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17 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Kriz ve kaos

Faruk ÇAKIR
17 Ağustos 2023, Perşembe
Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan tartışmalar hiç olmadığı kadar tehlikeli bir hal aldı. Maalesef bu tartışmalar sebebiyle cinayetler dahi işlendi ki daha önceleri çok da rastlanan bir durum değildi.

Nasreddin Hoca’nın meşhur olmuş sözü gibi; kiracılar da haklı, ev sahipleri de haklı!

Kiracılar haklı: Çünkü 5 bin lira olan bir ev kirası, kira yenilenme tarihi geldiğinde 15 bin lira olursa elbette tartışma çıkar.

Ev sahipleri haklı: İğneden ipliğe kadar her şeye yüzde yüzden fazla zammın geldiği bir ülkede, “Kira fiyatları sadece yüzde 25 nispetinde arttırılabilir” denilmesi Türkiye ve dünya gerçekleriyle örtüşmez. Dolayısı ile en az enflasyon nispetinde kira artışı istemek ev sahiplerinin hakkı.

Türkiye’nin dertleri, zincirin halkası gibi birbiriyle irtibatlı. Bazıları, “Benzine zam gelirse gelsin. Benim arabam yok ki” der. Bir başka ‘tarafgir’ “Dolarla benin işim olmaz. Ben TL kazanıp, TL harcıyorum” der ve kendisi ile birlikte başkasını da kandırmak ister. Oysa bütün ‘zincir’ler birbiriyle irtibatlıdır ve bir şeye yapılan zam; dolayısı ile her şeyin fiyatını tetikler. Burada da bir bakıma “Kelebek etkisi” söz konusudur. Sebze ve meyvelerimiz ‘yerli malı yurdun malı’ olduğu halde niçin pahalıdır dersiniz? Akaryakıta bunca zam yapıldıktan sonra ‘ucuz sebze ve meyve’ hayal olmaz mı? Dolayısı ile “Benim dolarla işim olmaz” demek boş bir önermedir.

Kiralardaki hızlı artışla ilgili olarak Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay şöyle demiş: “Geçen yıl ile bu yılki kira fiyatları arasında uçurum gittikçe açılıyor. Düğün sezonu içinde olunması ve okul döneminin yaklaşmasıyla ev bulma sıkıntısı gittikçe artıyor. Bir hafta içinde hatta günler içinde bile kiralar ciddi oranda yükselebiliyor. Örneğin İzmir’de geçen hafta 12 bin olan kira bu hafta 15 bin olarak karşımıza çıkabiliyor. Arsa ve tarlaya pandemi sonrası artan ilgi, konut fiyatlarının yükselmesiyle hız kesmeden devam ediyor. Artan fiyatlar nedeniyle ev alamayanlar arsa ve tarlaya yöneliyor. Yılın ilk yarısı konut satışları yüzde 22 gerilerken, arsa ve tarla satışları ise arttı. Yılın ilk altı ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.1 düştü.”

Bakınız, kira artışlarının şu an için konuşulmayan bir yönü daha var. Bu artışlar, dolaylı olarak eğitimi de vurmuş olacak. Mesela, geçen yıl 5 bin liraya bir ay geçinebilen bir öğrenci belki de bu sene 10 bin TL’ye ihtiyaç duyacak. Peki, veliler bu parayı verebilecek mi? “Parası olmayan okumasın, sanayiye gitsin tamirci olsun” diyorsanız o başka. Elbette tamirci de olsun, ama mesele bu yolla da çözülmez. Hem okulda okuyanlar olacak, hem de sanayide çalışanlar. Bütün bunlar için de imkanları ‘sosyal devlet’ sağlayacak. 

Aksi halde bir krizden bir krize, bir kaostan başka bir kaosa sürükleniriz.

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