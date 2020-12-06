Köyden dönüş olur mu?

Virüs salgını sadece sağlık sahasını değil, baştan sora ve üstelik bütün dünyada hayatın akışını etkiledi.

Salgının dünyadaki 'sistem'i değiştirebileceğini en baştan da söyleyenler olmuştu ama bu derece kalıcı olacağına ihtimal vermeyenler de vardı. Muhtemelen bundan sonra da, virüsün aşını bulunmuş olsa da hayatın akışında kalıcı etkilerini görmeye devam edeceğiz. Dünyanın karşı karşıya kaldığı bu salgının etkilediği sektörlerden biri de medya oldu.

Medya sektörü aynı zamanda belki de bu salgına en rahat şekilde 'uyum sağlayan' bir iş kolu oldu. Mesela, 'uzaktan eğitim'de arzu edilen maksat hasıl olmadığı halde medya sektöründe 'uzaktan çalışma' büyük ölçüde hayata geçti ve aksamadan devam etti.

Esasında gazetecilik yıllar önce 'masa'dan, 'büro'dan değil, 'sokaktan, caddeden, uzaktan' yapılabilir hale gelmişti. Ne var ki medya dünyası isteyerek bunu tercih etmedi. 'Uzaktan çalışmak' belli ölçülerden daha önceleri de mümkün olduğu halde 'büro'larda ısrar edildi. Nihayet virüs salgını yayılmaya başlayınca en önce medya sektörü 'uzaktan çalışma'yı uygulamayı koydu. Elbette 'uzaktan çalışma'nın da sıkıntı ve olumsuzlukları vardır. Ancak virüs salgını gibi durumlarda bu tercihin faydaları, mahzurlarını gündemden kaldırmış oluyor.

Kovid-19 salgını sonrası 'uzaktan çalışma' teşvik ve tavsiye edilince biz de bundan istifade etme imkanı bulduk. Önceki yıllarda kısa sürelerle bulanabildiğimize köyümüzde bu vesile ile tahmin etmediğimiz sürece kalma imkanı ortaya çıktı. 'Uzaktan çalışma' imkanı ile köyler daha da kalabalıklaştı. Bilhassa emeklilik hayatı yaşayanlar şehirlerden kaçarak köylere yerleşmenin yolunu arıyor. Daha önce bir ya da iki hanenin kapısının açık olduğu köylerde, artık neredeyse her evin bacasından duman yükseliyor.

Köylerimiz bilhassa yaz aylarında çok tercih ediliyor. Ancak her yaşın bir kışı olduğu gibi kış aylarının da zorlukları vardır. Soğuk havalarda 'soba'lara odun yetiştirmek kolay değil. Hele yaz aylarında kış hazırlığı yapmayanların işi zor.

Yaz dönemi boyunca köyde bulunduk ve köylerimizin güzelliklerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak biraz 'reklam' yapmış olduk. Şimdi bir süreliğine tekrar 'merkez'e dönme vakti geldi. Gerçi eş dost, tanıdık herkes "Aman, İstanbul'a gelme! İstanbul çok sıkıntılı. Köyde kalmaya devam et" diyor ama bir süreliğine 'köyden dönmek' icap ediyor. Nasip olur ve yaşarsak, tekrar gelmek üzere bir müddet köyümüzden uzak kalacağız. "Köyden dönüş ne zaman?" diyenlere "Nasipse yine köye dönmek niyetiyle" diyerek cevap vermiş olalım.

İmkanı olanları 'köyden dönüş'lere değil, 'köye dönüş'lere ihtiyacı var vesselam.