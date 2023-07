Köyde bayram

Bir Kurban Bayramını daha idrak edip uğurladık. Bu günlerde milyonlarca Müslüman hacı oldu “İttihad-ı İslam” için mübarek beldelerde dualar etti. İnşallah bu dualar kabul olur ve İslam alemi sıkıntılarını geride bırakır.

Kurban Bayramını, Çayeli’nin Senoz Vadisindeki köyümüzde (Ormancık) karşılamak nasip oldu. Bu vesile ile daha önce de ara sıra bahsettiğimiz ‘köy bayramları’ndan bazı notlar aktarmak arzu ediyoruz.

Köylerdeki bayramların şehirlere nispetle daha fazla kaynaşmaya vesile olduğunu söylemek mümkün. Elbette her köyün farklı adetleri olur. Ne yazık ki geçen senelerde yaşanan ‘virüs salgını’ köyümüzdeki bazı güzel adetleri en azından şimdilik sona erdirmiş oldu. Salgından önce köyümüzde uygulanan şöyle güzel bir adetimiz vardı: Köyümüz 3 ayrı mahalleden meydana geliyor. Her bayramda bir mahalle, köyün diğer iki mahallesini bayram sabahı kahvaltıya davet ederdi. Davet eden mahalle her bayramda sıra ile birbirini takip ederdi.

Köy camisinde bayram namazını kılanlar, dışarı çıkıp bayramlaşırken davet sırasının olduğu mahallede oturan cemaat tarafından “Kahvaltıya bize buyurun” diye davet edilir. Davet edilen kişi, daha önce bir başkasına söz vermemişse daveti kabul eder. Eğer söz vermişse, “Kusura bakmayın, ben başkasına söz verdim” der. Böylece camide bayram namazı kılan herkes davet sırasının olduğu mahalledeki evlere dağılır. Sabah kahvaltısı yapıldıktan sonra köydeki bütün evler sıra ile ziyaret edilir ve başta yaşlılar olmak üzere camiye gelemeyen herkesle bayramlaşılır. Sonrasında da yakın köylerdeki akrabalar başta olmak üzere kolu komşu ziyaret edilir ve bayramlaşma bu şekilde bayramın son gününe kadar devam eder.

Vadimizdeki köylerin kendilerine has başka adetleri de vardır. Ancak bizim köydeki bu güzel ve dedelerden kalma adet maalesef son yıllarda akamete uğradı. Çünkü köydeki nüfus azaldı ve evlere yetecek kadar davetli cami cemaati kalmadı. Ayrıca sosyal değerlerdeki aşınma, davet etme ölçüsünün değişmesi ve ‘ihlas’ hasletinin kırılması ile aksamalar yaşandı. Buna çare olarak şu an için kullanılmayan köy okulu,

‘köy davet odası’da çevrildi ve bayram namazları sonrasında toplu kahvaltı bu mekanda verilmeye başlandı. Şartlar yine değişti ve virüs salgını bu adetin de sona ermesine yol açtı. Artık köyümüzde ‘bayram kahvaltı’ları yapılamıyor olsa da, bütün mahallelerin ve evlerin ziyaret edilerek bayramlaşılması aksamadan devam ediyor.

Sosyal şatların değişmesi sebebiyle köyler çoktan boşalmış olsa da bayramlar vesilesiyle kısmen canlanıyor. Temennimiz güzel adetlerin aksamadan devam etmesi ve torunlarımıza miras kalması yönünde...