemen her gün ‘deprem, deprem, deprem’ demek; insanların korkularını azaltabilir mi?

Başlangıçta ilan edildiği şekliyle 10 ili etkileyen bu depremin ‘korku sarsıntısı’ bu illerle sınırlı kalmayıp bütün ülkemizi etkisi altına almış durumda. Hele hele, deprem bölgesinden daha fazla insanın yaşadığı İstanbul, tam bir ‘korku titremesi’ne maruz kalmış durumda. TV’lerde açıklama yapan deprem uzmanlarının; “İstanbul depremi iyice kapımıza dayandı. Her an büyük bir yıkım olabilir” şeklindeki sözleri gerek depremzedelere ve gerekse Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da yaşayanlara sükunet verebilir mi?

Deprem yaşanan yerlerdeki ‘artçı sarsıntılar’ onları ne kadar korkuya sevk ediyorsa; aynı şekilde “İstanbul depremi geldi çattı” demek de insanlardaki korkuyu tetikliyor. İş o noktaya geldi ki, İstanbul’da yaşayan çoğu aile “Acaba muhtemel depreme karşı nasıl tedbir alırız? İstanbul’dan taşınıp hangi ile gidelim?” demeye başladı. Hatta ve hatta bazı ailelerde süren bu tartışma ‘aile birliğini’ bozacak noktaya kadar dayanıyor. 

Elbette muhtemel bir depreme karşı insanları uyarmak ve tedbir almaya sevk etmek gerekir. Fakat bu tek başına şahısların alabileceği bir tedbir değil. İlk günden itibaren başta İstanbul gibi muhtemel deprem yerlerinde ve bütün Türkiye’de binaların genel durumunu tespit edecek bir seferberlik ilan edilmesi icap eder. Bir yandan depremzedelerin yaraları sarılırken, öte yandan da muhtemel yeni depremlere karşı ciddi tedbirler almak gerekir.

Bunun yerine her gün TV yayınları yoluyla ‘deprem korkusu’ yaymak kime ne fayda verir ki?

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