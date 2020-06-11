Köyler ilgi odağı olur mu?

Ülkemizde yanlış yapılan işlerden biri de uzun dönemli planların yapılmamış olmasıdır.

İdareciler bir gün insanları şehirlerde yaşamaya teşvik eder, bir başka gün ‘Köye dönün’ diye teşvik programları açıklar. Virüs salgını sonrası da böyle bir durum ortaya çıktı. Virüs salgını şehirlerde daha fazla tehlikeli olunca küçük yerleşim yerleri ve köyler cazip hale geldi.

Günü birlik kararlar yerine uzun dönemli planlar yapılmış olsa çok daha iyi olmaz mıydı?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, virüs salgını sürecinin hayat tercihlerinde de değişikliklere sebep olduğunu bildirerek şöyle demiş: “Kalabalık şehirlerden kırsala (köylere) göç başladı. Vatandaşlarımız köy hayatını seçerek hem kazançlarını hem de huzurlarını arttırmak istiyor. Şehrin karmaşasından uzak, toprağın işveren olduğu köylerde çiftçilik yapmak en cazip mesleklerden biri haline geldi. Pandemi ile mücadele ederken insanlar, sağlıklarının yanı sıra ekonomik güvencelerini de kaybetme endişesi yaşadı. İnsanlar artık kalabalık şehirlerden uzaklaşarak daha sakin bir hayatı seçmek ve üretmek istiyorlar.”

Şehrin karmaşasından uzaklaşıp sakin köy hayatı yaşamak elbette tercih edilir. Ancak köylerdeki hayat anlatıldığı kadar cazip ve rahat mı? Daha doğrusu köylerde nasıl bir hayat sürdürüldüğünü, köyde yaşayanların neler çektiğini, hangi dertlerle baş başa kaldığını Türkiye’yi idare edenler farkında mı? “Haydi köyümüze dönelim” demekle köye dönülebilir mi? Dönülse, arzu edilen sakin ve rahat hayat yaşanabilir mi? Köydeki hayat uzaktan göründüğü kadar cazip mi? Bu hususta köylüler ne düşünür, hiç merak eden oldu mu?

Hasbel kader iş icabı şehirde yaşıyoruz ve aynı zamanda gidebileceğimiz bir köyümüz var. İmkân ve fırsat buldukça köyümüze de gideriz. Fakat köy hayatı şehirden göründüğü gibi değil. Elbette sakinlik var, hele hele Karadeniz köylerinde yeşil bir çevre de var, ama geçinmek için bunlar yeter mi? Köyde yaşamak isteyen birisi sabit bir geliri yoksa nasıl geçinecek? Türkiye’yi idare edenler bunu düşünüp buna uygun uzun dönemli planlar yapmış mıdır? Köy hayatını seçenler kazançlarını nasıl arttıracak?

Bunun en kestirme yolu toprağı ekip biçmek ve hayvancılıkla mümkün. Ömrünün çoğunu şehirde geçiren gençler bunu yapabilir mi? Hayvancılık tatmin edici bir gelir kaynağı olabilir, ancak herkes bunu yapabilir mi?

Yine Karadeniz köylerini misal vererek söyleyebiliriz ki, köyde yaşamak ve geçinmek de tahmin edildiği kadar kolay değil. Artık su hariç hemen her şey para ile ve ekseriyetle şehirlerden karşılanıyor. ‘Yaz dönemi’ için köye giden bir aile nasıl edip de bir ‘süt fabrikası’ olan inek temin edebilsin? Temin ettiğini düşünelim, kış aylarında yeniden şehre dönerken bu ‘fabrika’yı ne yapsın?

İdareciler bunu düşünüp uygun bir çare buldu mu?

Ayrıca köylerin yeniden cazibe merkezleri haline gelebilmesi için eğitim altyapısının da planlanması icap eder. 28 Şubat süreci sonrası uygulamaya başlanan ‘kesintisiz 8 yıl eğitim’ köy ilkokullarının neredeyse tamamının kapanmasına sebep oldu. Çocuğunu okutmak isteyen bir aile nasıl edip de köy hayatını tercih etsin?

Velhasıl köy hayatı, kıyaslanmayacak şekilde şehir hayatından cazip olsa da, gerekli yatırımlar yapmadan insanların köye dönmesi kolay değil. Bu mesele Türkiye’yi idare edenlerin masasının üzerinde olmalı ve kafa kafaya vererek kalıcı çare bulunmalı vesselâm.