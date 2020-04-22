Krizin büyüğü heybede mi?

Hikâyeye göre Aydın’daki bir köy pazarında köylü turp satıyormuş.

Müşteri gelince önce ufak turpları çıkarmış. Müşterinin biri “Bu turp büyük” diye yüzünü buruşturup turp almaktan vazgeçince köylü, müşterinin arkasından seslenmiş: “Hele dur bey... Turpun büyüğü heybede.”

Şu anda virüs salgınının sebep olduğu iç içe girmiş bir kriz yaşanıyor, ama hal ve gidişe bakılırsa turpun büyüğü, krizin çetini henüz heybede. Allah muhafaza etsin, bugünden çok akıllı tedbirler alınmazsa ödeyeceğimiz faturalar kabarabilir.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’in çizdiği tablo sevindirici değil. Gürsel, “İşsizliğin ulaşacağı boyut ve devasa gelir kayıpları ülkeyi toplumsal bir çöküntünün eşiğine getirmek üzere. Devlet bu çöküntüyü göğüsleyebilecek miktarda malî kaynağa sahip değil” demiş.

Türkiye’deki işsizlik elbette sadece bugünün meselesi değil. Gençlerin iş bulmakta çok zorlandığı, üniversite mezunlarının ‘ne iş olsa yaparım’ deme noktasına geldi kamuoyunun bildiği konular. Prof. Dr. Gürsel, işsizliğin yüzde 25’i bulacağını ifade edip şöyle konuşmuş: “Bu yılın başında 4 milyonun biraz üzerinde işsiz vardı. İyimser bir yaklaşımla yılın ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş ekonomik çarkların dönmeye başlayacağı varsayımıyla en az bir 3 milyon çalışanın daha işini kaybedeceğini tahmin ediyorum. İşgücüne de mevcut koşullarda eklemeler olmayacağını yani işgücü piyasasına iş bulmak amacıyla yeni girişler olmadığını varsayarsak işsizlik oranı yüzde 20’nin üzerine yükselecek demektir. Büyük olasılıkla yüzde 24-25’i bulacak.”

Gürsel’e göre genç işsizler meselesi de ayrı bir dert. Bu konuda da şöyle demiş: “(Genç işsizlik) Salgın sonrasında yüzde 30’u geçeceği kesin. Ne kadar olur kestirmek zor. Planladıkları eğitimi bitiren gençlerin bir bölümü uzatma yoluna gidecek, bir bölümü fırtınanın geçmesini bekleyecek, ama bir bölümü geçim derdinden iş aramaya koyulacak, ama kolay kolay bulamayacak. Bu durumda genç işsizlik oranı yüzde 40’a ulaşabilir.” (Cumhuriyet g., 20 Nisan 2020)

Bu olumsuz tablodan çıkış için Prof. Dr. Gürsel’in tavsiyesi şu: “(...) Birkaç milyar dolar (borç) alınır. Zorunlu ve acil olmayan kamu harcama ödenekleri iptal edilir. Bütünüyle batak hale gelmiş olan köprü ve oto yolların işletmecilerine verilecek garanti paralar bir yıllığına ertelenir ve takside bağlanır. Belediyelerin bağış ve destek kampanyalarının önü açılır.”

Her sıkıntının elbette bir sonu vardır. Türkiye bu sıkıntıları da mutlaka ve inşallah aşar ve aşacaktır. Ancak bu; önümüzdeki derdi, problemi, sıkıntıyı inkâr etmekle yapılamaz. Derdi de, sıkıntıyı da, problemi de görmek, kabul etmek ve ortak akılla, hep birlikte çare aramalı ve bulmalıyız. “Sen sus, sen karışma, sen bilmezsin, sen işine bak, ben bütün bu sıkıntıları tek başınma aşarım” tavrı hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Kaybeden ülkemiz, milletimiz ve biz oluruz.

Hal ve gidişe bakıldığında ‘ortak aklın’ devreye girmediği, böyle bir yolun açılmadığı akla geliyor. Bütün dünya dertlerini birlikte ve beraberce aşarken aynısını bizim yapmamamız akla uygun mu?

Krizin büyüğü heybede gibi görünse de ümitsizliği yanımızdan kovmalı ve el ele vererek bu krizi aşmalıyız. Başka çaremiz de yok zaten. İnşallah fiilî ve kavlî duâlarla bu günlerin de geride kaldığını göreceğiz.