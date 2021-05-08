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8 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Köy odalarına kulak verin

Faruk ÇAKIR
08 Mayıs 2021, Cumartesi
Köy odaları eski canlılığını kaybetmiş olsa da yine de ‘memleket meseleleri’nin konuşulduğu yerlerdir.

Virüs salgını sebebiyle odalarda bir araya gelmek zaten mahzurlu. Köylerde yaşayanlar artık ‘köy odaları’ yerine çoğunlukla mesafelerin korunduğu ve yarı açık alan olan ‘çardak’larda uzaktan uzağa görüşüyor.

Buradaki konular da Türkiye’nin gündemini meşgul eden meseleler. Televizyonlara konu olan haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk ve yoksulluk köyde yaşayanların da gündemi. Hele hele işlenen kötülüklerin âdil bir karşılık bulmaması milleti kızdırıyor. 

Geçen günlerde bir komşumuzun İstanbul’daki evine hem de gündüz vakti hırsızlar girmiş. Yarım saat evde kalan hırsızlar, evi talan etmiş ve çıkıp gitmiş. Sokaktaki komşu işyerinin kamera kayıtlarıyla karakola müracaat eden komşumuz diyor ki, “Videoya göre yüzlerinde maske bile yoktu. Ama hırsızları yakalamak mümkün olmadı.” Bir başka komşumuz da cevaben; “Yakalansa ne olacak? İki gün sonra salıverilir. Böyle adalet olur mu? Hırsızlar hak ettikleri cezayı alsa buna cesaret edebilirler mi?”

Bir başka komşumuz yine İstanbul’dan misaller vererek bulundukları mahallenin cami derneği, daha doğrusu yöneticilerinden yana şikâyetlerini dile getiriyor. Doğruluk derecesini bilemem, ama anlattığına göre cami derneğinin idarecilerinin namazla niyazla da işleri olmuyormuş. Elbette genelle yapmak mümkün değil, ama bir cami derneğinde namazla niyazla işi olmayan kişilerin vazife alması ne ölçüde adalete uyar? Durumdan şikâyet eden vatandaş diyor ki, “Diyanet ve müftüler buna nasıl sessiz kalır? Bu işler ehline verilmesi gerekmez mi? Beynamaz insanların cami derneklerinde çalışması doğru mu?”

Tabiî ki bu ve benzeri sorulara muhataplarının cevap vermesi icap eder. Bütün bunlar gösteriyor ki hak, hukuk ve adalet konusundaki sıkıntılar ‘köy odaları’nda dahi gündem olmuş durumda. Bir başkası işlenen cinayetlerden ve karşılığını bulmayan fenalıklardan misal veriyor. Aynı şekilde gençleri bataklığa çeken ‘çete’lerden yana da büyük şikâyet var.

Bütün bunlar Türkiye’yi idare edenlerin ‘köy odaları’nda dile getirilen şikâyetlere de kulak vermesi icap ettiğini gösteriyor.

İşler ehline verilmiş olsa bu şikâyetler sona ermiş olmaz mıydı? 

Haydi, işler ehil ellere verilsin...

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