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24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Korona günleri için tavsiye

Faruk ÇAKIR
24 Nisan 2020, Cuma
Dünya büyük ölçüde hızlı yaşamaktan yana şikâyet eder, ama yavaşlamak için de bir gayret göstermezdi.

Ancak bazı şehir ve kasabalar ‘yavaş şehir’ unvanı almak için uğraşırdı. Gerek ülkemizde ve gerekse dünyada bu unvanı alan şehirler de fazladan turist ağırlardı.

Virüs salgını sonrası bütün dünya yavaşladı ve yavaşlamak tavsiye edilir oldu. Virüs salgını öncesinde de işleri gereği kalabalıklardan uzak ve sakin bir hayat yaşayanlar sakinliğe alışmaya çalışan insanlara önemli tavsiyelerde bulunmuşlar.

Meselâ, üç ay boyunca Güney Kutbu’nda bulunan bir istasyonda teleskopların bakımını yapan kutup bilici Marion Dierickx şöyle demiş: “Burası çok değişmeyen bir ortam ve gerçekten de dışarı çıkmanız mümkün değil. Bu yüzden, psikolojik etkilerin büyük kısmı şu anda yaşadıklarımızı andırıyor. (...) İstasyonda uyumak kolay değil; kutupta yaz dönemindeyken günün 24 saati aydınlık. Uyumak, yalnızca ışık yüzünden değil, aynı zamanda yüksek irtifada bulunduğumuz için korkunç zor. 3 bin metre yüksekliktesiniz ve sadece yüzde 70 oranında oksijen var. İnsanlar her sabah rutin olarak burun kanaması geçiriyorlar.”

2008-2011 yılları arasında nükleer enerjiyle çalışan ‘HMS Turbulent’ adlı denizaltıda kaptanlık yapan Ryan Ramsey de televizyon haberlerine maruz kalınan süreyi azaltmayı tavsiye ediyor: “Şu anda bütün haberler sürekli değişim halinde ve hepsi de olumsuz. Günde yalnızca bir kez haberleri izlemek size farklı şeyler yapmak için de zaman sağlayacaktır. Fiziksel olarak sağlıklıysanız, zihinsel olarak da sağlıklı olmalısınız. Kitap okumak ve farklı bir şeyler yapmak buna yardım eder. Bu, yeni bir şeyler öğrenmek için de kusursuz bir fırsattır. Mahrum kaldığınız şeylerden ziyade sahip olduğunuz şeylere odaklanın.”

Bir ‘keşiş’ (Hıristiyanlık’ta evlenmemiş, manastırda yaşayan) ve aynı zamanda yazar olan Christopher Jamison ise 50 yıllık ‘tecrit’ tecrübesine dayanarak şöyle demiş: “Güne şikâyetlerinizi tekrarlayarak başlamayın. Hayatta olduğunuzu ve hâlâ iyi şeyler olduğunu hatırlayarak başlayın. İlerleyen saatlerde zor şeyler yapmak zorunda kalabilirsiniz, ama bunu adım adım gerçekleştirin. Şükranla başlayın; ardından yeni gün ve zorluklarıyla yüzleşmek için tanrıdan yardım dileyin. Ardından gidin ve zorlukların hakkından gelin.”

Bir kitapçı işleten İskoç adası sakini Christa Byrne’nin tavsiyesi de önemli: “Kendinizi meşgul edin. Ortalıkta avarelik yapmayın. Sabah kalkıp giyinin ve günlük bir plan yapın. Zamanınızı boşa harcamak çok kolaydır ve bu ruhunuzu çürütür. Okumak için her zaman iyi bir kitap var; özellikle de bir kitapçının sahibiyseniz.” (The Guardian sitesinde yayınlanan yazı, Tarkan Tufan tarafından Türkçe’ye çevrilmiş. gazeteduvar.com.tr, 20 Nisan 2020)

Tavsiyelerden ortaya çıkan ortak mesajı her halde ekseriyet kabul eder. Haberlerin insanlara huzur ve mutluluk vermediği, aksine insanları hükmen ‘deli’ye çevirdiği inkâr edilebilir mi? Aklı başında insanlar mümkün olduğu kadar TV’lerden ve ‘haber’lerden uzak durmuyor mu?

Yine ortak bir tavsiye; tecrit ve ‘korana günleri’nin okuyarak değerlendirilmesi yönünde ortaya çıkıyor. Bu da yine ‘akıl sahipleri’nin tavsiyesi değil mi?

Bütün dünyada insanlığın derdi de, derdin çaresi de ortak. Bismillah deyip okuyacağız. Başka çaremiz yok vesselâm.

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