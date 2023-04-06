Kötü idarenin kokusu

Tarım sektörünü yakından takip edenler, her defasında üretim planlaması yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

Hal ve gidişe bakılırsa, bu ikazların dikkate alınmadığı söylenebilir. Oysa iyi planlama yapılmış olsa ülkemizdeki tarım ürünleri üretimi ihtiyacımızı çoktan karşılar ve hatta artar.

Umumî olarak bir pahalılık olmakla birlikte bazı ürünlerindeki sürpriz fiyat artışları görenleri şaşırtıyor. Mart ayı başında (2023) pazarlarda 20 TL’lik etiket fiyatıyla satılan soğan, Nisan başında (2023) 25 ile 30 TL arasındaki fiyatlarla satılmaya başlandı. Bu fiyat artışının normal kabul etmek mümkün olur mu?

Tabii ki ‘Önce hürriyet’ demek gerektiğini tekraren hatırlamak lazım. Bununla birlikte ‘ekmeğin/soğanın’ bu kadar zamlanması idarenin kabahatini akla getirmez mi?

Unutmuş olabiliriz, ama haberlere göre 2022’de soğanın fiyatı yüzde 314 artmış. Bu yılın ilk 3 ayında ise yüzde 101 zam gelmiş. En azından İstanbul’daki pazarlarda ve çoğu markette fiyatlar 30 TL’yi buldu. Elbette 17 ya da 20 TL’ye soğan satılan marketler de var, fakak ekseriyeti 30 TL civarında. Üreticiler, “Bu plansızlık sürdükçe bugün soğanı yarın biberi bir başka gün diğerini konuşuruz” diyormuş.

Bir başka çelişki de, fiyatlar bu kadar atmasına rağmen soğan üreticilerinin ‘zarar ediyoruz’ şeklinde açıklama yapmış olmalarıdır. Nasıl bir sistem var ki, yüzde 300’e yakın fiyat artışı olduğu halde üreticiler zarar ediyor? Nitekim, Suluova Soğan Üreticileri Birliği Başkanı “Fiyatlar artsa da soğan üreticisi 5 yıldır zarar ediyor. Bu yıl hava şartları ve hastalık vurunca depolanacak soğan kalmadı. Sezon sonuna gelince de depolar boşaldı ve fiyatlar arttı. Şu anda taze soğan çıkıyor bir hafta içinde fiyatlar geriler” derken, Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı da, “Tarımsal üretimi genişletmedikçe her ay yeni bir ürünü zam şampiyonu ilan eder onu konuşuruz” demiş.

Bir başka dikkat çekici nokta da, pazar ve market raflarında fiyatlar artarken; idarecilerin “enflasyon düştü” şeklinde açıklamalar yapmasıdır. Çarşıdan, pazardan ve marketlerden alış veriş yapanların fiyatların düştüğüne inanması ve ikna olması mümkün mü? Bu yöndeki beyanlar, vatandaşın idareciler olan güvenini tamamen bitirmez mi?

Böyle beyanlar yerine, yaşanan hadise olduğu gibi anlatılsa ve mesela, “Mevsimden kaynaklanan fiyat artışları var. Önümüzdeki aylarda fiyatların nispeten düşmesini bekliyoruz” deseler ne kaybederler?

Herkes görüyor ki fiyat artışı devam ediyor. Hatta bazı tespitlere göre sebze ve meyvede bu nispet yıllık olarak yüzde 300 civarında. Diyelim ki yüzde 300 değil de yüzde 100 olsun. Bu bile sıkıntı sebebi olmaz mı?

Pazara, tezgâha ve raflara yansıyan fiyatlara bakında ‘kötü idare’nin izleri görülmüş oluyor. Ehil olanların teklifleri dinlense ve gereği yapılsa neticede herkes kazanır vesselam.