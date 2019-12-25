Krizin çözümü nerede?

Yaşanan sıkıntılar nasıl isimlendirilirse isimlendirilsin, ortada ciddî sıkıntıların olduğu her halde inkâr edilemez. “Kriz var, kriz yok” tartışması yapmak yerine sıkıntıları aşmak için hakikî ve kalıcı çareleri aramak ve bulmak mecburiyetindeniz. Daha doğrusu ‘akıl için yol bir’ kuralını uygulamaktan başka çaremiz yok.

Çalışmalarını Amerika’da devam ettiren ekonomist Prof. Daron Acemoğlu’nun yaptığı tesbitler de işimizin kolay olmadığını akla getiriyor. Acemoğlu, “Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır, yapay çözümlerle olmaz; toplumun özgürlüğü, sesi ve özgüveni artmalı” demiş.

Ekonomik krizin bitmediğini söyleyen Acemoğlu, krizin bitmesi için Türkiye’de ekonomik ve sosyolojik değişiklikler olması gerektiğini hatırlatmış ve şu tesbitte bulunmuş: “Krizin en büyük problemi Türkiye’deki şirketlerin, dolayısıyla bankaların bilânçolarındaki problemler. Bunlar temizlenmedi, daha kötü de olabilir. Çünkü inşaat sektörü Türkiye için de bankalar için de çok önemli ve inşaat sektöründeki durum hiç iyi değil. Bu problemleri 1-2 yıl daha yaşayacağımızı düşünüyorum. Türkiye, son 17 sene içinde hızlı büyüdü. Ama devlet eliyle inşaat sektörüne bağlı, Türkiye’deki kredinin patlamasına bağlı eşitsizliği arttıran bir büyüme var. Bu yüzden sürekli bir probleme giriyoruz. Probleme girmemiz komplo teorilerinden değil, seçtiğimiz büyüme stratejisinden kaynaklı. Kapsayıcı olmayan bir büyüme stratejimiz var. Türkiye’nin üretken bir şekilde büyümesi lâzım. Son 10 yıldır üretkenliğin artışı sıfır. Üretkenlik olmadan büyümeye çalışıyoruz, bu da olmaz.” (Konuşan: Şirin Payzın, T24, 20 Aralık 2019)

Bu ve bu anlamda tesbitler yapan sadece Prof. Daron Acemoğlu değil ki. Pek çok tecrübeli isim sadece inşaata yatırım yaparak büyümenin mümkün olmadığını söylüyor. Türkiye’yi idare edenler ise ekseriyetle başları sıkıştıklarında inşaata yatırım yaparak krizi aşmaya çalışıyorlar. Sadece İstanbul’daki hal ve gidişe bakanlar bile bunun doğru bir tercih olmadığını anlar. Tek başına yüksek kuleler dikerek krizleri aşmak mümkün olur mu? İstanbul’da satılmayı bekleyen mesken sayısı milyonla ifade ediliyor. Buna rağmen açıklanan yeni ‘çılgın projeler’ de yine inşaat kaynaklı oluyor. Bu tercihin Türkiye’nin menfaatine olduğunu ifade etmek mümkün mü?

Ekonomist Mehmet Ali Verçin de bir değerlendirmesinde, “On yıl sonra ülke ekonomileri ikiye ayrılarak değerlendirilecek: Çip üretebilenler ve patinaj yapanlar” demiş. (Karar g., 19 Aralık 2019)

Akıl için yol bir olduğu halde ne hikmetse ‘çip’ üretmek için gayret göstermek yerine ‘kule’ dikme yarışı yapılıyor ve bununla da övünüyoruz. Elbette ‘kule’ dikmek de bir başarıdır, ama önceliği teknolojiye, sanayiye ve kilosu değil değeri yüksek olan ürünlere vermek icap etmez mi?

Türkiye ve dünya şartları krizlerden çıkış yolunun dolaylı da olsa insana yatırım olduğunu herkese gösteriyor. ‘Yapay çözüm’ler krizlere çare olsaydı şimdiye kadar olurdu. O halde göstermelik çözümler aramak yerine kalıcı ve gerçek çözümleri uygulamak durumundayız. Bunun için de insana, eğitime, hakkı, hukuku ve adaletin tecellisine yatırım yapmak gerekir. Başka çereler aramak ülkemize ve milletimize sadece vakit kaybettirir.

Gelin, her türlü krizin devam etmesinin sebebi olarak ‘yanlış teşhisler’i görelim ve çözümü yanlış yerde aramayalım.