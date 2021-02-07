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7 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 51

Kötü emsal mi oldu?

Faruk ÇAKIR
07 Şubat 2021, Pazar
Türkiye’nin dertleri var ve bu dertler ancak konuşularak, tartışılarak aşılabilir. ‘Dert yok’ gibi davranmak, ikazları ve itirazları sürekli kulak ardı etmek kimseye bir fayda sağlamaz. Maalesef, idarecilerimiz itirazları dikkate almayarak bu noktada iyi bir imtihan vermiyorlar.

Çok sık rastlanan hatalardan biri de, geçmiş yıllarda yaşanan ‘kötü’lüklerin artık emsal kabul edilmesi ve günümüzdeki yanlışların ‘eski yanlış’larla savunulmaya çalışılmasıdır. Meselâ, yaşanan bir haksızlık ya da hukuksuzluktan bahsedip, “Bu yanlışlar yapılmasın” denildiğinde; yüz dereden bahane getirilip, “İyi 20 yıl önce, 40 yıl önce, 60 yıl önce filan zamanda da bundan daha büyük yanlışlar, hukuksuzluklar yapılmıştı” deniliyor. Üstelik bu beyanlar Türkiye’yi idare eden en üst seviyedeki siyasetçi ve bürokratlara ait. 

Bu yanlış anlayış o derece yerleşmiş durumda ki, “Filancılar 28 Şubat sürecinde ‘bize’ şu kadar haksızlık yaptı. Bizi ya da çocuğumuzu istedikleri okullarda okutmadılar. Ticaretimize mani oldular” gibi kulağa hoş gelen tesbitlerden yola çıkarak, “O halde ‘biz’ de şimdi onlara bu haksızlıkları yapabiliriz” diyorlar. Bu anlayış, “kötünün emsal alınması” anlamına gelmez mi? Peki, kötü emsal alınabilir mi? Filancıların geçmiş yıllarda yaptığı haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği şimdi ‘siz’ler yaparsanız ‘onlar’dan ne farkınız kalır? “Filan”ların yaptığı yanlışlar, zulümler; sizin de zulmetmenize fetva olabilir mi? Nasıl olur da bilhassa ‘mütedeyyin’ insanlar böyle düşünebilir ve böyle işler yapabilirler? “İyi” ve “kötü”nün ölçüsü nedir? Bu ‘ölçü’ye herkes, her devirde farklı şekilde tesbit edebilir mi? Bunların tesbitini ‘fıtrat dini olan İslâm’ yapmış ve ortaya koymuştur. Bu ölçülerde, ‘size yapılan haksızlığı misliyle siz de onlara yapın’ mı der? Bu derece yanlış, bu derece temelsiz bir anlayış nasıl olup da ‘dindar’ insanları esir almış olabilir? İşin daha fenası, bu anlayışın sadece idarecilerde değil ‘taraftar’larda da yer etmiş olmasıdır.

Bu noktada ‘ehil insanlara, akil adamlara’ büyük iş düşüyor. Gerçi idarecilerin ‘akil adamlar’ı dinlemek gibi bir alışkanlığı da kalmamış, ama yine de doğruları ifade etmekte fayda var. Milletin ve memleketin menfaatini düşünenler ‘kalıcı ve doğru bilgi’leri her fırsatta dile getirmeli ve bu yanlış anlayışın millet nezdinde temel bulmasına mani olmalıdır. Kötülerin ve kötülüklerin emsal alınması, kötülüklere karşılık olarak ‘misliyle karşılık vermek’ ülkemizi iyi bir noktaya götürmez.

İşin temelinde adalet olmalı. Zalimlere karşı da, haksızlıklara karşı da, hukuksuzluklara karşı da gerçek adaletle karşılık vermek Türkiye’nin önünü ve ufkunu açar ve açacaktır. Başka anlayışlarla ülkemizi iyi noktalara götürmek mümkün değil. 

“Kötü emsal olmaz” tesbitini hatırlatmak durumunda kalmış olmak bile esasında bir facia... Allah sonumuzu hayreylesin. Amin.

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