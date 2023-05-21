Köyler cazibe merkezi olabilir mi?

Yıllardan ve anlayışlardan bağımsız olarak Türkiye’yi idare edenlerin bariz özelliklerinden biri, yaptıkların yanlışların çok geç farkına varmış olmalarıdır.

Uzun yıllar uygulanan ekonomik ve siyasi politikalar sebebiyle önce insanlar şehirlere davet edildi, şimdi ise köylerin cazibe merkezi olması isteniyor.

Şehirlerin yaşanmaz hale gelmesinden sonra, siyasetçiler; “İnsanları yeniden köyde yaşamaya ikna edebilir miyiz?” sorusuna cevap arıyor. En başında ifade etmek gerekir ki, bu hedefe ulaşmak imkansız olmasa da çok çok çok zordur. Ekonomik, sosyal ve siyasi sebeplerle köylerin bir şekilde boşalıp şehirlere akması belki 50 yıl sürmüştür. Dolayası ile köylerin yeniden cazibe merkezi olması ve şehirlerden köyler göç yaşanması da belki 50, belki 60 yıl alabilir. Türkiye’nin, daha doğrusu şehirleri bu kadar dayanacak vakti var mı bilemeyiz...

Bütün dünyayı etkileyen ‘virüs salgını’ sonrası köyler yeniden cazip hale geldi, ancak bunun ‘şehirlerden tersine göç’le desteklemesi o kadar kolay değil. Köylerin cazibe merkezi olabilmesi için pek çok şartın bir araya gelmesi icap eder. En başta köy okullarının açılması gerekir ki bu da her halde çok kolay olmaz. Siyasi partiler bunları vaadleri arasına almış ve hatta örnek olarak bazı köy okulları hizmete de açılmıştır. Fakat kapanan bütün köy okullarını kısa sürede hizmete hazır hala getirmenin bir maliyeti vardır ve ülkemiz bunu ne ölçüde karşılayabilir, bilemiyoruz.

Köylerin cazibe merkezi olması için köy okullarının hizmete açılması öncelikli şart olsa da yeter şart değildir. Genç bir anne babayı düşünelim. İlkokula giden çocuğu olsun. Bunlar şehirden köye taşınmış ve çocukları yeni açılan okula gitmiş olsun. Peki, köyde yaşayan anne baba ne ile ve nasıl geçinecek? Beraberinde iş imkanı sağlanabilecek mi? Hayvancılık yapılabileceği söylenebilir. Fakat onun da kendisine göre zorlukları vardır.

Mesela, Çayeli’nin Senoz Vadisi köylerini düşünelim. Yaşamak için çok güzel yerler, ancak geçinmek ve maddi gelir yönünden cazip değil. Arazi yapısı engebeli. Çay tarını var, fakat arazi bölünmeleri sebebiyle aile başına düşen çay tarlasının verimi bir aileyi geçindirmekten uzak. Aynı anda hayvancılık yapılabilir, ama bunun için de yeterli otlak yok. Dolayısı ile köylerin cazibe merkezi olması şart olsa da, bunu sağlamak çok kolay değil.

Uzun süreli plan ve programlar yaparak köylerin yeniden cazibe merkezi haline gelmesi hem köyde yaşayanları hem de şehirleri kurtarmış olur. Bunu yapmak gerekiyor, ama kolay olmadığını da bilelim...