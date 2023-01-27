Köy yangınlarına çare yok mu?

Karadeniz Bölgesinin güzel köylerinin korkulu bir rüyası var.

Güzel vadileri süsleyen köylerimizde evler ekseriyetle dededen kalma ahşap evlerdir. Yeni yapılan evler betonarme olsa da eski evlerin büyük çoğunluk ahşaptan yapılmıştır. İşe bu güzel evlerimizin büyük bir ‘düşman’ı vardır: Yangın!

Bir akraba düğünü vesilesiyle köyümüzün bulunduğu Senoz Vadisindeydik ve daha ilk günün akşamında komşu köyden bir evin yandığı haberini aldık. Tabii ki ahşap evleri ateş sarınca onu söndürmek neredeyse imkansızdır. Nitekim, Çayeli’nden itfaiye ekibi geldiği halde ‘Huremlinin ev’i söndürememiş, sadece yangının başka evlere sıçramasını önlemiş ve soğutma çalışmaları yapmış.

Yanının ertesi günü (24 Ocak 2023) komşu köye gidip ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunduk. Tam o esnada, normalde İstanbul’da ikamet eden ev sahipleri de yangın mahalline gelmişti. “Geçmiş olsun” dileklerimizi sunarken, “Nasreddin Hoca misali, ‘damdan düşen’ biri olarak yaşadığınız durumu anlıyoruz. Çok geçmiş olsun ve Allah kolaylıklar versin inşallah. Cana değil de mala gelmiş olmasına da şükür” dedik. Ev sahipleri de, evi yaparken çektikleri çilelere dikkat çekerek “Büyük emek vermiştik. Ama yine de cana değil, mala gelen bir felaket” diyerek duygularını dile getirdiler.

Evet, lise yıllarında (1982) bizim de köydeki ahşap evimiz yanmıştı. Hatta bizim evde çıkan yangın, komşumuzun (Cermoğulu ev) evinin yanmasına da sebep olmuştur. Çünkü evler birbirine çok yakındı. Dolayısı ile evi yanan kişinin durumunu anlaşabiliyorduk.

Ocak ayının başlarında (9 Ocak 2023) Çamlıhemşin, Ayder civarında (Aşağışimşirli Mahallesi) bir yangın çıkmış ve o yangında 2 ev, 2 nalya ve bir araba yanmıştı. Yangında evi yanan Yaşar Çelik, sosyal medya hesabında duygularını paylaşırken alınması gereken tedbirlere de işaret ekmişti. Yaşar Çelik’in teklifleri ve tespitlerini şöylece özetlemek mümkün:

“Karadeniz de bir ev duşunun, ahşap saray yavrusu. Çocukluğun gençliğin orada geçmiş. Ahırında sut kaymak yağ peynir veren sığırların var. Bahçende çift koşan öküzün, mısırın, lahanan var. Onları kış için Serenderine taşır yerleştirirsin, dedelere rahmet verirsin. Düğünün o evde olmuştur. Onun için bizim evler çok önemlidir. Sadece barınak değil, hayallerin toplanıp saklandığı tek yerdir. Her tahtasın da ki dal izini hatırlarsın. Gurbete gittiğinde, çocukların o evde doğmuştur. İlk çocuğuna yaptırdığın tahta beşiğin hatırası sevdası vardır. Bir gün evinden ayrılır ya çarşıya inersin, yorulursun, evime gidip dinleneyim dersin. Eve yaklaşınca bir tersliğin olduğunu anlarsın: Servet’in hayalleri kül olmuştur artık, ağlamak bile fayda vermez. Konu komşu toplanır, teselli etmeye çalışırlar, onları duymazsın bile. Bilmezler ki hayaller geri verilmez. Yiyecek verseler koyacağın tabak yok. Keseceksin bıçak yok, yiyeceksin çatal kaşık yok. Yeni elbise alsan, eskiyi yıkayacağın yer yok.

“Kısa kesip tedbirlerden bahsetmek istiyorum: Yangın gelmeden onu karşılamak ve hiçbir yuvaya ateşin düşmemesini sağlamak istiyorum. Bizde köyler mahalleler uzak yerlerde. Kapısına yol gitmeyen çok ev var. İtfaiye burada çözüm değil, her köye mahalleye mutlak bir su deposu yapılmalı. Bu sadece yangınlar için kullanılmalı. İçme suyu olması şart değil, en yakın içilmeyen bir ırmak suyu uygun olur.

Her eve yetişecek hortumlar olmalı ve köy ve mahalle halkı bu iş için bilgilendirilmeli. (Mesela) Ardeşen’de ki itfaiyenin (uzak köylerdeki) eve nasıl bir faydası olabilir? Bir de aç gözlü insanlar şunu söylemek isterim: Benim arazimden yol vermem deyip kapısına yol yaptırmayanlar, yangında itfaiye gelemez. Bir gün dert başa gelip engelli olursan, bil ki kendi evine gidemeyeceksin. Kimse bir karış toprak götüremedi bilesin.” (Ayder Haber facebook sayfası, 10 Ocak 2023)

Evet, köylerdeki ahşap evlerde çıkacak muhtemel yangınlar için mutlaka gerekli tedbirler alınmalıdır. Şu an itibarıyla böyle bir tedbir alındını söylemek mümkün değil. “Evi yananlara devlet yardım ediyor” savunması her halde temelsiz bir savunma olur. Mühim olan evlerin yanmasına mani olmak değil mi?